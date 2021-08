Quel était le problème de la FIA avec le T-shirt de la fierté de Vettel ? · Fans de course

Sebastian Vettel a été réprimandé après avoir porté un t-shirt de la fierté gaie lors de la cérémonie de l’hymne national d’avant-course au Grand Prix de Hongrie.

Cependant, le maillot du pilote Aston Martin, avec son motif arc-en-ciel et son message « Same Love », n’était pas la cause du mécontentement de la FIA. Trois autres pilotes – Carlos Sainz Jnr, Lance Stroll et Valtteri Bottas – ont tous reçu la même réprimande pour la même infraction, bien qu’ils portaient des maillots différents lors de la cérémonie.

Suite à l’introduction de l’observation d’avant-course “We Race As One” l’année dernière, la FIA a révisé son protocole soigneusement encadré sur ce que les pilotes doivent faire pendant celle-ci et la performance de l’hymne national d’avant-course. Il s’agit d’un domaine sensible, car les causes pour lesquelles les conducteurs peuvent souhaiter indiquer leur soutien peuvent entrer en conflit avec les politiques des pays dans lesquels ils courent.

En Hongrie, ils se sont fracassés de plein fouet. Lors de la conférence de presse de la FIA avant le début du week-end, Vettel a annoncé la législation récemment introduite par le gouvernement hongrois interdisant l’enseignement des questions homosexuelles aux moins de 18 ans. des lois comme celle-ci », a-t-il déclaré.

Trois autres ont reçu la même réprimande que Vettel Plus tôt cette année, Vettel a critiqué l’instance dirigeante du football, l’UEFA, pour avoir interdit à un stade de football en Allemagne d’être illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel du drapeau de la fierté avant un match entre leur équipe nationale et la Hongrie. En Hongrie, Vettel était paré des mêmes rayures, qui apparaissaient sur ses baskets et son masque facial, et sur le t-shirt qu’il portait lors de la cérémonie «We Race As One».

Rien de tout cela ne l’a mis en contradiction avec les règles de la F1. Cependant, dans les informations distribuées aux pilotes avant la course, il a été rappelé à tous de “retirer leurs t-shirts et de se déplacer vers leur position de carte de visite pour le

hymne national, vêtus de leurs combinaisons de course ». Vettel dans son t-shirt, et les trois autres qui portaient des chemises GPDA, ont laissé les leurs, c’est pourquoi ils ont été réprimandés.

“Cela a été observé par un certain nombre de personnes, y compris le délégué des médias qui était là-bas et moi-même à la télévision”, a déclaré le directeur de la course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi.

L’obligation pour les pilotes de retirer leurs T-shirts a été introduite lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan, la phrase « les pilotes enlèvent leurs T-shirts » a été soulignée dans les instructions du directeur de course pour s’assurer qu’elle ne soit pas oubliée.

« Plus tôt cette année, nous avons clarifié [it]”, a expliqué Masi, “à la suite de discussions en interne avec la FIA et la F1. Nous avons dit que nous voulions continuer à donner à tous les pilotes la possibilité d’avoir le moment de montrer efficacement leur soutien à « We race as one », comme ils le souhaitent. Mais alors l’hymne national d’un pays particulier doit être respecté avec les pilotes portant tous leurs combinaisons de course.

“Il a donc été clarifié et très clair qu’une fois ce moment affiché et que les pilotes ont montré leur reconnaissance, ils devraient retirer leur chemise ou tout ce qu’ils portaient et se rendre à l’hymne national dans leur uniforme d’équipe de course. Et cela a été la même chose pour un certain nombre d’événements maintenant.

Rapport: Vettel ne prête aucune attention aux critiques des médias sociaux sur ses causesLe quatuor a reçu l’une des sanctions les plus clémentes disponibles, a déclaré Masi. “Une réprimande est la sanction la plus basse autre qu’un avertissement, qui n’est vraiment pas une sanction, c’est un avertissement”, a-t-il déclaré.

Mais était-ce assez clément ? Les règles de la F1 signifient que cette infraction non sportive pourrait entraîner une sanction sportive.

Tout pilote qui reçoit trois réprimandes reçoit automatiquement une pénalité de 10 places sur la grille. Cela est déjà arrivé au pasteur Maldonado en 2012 et à Mark Webber en 2013.

Selon les règles de la F1, une seule des trois réprimandes peut être pour une infraction non liée à la conduite afin de déclencher une pénalité. Par conséquent, les quatre conducteurs sont désormais à un tiers du chemin menant à une pénalité, mais d’autres réprimandes pour non-conduites ne les rapprocheront pas d’un seul.

“Vous devez avoir deux réprimandes pour conduite et une non-conduite pour finalement obtenir une pénalité sur la grille”, a confirmé Masi. “Mais si vous aviez, par exemple, trois réprimandes pour non-conduite, cela n’a pas cet impact.”

Ce n’est pas entièrement nouveau. Après l’introduction de l’hymne national en 2014, les conducteurs ont été informés qu’ils risquaient une réprimande s’ils ne se présentaient pas à l’heure. Vettel était l’un des pilotes qui a failli écoper d’une pénalité après avoir été réprimandé pour s’être présenté en retard pour une performance d’hymne.

La perspective que des pilotes soient pénalisés dans une course pour des actions qui n’ont rien à voir avec la compétition ne plaira pas à beaucoup. Mais Vettel a clairement indiqué qu’il ne serait pas dissuadé de soutenir une cause qui le passionne.

« Disqualifiez-moi, j’en suis heureux », a-t-il déclaré dimanche. «Je garde la chemise pour l’hymne national en soutien à ces personnes qui souffrent dans ce pays parce que certains font des lois qui, je pense, plutôt que de protéger les enfants, menacent probablement ces enfants et compromettent la façon dont ils grandissent. C’est pourquoi je suis heureux de prendre n’importe quelle pénalité qu’ils veulent me donner pour cela.

