Quel est votre matériau préféré pour le dos d’un smartphone ?

Eric Zeman / Autorité Android

Il semble que presque tous les smartphones haut de gamme sur le marché optent pour un verre de nos jours, mais ce n’est pas le seul matériau utilisé à l’arrière des téléphones.

Les autres matériaux utilisés pour la couverture arrière comprennent le métal, le plastique, le verre (un plastique semblable au verre innové par Samsung), la céramique et le cuir végétalien. Mais quel est votre préféré ? Donnez-nous votre avis via le sondage ci-dessous.

Il faut dire que toutes ces options ont leurs forces et leurs faiblesses. Le verre, par exemple, peut se briser et se briser en toile d’araignée, mais permet une charge sans fil et une résistance à l’eau et à la poussière. Le métal ne fonctionne pas bien avec la charge sans fil, mais est très résistant aux chutes. Le plastique est l’une des options les plus polyvalentes de la liste, offrant une résistance à l’eau et ne se brisant pas comme le verre, mais certains pensent qu’il n’a pas un aspect et une sensation de qualité supérieure.

Vous aimez l’arrière du Pixel 5 ? Eh bien, il a un dos en métal avec une bio-résine (c’est-à-dire du plastique) dessus. Nous vous suggérons donc de voter pour le plastique si le téléphone Google vous convient.

Vous pouvez nous donner votre matériel préféré via le sondage ci-dessus et laisser un commentaire ci-dessous si vous avez d’autres réflexions sur le sujet.