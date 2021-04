Quel est l’état de santé du rappeur DMX?

. DMX

Le rappeur DMX n’est pas mort, selon son manager, a rapporté la journaliste de Fox5NY Lisa Evers jeudi soir 8 avril.

Evers a écrit sur Instagram que DMX n’est PAS mort. Il a parlé avec son ami et directeur Craig Maurice Brodhead. Elle a publié la bonne nouvelle après que des informations non confirmées selon lesquelles DMX était mort ont largement circulé sur Twitter. Elle a écrit:

«Je viens de parler à @craig_maurice_brodhead, un ami de longue date et directeur de @dmx. M. Brodhead vient de quitter @wphospital et dit que #DMX est toujours sous assistance respiratoire, mais son état se détériore rapidement. Il dit que les rumeurs selon lesquelles il a été déconnecté du système de survie sont fausses. # hot97 @ hot97 # fox5my @ fox5ny ».

“RIP DMX” évoluait rapidement sur Twitter, alors que des milliers de personnes pensaient que DMX était mort le 8 avril. Cependant, le rapport non vérifié provenait d’un site appelé The Saint, qui n’offrait aucune preuve d’une telle affirmation. Les fans ont exprimé leur détresse dans des tweets, mais encore une fois, DMX est toujours avec nous. Il n’y avait aucune source crédible pour rapporter que le rappeur DMX était décédé après son hospitalisation à New York. Mais cela n’a pas empêché le canular de son décès de devenir viral.

Plusieurs journalistes éminents ont immédiatement exprimé leurs doutes le 8 avril 2021 sur la mort du DMX, notant qu’il n’y avait aucune preuve qu’il était mort, et c’était avant le rapport d’Evers.

Philip Lewis, rédacteur en chef du Huffington Post, a tenté de calmer les flammes sur Twitter, écrivant très tôt qu’il n’y avait aucune confirmation que DMX était mort. “Wow. Donc Luenell a posté et supprimé une histoire d’IG disant que DMX est mort et il semble que les médias l’ont cru », a-t-il écrit. Luenell est un comédien. Lewis a ajouté: «J’ai vu un tweet d’un compte sans source, sans détails. Et un post IG de Luenell (qui ne suffit pas à lui seul) ».

Lewis a conclu: “Il est en mauvais état, mais je ne suis pas encore sûr de ce qui s’est passé.” Les sites qui signalent normalement rapidement les décès de célébrités, tels que TMZ, n’ont pas signalé la mort de DMX.

Le journaliste bien connu Yashar Ali a également exprimé un grand scepticisme quant à la mort, en écrivant: «Je n’ai vu aucun rapport d’une organisation de presse fiable selon lequel DMX est décédé. Je sais qu’il est en mauvaise posture, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle de sa mort. “

Voici ce que vous devez savoir:

Luenell a mis à jour sa publication Instagram pour clarifier ce qu’elle voulait dire.

Premier message de Luenell, et maintenant son deuxième pic.twitter.com/CyWK69N2Fi – philip lewis (@Phil_Lewis_) 9 avril 2021

Il semble qu’une partie de la confusion était due à la rédaction d’un article sur l’histoire Instagram de Luenell. Luenell a écrit à l’origine sur son histoire Instagram: «C’est fini. Mon ami est parti. En volant. Rejoignez le meilleur qui ait jamais fait. RIP… DMX ».

Luenell * mis à jour * pic.twitter.com/SyyUuXcJtM – Kat Deuxjoliediva, PhD ♍️💜 #movieswithimpact 🎥🎞 (@Kat_deuxj_diva) 9 avril 2021

Il a ensuite mis à jour son histoire pour dire: «Lorsque votre esprit s’en va et que vos organes échouent, le corps devient une coquille. L’un est enveloppé dans les bras du Seigneur. C’est ce que «je» appelle manquant. Je suis désolé pour tout le monde. #DMX ». Cette publication est toujours disponible sur votre histoire Instagram.

En d’autres termes, il semble avoir dit que DMX était parti parce qu’il était dans le coma / état végétatif, pas parce qu’il était mort.

La veille, Claudia Jordan, animatrice de Fox Soul, a été critiquée sur Twitter après avoir tweeté «Rest in Paradise DMX» avant de supprimer le message, a rapporté Newsweek. DMX était dans un état grave avec sa famille à proximité à l’époque, mais il n’était pas mort. Cependant, selon Newsweek, il a «peu ou pas d’activité cérébrale».

Le rappeur était dans un état grave après une crise cardiaque

De toute évidence, le DMX est en très mauvais état, mais les derniers rapports crédibles indiquent qu’il est toujours en vie.

Selon NBC New York, le rappeur a été hospitalisé dans un état grave après avoir subi une crise cardiaque.

NBC New York a précédemment cité l’avocat DMX Murray Richman, disant que la crise cardiaque s’est produite à la maison DMX à 23h00 le vendredi 2 avril 2021. Le vrai nom du rappeur est Earl Simmons. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de White Plains, New York.

“J’ai reçu un appel ce matin indiquant qu’Earl Simmons était à l’hôpital, à l’hôpital de White Plains, et qu’il avait eu une crise cardiaque, et je ne sais pas comment il a été induit et s’il est sous assistance respiratoire”, a déclaré Richman.

«J’ai parlé avec la famille et la famille et nous sommes assez proches. Je suis préoccupé par leur bien-être et je suis conscient de son importance. Je connais Earl depuis plus de 25 ans et je pense que sa musique est assez émouvante, très importante. C’est un vrai poète de notre temps », a déclaré Richman à ABC7.

DMX surdosé de drogues, selon les rapports

L’avocat DMX a déclaré à NBC qu’il ne savait pas ce qui avait causé la crise cardiaque DMX.

Cependant, TMZ a signalé qu’elle était causée par une surdose de médicament. Selon TMZ, le surdosage a “déclenché” la crise cardiaque.

TMZ a reçu des rapports de conflits dès le début sur la condition DMX, avec une source disant qu’il avait “une certaine activité cérébrale” et une autre décrivant le rappeur comme étant dans un “état végétatif”.

Selon TMZ, DMX a eu des problèmes connus avec les médicaments. Il s’est retrouvé en cure de désintoxication plusieurs fois, la dernière en 2019, selon le site de divertissement.

Le New York Times a rapporté que le DMX était dans un état végétatif et dans le coma.

