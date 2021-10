Quel est leur bilan face à face et quel manager a remporté le plus de trophées ? Liverpool accueille Man City dans le blockbuster de dimanche

in

En ce qui concerne les affrontements en Premier League, la confrontation d’aujourd’hui entre Liverpool et Manchester City ne devient pas beaucoup plus importante.

Le match d’Anfield pourrait s’avérer être un classique et jouer un rôle central pour déterminer où se terminera la couronne de haut vol cette saison.

. – .

Jurgen Klopp vs Pep Guardiola : quel est leur bilan face à face et quel manager a remporté le plus de trophées ?

Les deux hommes qui ont supervisé le match à succès – Jurgen Klopp et Pep Guardiola – ont certainement l’expérience des plus grandes scènes.

Les deux managers emblématiques ont partagé le titre de Premier League pour chacune des quatre dernières saisons, avec juste un point séparant Liverpool et City après six matchs cette saison.

Les deux chercheront à ajouter la couronne de haut vol de cette campagne à leur CV, mais qui arrive en tête dans leurs carrières respectives à ce jour ?

getty

Klopp a aidé Liverpool à remporter un tout premier titre de Premier League en 2020 Jurgen Klopp

Après des débuts relativement modestes en termes de trophées après avoir repris une équipe de Liverpool qui était 10e de Premier League, Klopp a augmenté l’argenterie ces dernières années.

Après avoir obtenu une belle promotion avec Mayence en 2004, la carrière de Klopp a vraiment décollé lorsqu’il a rejoint le Borussia Dortmund en 2008.

Dortmund, sous la direction de l’Allemand, a remporté la Bundesliga plusieurs années consécutives entre 2011 et 2012 avant le début de l’ère actuelle de domination du Bayern.

Klopp a également remporté le DFB-Pokal en 2012 et a remporté trois titres DFL-Supercup pendant son séjour au Westfalenstadion.

.

Le premier trophée de Klopp avec Liverpool était la Ligue des champions

GETTY

L’allemand Klopp a également remporté la Bundesliga à deux reprises au Borussia Dortmund

Le début du règne de 54 ans à Liverpool a été entaché de quasi-victoires, les Reds ayant perdu en finale de la Coupe de la Ligue, de la Ligue Europa et de la Ligue des champions.

Les choses ont changé lorsque Klopp a guidé l’équipe d’Anfield vers la gloire européenne en 2019 avec une victoire 2-0 sur Tottenham.

La saison suivante, il a ajouté la Super Coupe de l’UEFA à sa collection avec une victoire sur Chelsea des mois avant de superviser la gloire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Et Klopp a cimenté son nom dans l’histoire de Liverpool en mettant fin à l’attente de 30 ans du club pour un titre plus tard cette campagne en remportant la Premier League.

Pep Guardiola a remporté la Premier League avec Man City la saison dernière Pep Guardiola

Bien qu’il n’ait été un manager de haut niveau que depuis un peu plus de 10 ans, l’Espagnol compte 32 trophées remarquables à son actif.

Guardiola a commencé sa vie en tant que patron à Barcelone B et a dûment remporté le titre de la division Tercera lors de sa première année en 2008 avant de prendre en charge l’équipe senior de Barcelone l’été suivant.

Au Camp Nou, Guardiola a remporté trois couronnes de la Liga, deux Copa del Reys et un trio de médailles de Supercopa de Espana, ce qui est l’équivalent du Community Shield.

Il a également remporté la Ligue des champions en 2009 et 2011 et une paire de titres de Super Coupe et de Coupe du monde des clubs en Catalogne.

GETTY

Pep Guardiola a remporté trois couronnes en Liga à Barcelone

.

Guardiola célèbre la gloire de la Bundesliga au Bayern Munich

Après son congé sabbatique bien documenté, qu’il a pris entre son départ du Barça en 2012 et son poste au Bayern Munich en 2013, Guardiola a revendiqué la gloire de la Bundesliga au cours de chacune de ses trois années en Allemagne.

Pour ajouter à son succès en championnat, il a également remporté le DFB-Pokal à deux reprises et a ajouté une autre série de médailles en Super Coupe et en Coupe du monde des clubs à son palmarès en 2013.

Guardiola a poursuivi sa domination du trophée à City, avec le triomphe de la Premier League la saison dernière, son troisième titre depuis son arrivée en 2016.

Au cours de ses cinq saisons au club, le joueur de 50 ans a également remporté sept autres trophées – une FA Cup, deux Community Shields et quatre League Cups.

Va-t-il enfin débarquer dans cette insaisissable ville de la Ligue des champions qui était désespérée pour ce mandat après avoir perdu de justesse 1-0 contre Chelsea lors de la finale en mai?

Guardiola contre Klopp

KLOPP

Mayence (2001-2008) : Promotion en Bundesliga

Borussia Dortmund (2008-2015) : Bundesliga x2, DFB-Pokal, Supercoupe d’Allemagne x3

Liverpool (2015-présent): Premier League, Ligue des Champions, Super Coupe, Coupe du Monde des Clubs

GUARDIOLA

Barcelone (2008-2012) : La Liga x3, Copa del Rey x2, Ligue des Champions x2, Super Coupe x2, Coupe du Monde des Clubs x2, Supercopa de Espana x3

Bayern Munich (2013-2016) : Bundesliga x3, DFB-Pokal x2, Supercoupe, Coupe du monde des clubs

Ville d’homme (2016-présent): Premier League x3, FA Cup, EFL Cup x4, Community Shield x2

Tête à tête

Alors que Guardiola remporte la guerre des trophées, le record individuel de l’Espagnol contre Klopp est le pire de tous les meilleurs managers qu’il ait affrontés.

Le patron de City a perdu huit des matchs auxquels il a disputé l’équipe de Liverpool de Klopp dans toutes les compétitions – plus qu’il ne l’a fait contre n’importe quel entraîneur adverse dans sa carrière.

Dans l’ensemble, Guardiola a perdu autant qu’il en a gagné (neuf) lors de leurs 21 rencontres tandis que ses 1,43 points par match sont le plus bas de tous ses autres rivaux avec neuf matchs ou plus.

Mais le chef d’Etihad a le droit de se vanter le plus récent sur Klopp alors qu’il a organisé la première victoire de City à Anfield depuis 2003 la saison dernière.