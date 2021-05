Quel est votre épisode «surnaturel» préféré? 4 choix de bâton ⋆ 10z viral

Hé, la famille SPN! Ceci est un extrait de Magazine TV Guidenuméro spécial de, Surnaturel pour toujours! Achetez-le en kiosque jusqu’au 16 août 2021 ou commandez-le à l’international sur SupernaturalSpecial.com pour une tonne de photos incroyables des garçons, une affiche à retirer et le scoop complet sur les 15 saisons du hit de chasse aux démons!

«Scoobynatural»

Quoi de mieux que les Winchesters and Co. combattant leurs démons habituels? Sam, Dean et Castiel deviennent des dessins animés et combattent des méchants aux côtés du gang emblématique Scooby-Doo dans l’épisode animé de la saison 13!

“L’erreur française”

J’ai toujours aimé la créativité des méta-épisodes, et mon préféré était “The French Mistake” de la saison 6. Les garçons se retrouvent sur le plateau d’une émission de télévision intitulée Supernatural, où Dean et Sam doivent faire semblant d’être les acteurs qui jouent les à la télévision (Jensen Ackles, Jared Padalecki et Misha Collins, ci-dessus). C’est hilarant et un regard amusant de l’autre côté de la caméra.

“Fan Fiction”

Le 200e épisode était une lettre d’amour intelligente au fandom de la série, lors de la performance d’une école de filles de Supernatural: The Musical (de gauche à droite: Alyssa Lynch, Ackles, Padalecki et Natalie Sharp). Je ne peux que rire, me rappelant les références personnelles loufoques et les hochements de tête amusants aux navires préférés des fans, couronnés par une belle interprétation de la chanson thème non officielle de SPN, «Carry On Wayward Son» du Kansas. Bravo!

“De bébé”

Des moments de grand frère (Ackles, à gauche), l’Impala et une chasse aux monstres – le tout dans un seul et même emballage. Quelle autre émission pourrait raconter un épisode entier du point de vue d’une voiture?

Écoutez votre épisode Supernatural préféré dans les commentaires ci-dessous!