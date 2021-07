Quel est l’impact environnemental du visionnage de contenu en streaming ? | La technologie

Regarder une série sur Netflix ou un film sur Filmin est quelque chose que beaucoup d’entre nous font, mais nous ne sommes pas conscients de l’impact environnemental que ces actions ont. Est-ce que courir un marathon du Seigneur des Anneaux est si mauvais ? Nous vous disons la réponse.

On a beaucoup parlé de l’impact environnemental du visionnage de contenu en streaming, le positionnement a toujours été comme si cette action était la principale cause des émissions de dioxyde de carbone. La vérité est que les dernières études suggèrent que la réalité est complètement différente de ce que l’on pense généralement.

Ces dernières années, des études ont été publiées qui se sont concentrées sur la consommation de contenu en streaming et qui ont augmenté en raison de l’essor du télétravail dû à la pandémie. Ces études ont affirmé que si nous continuons à maintenir ce modèle de vie et de travail, l’empreinte carbone pourrait atteindre 34,3 millions de tonnesCela rendrait l’effet de serre encore plus sévère.

Des accusations voilées ont même été portées contre des utilisateurs pour avoir consommé du contenu en streaming, car les enquêtes indiquent qu’ils seraient à blâmer pour le réchauffement climatique. Mais une dernière étude qui viendrait de la main de techUK, une organisation dédiée à l’analyse de la façon dont la technologie améliore les opportunités dans le monde moderne, affirme que l’impact environnemental de la consommation de contenu en streaming est inférieur à ce que l’on peut croire.

Dans l’étude, ils commentent que, logiquement, regarder un écran consomme de l’énergie et que, par conséquent, il utilise ses sources de production. Ce qui se passe, c’est que quand on compare cette consommation d’énergie à ce qu’on faisait il y a quelques années pour regarder un film, car l’impact fait pâle figure. L’exemple qu’ils donnent est que maintenant beaucoup moins de gens vont au cinéma, donc ils n’utilisent plus la voiture et cet impact est réduit.

Ils ne nient pas que la consommation en streaming n’implique pas de dépense et d’impact énergétiques, ils affirment simplement qu’elle est bien moindre que celle générée par d’autres activités comme aller en voiture, mettre une machine à laver ou acheter quelque chose qui a besoin d’énergie pour être produit . En fait, Une autre étude du Carbon Trust, une entreprise qui aide à réduire les émissions de carbone d’autres entreprises, indique que les émissions par utilisateur sont faibles et dépendent du pays.

Dans les pays dotés de programmes de production d’énergie plus verte, les émissions sont plus faibles. Le principal exemple est la Suède, dont les utilisateurs émettent en moyenne 3 grammes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère lorsqu’ils consomment du contenu en streaming. La moyenne en Europe serait de 55 grammes de dioxyde de carbone, une quantité équivalente à l’utilisation d’une bouilloire électrique trois fois par jour.

Ça oui, Il y a aussi une certaine nuance au niveau de l’appareil utilisé pour visualiser le contenu. Les téléphones portables, ordinateurs portables ou tablettes sont plus efficaces et consomment moins d’électricité, ils émettent donc moins de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.. Un téléviseur avec des certifications de plusieurs pouces et de faible efficacité peut consommer beaucoup plus et représenter une plus grande quantité de dioxyde de carbone rejeté dans l’atmosphère.

Toutes les études concluent que la consommation d’énergie lors du visionnage de contenu en streaming a un impact sur l’environnement. Cet impact est dans la plupart des cas inférieur à celui d’une conduite de plusieurs minutes. En outre, Cet impact est focalisé sur les utilisateurs et leurs habitudes de consommation, alors que le vrai problème ce sont les grandes entreprises qui n’ont pas de politique de production verte.