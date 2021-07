Quel Garmin Instinct devriez-vous acheter : Regular, Solar, Tactical ou Esports ?

Meilleure réponse: Lorsqu’il s’agit de choisir une montre connectée Garmin instinct, le modèle standard sera la meilleure option pour la plupart des amateurs de plein air. Si vous recherchez des avantages supplémentaires, l’un des autres modèles pourrait être plus rapide.

Quel Garmin Instinct devriez-vous acheter ?

Si vous êtes un fan de wearables, vous savez que Garmin propose certaines des meilleures montres connectées Android. Cependant, la gamme de montres intelligentes de la société est loin d’être prévisible, y compris les modèles robustes Garmin Instinct. Les modèles Garmin Instinct et Garmin fēnix sont tous deux conçus pour les amateurs de plein air, mais les modèles Instinct ne sont pas aussi avancés – ni chers. La bonne nouvelle est que les modèles Garmin Instinct s’adressent à quelques types d’utilisateurs différents.

Si vous avez besoin d’une montre intelligente d’extérieur robuste, idéale pour couvrir le suivi de base, la Garmin Instinct standard fera l’affaire. Si l’endurance et la durée de vie illimitée de la batterie sont de la plus haute importance, le Garmin Instinct Solar peut être plus attrayant. Si vous souhaitez quelques fonctionnalités supplémentaires pour faire passer votre expédition au niveau supérieur, l’édition tactique Garmin Instinct pourrait être exactement ce que vous recherchez. Si vous êtes de nature compétitive, le Garmin Esports pourrait être le choix le plus approprié. Nous avons rassemblé les détails de chacune de ces options pour vous aider à choisir un gagnant.

Garmin Instinct

Source : Garmin

Que vous soyez à l’aventure depuis un certain temps ou que vous veniez tout juste de découvrir votre amour du plein air, la montre connectée Garmin Instinct standard est un excellent point de départ. Il couvre toutes les bases que la plupart des gens recherchent dans cette montre sans être ridiculement cher. Les fonctionnalités standard incluent le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, les applications sportives intégrées, le suivi du stress et les notifications sur smartphone.

Il y a beaucoup à dire sur le Garmin Instinct. Lorsque vous partez en exploration, vous pouvez profiter de fonctionnalités telles que la navigation sur le parcours, les profils d’altitude et le mode boussole. Vous obtenez jusqu’à 14 jours d’autonomie en mode montre connectée, jusqu’à 16 heures en mode GPS et jusqu’à 40 heures en mode UltraTrac.

La Garmin Instinct est livrée dans un boîtier imposant de 45 mm et la montre est compatible avec les bracelets interchangeables QuickFit 22 mm de Garmin. Il est conçu pour répondre aux normes de durabilité de qualité militaire, y compris une résistance à l’eau de 10 ATM. Vous apprécierez l’écran monochrome visible au soleil et protégé par une lentille résistante aux rayures. Le portable est livré avec une bande en silicone entièrement ventilée avec deux boucles de maintien amovibles qui le maintiennent en sécurité et l’empêchent de se coincer dans des objets.

Il convient de noter que certaines des fonctionnalités que vous avez peut-être l’habitude de voir sur les montres intelligentes Garmin ne se trouvent pas sur le Garmin Instinct. Vous n’aurez pas d’avantages bonus tels que Garmin Pay, la prise en charge Wi-Fi, le stockage de musique à bord, par exemple. L’Instinct régulier manque également de mesures VO2 max et de surveillance de l’oxygène dans le sang. Si vous pouvez vivre sans ces extras, le Garmin Instinct est un excellent rapport qualité-prix.

Le meilleur Instinct pour la plupart des gens

Garmin Instinct – Montre d’extérieur robuste

Sortez là-bas

Si vous êtes un passionné de plein air à la recherche d’une montre connectée capable de gérer votre esprit aventureux, la Garmin Instinct ordinaire fera l’affaire. Il offre une durabilité de qualité militaire, un GPS avec prise en charge des satellites multi-GNSS, une surveillance de la fréquence cardiaque et des applications sportives intégrées.

Garmin Instinct Solaire

Source : Garmin

Comme son nom l’indique, le Garmin Instinct Solar prend les choses en main avec la technologie de charge solaire. Si vous connaissez un peu les modèles Garmin fēnix, vous connaissez probablement le concept de charge solaire sur votre smartwatch. Alors que des modèles comme le Garmin fēnix 6 et le fēnix 5 peuvent partager de nombreuses fonctionnalités, c’est la charge solaire en option sur les 6 modèles qui les distingue. Vous constaterez que ce concept s’applique également à la gamme Garmin Instinct.

Il existe également une version solaire du modèle Garmin Instinct Tactical. Les modèles Solar sont également disponibles en édition Camo et en édition Surf. La seule chose unique à propos de l’édition Camo est son design camouflage. Cependant, l’édition Surf offre des fonctionnalités de surf, telles que les données de marée, qui vous aident à suivre les conditions océaniques pour attraper la vague parfaite. Vous pouvez également enregistrer vos surfs, y compris le nombre de vagues surfées, la vitesse maximale atteinte et la distance parcourue. Les éditions Camo et Surf offrent toutes deux une recharge solaire.

Sur cette note, la principale différence entre les modèles standard et les modèles solaires réside dans les capacités de charge de l’énergie solaire. Le mode smartwatch standard est déjà impressionnant, qui offre jusqu’à 24 jours d’autonomie. Ce nombre fait plus que doubler à 54 jours lorsque vous ajoutez la charge solaire au mélange. N’oubliez pas que ces chiffres de charge solaire sont basés sur l’hypothèse que vous porterez la montre toute la journée avec au moins 3 heures passées à l’extérieur dans des conditions de 50 000 lux. Vous disposez d’autres modes de batterie, notamment le mode GPS expédition qui peut durer 68 jours avec une charge solaire.

Avec tous ces nouveaux modes de batterie, il est logique que vous disposiez également d’un gestionnaire d’alimentation pratique à utiliser. Cela vous indique l’impact de certains paramètres et capteurs sur la durée de vie de la batterie de votre montre. Vous pouvez également apporter des modifications simples à tout moment pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsque vous êtes en déplacement. Malheureusement, vous ne trouverez pas la fonction de gestion de l’alimentation des autres modèles Garmin Instinct.

Vous remarquerez un thème avec le design. Le Garmin Instinct Solar offre également une durabilité de qualité militaire et une résistance à l’eau de 10 ATM. Il est livré dans un boîtier de 45 mm avec des bracelets interchangeables de 22 mm. La lentille chimiquement renforcée est en Power Glass pour que vous puissiez compter sur elle pour durer. Il vient dans une poignée de couleurs vives. En plus du graphite, vous obtenez également Orchid, Tidal Blue, Sunburst et Flame Red.

Le meilleur Instinct pour l’endurance

Garmin Instinct Solar – Montre intelligente d’extérieur robuste

Que la lumière soit

Si vous passez suffisamment de temps à l’extérieur pour justifier un portable doté de la technologie de charge solaire, la Garmin Instinct Solar pourrait être la montre qu’il vous faut. Il dispose également d’un suivi de l’oxygène dans le sang, d’une batterie corporelle, d’un gestionnaire d’alimentation, etc. Il offre un design durable qui se décline dans une gamme de couleurs vives.

Édition tactique Garmin Instinct

Source : Garmin

Quant à l’édition tactique Garmin Instinct, elle ne regorge pas exactement de tout un tas de fonctionnalités supplémentaires, mais elle peut être une mise à niveau digne pour la bonne personne. En plus des fonctionnalités habituelles de Garmin Instinct, vous bénéficiez également d’un affichage au format double position, d’un mode vision nocturne, d’un mode furtif et d’un mode Jumpmaster.

Certaines de ces nouvelles fonctionnalités peuvent s’expliquer d’elles-mêmes, tandis que d’autres méritent un peu plus de contexte. Par exemple, la fonction de format à double position vous permet d’afficher simultanément deux ensembles de systèmes de coordonnées sur un même écran. Comme son nom l’indique, le mode Vision nocturne vous permet d’ajuster le réglage du rétroéclairage de votre écran à un niveau qui n’interfère pas avec votre vision lorsque vous utilisez des lunettes de vision nocturne.

Lorsque vous utilisez la fonction Mode furtif, vous désactivez le stockage et le partage de la position GPS et désactivez la connectivité et la communication sans fil. Vous pouvez toujours voir votre position GPS actuelle, mais les emplacements ne sont ni partagés ni enregistrés sur votre montre. Enfin, le mode Jumpmaster comprend trois types de sauts : ouverture haute altitude-haute (HAHO), ouverture haute altitude-basse (HALO) et statique. Vous recevrez des informations sur la vitesse de descente et l’altitude.

La Garmin Instinct Tactical Edition n’offre rien de différent en termes de design. Il a également une durabilité de qualité militaire, une résistance à l’eau de 10 ATM et un boîtier de 45 mm avec des bandes de silicone interchangeables de 22 mm. Cette fois-ci, vous n’aurez que deux options de couleur : le noir et le bronzage coyote. La batterie durera jusqu’à 14 jours en mode montre intelligente, jusqu’à 16 heures en mode GPS et jusqu’à 40 heures en mode UltraTrac.

Le meilleur Instinct pour une utilisation robuste

Édition tactique Garmin Instinct

Il est temps d’être tactique

Lorsque vous êtes prêt à sortir et que vous avez besoin d’une montre intelligente robuste qui peut suivre, ne cherchez pas plus loin que la Garmin Instinct Tactical Edition. Comme le dit l’entreprise, cette montre est prête pour la mission et conçue pour résister aux environnements difficiles. Vous obtenez le mode vision nocturne, le mode furtif et plus encore.

Édition Esports Garmin Instinct

Source : Garmin

Dès le départ, il est facile de voir que la Garmin Instinct Esports Edition est une montre connectée très spécialisée. À moins que vous ne soyez un joueur compétitif, ce portable ne suscitera probablement pas votre intérêt. La société décrit cet appareil comme une montre intelligente de jeu GPS conçue pour les victoires. Vous n’êtes peut-être pas dehors à explorer les montagnes et à vous attaquer à des sentiers de randonnée difficiles, mais l’édition Garmin Instinct Esports ne vous jugera pas pour cela.

Bien que ce soit définitivement le paradis des joueurs, vous bénéficierez toujours de nombreuses fonctionnalités principales également disponibles sur tous les autres modèles Garmin Instinct, notamment le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, la batterie corporelle, la surveillance du stress, etc.

L’attraction principale est peut-être l’ajout du STR3AMUP ! fonctionnalité, qui vous permet de diffuser des métriques clés dans vos flux de jeu. Commencez par télécharger l’application, qui devra ensuite se connecter à votre montre. N’oubliez pas que votre appareil devra être en mode d’activité Esports, qui est essentiellement un autre profil d’activité sur votre montre intelligente Garmin Instinct. Une fois votre montre couplée à votre ordinateur, elle transmettra trois mesures via la connectivité Bluetooth : la fréquence cardiaque, le niveau de stress et le niveau de Body Battery. Fondamentalement, si vous voulez créditer votre activité physique pendant le jeu, cette montre est faite pour vous.

Vous pourriez vous attendre à quelques différences de conception, mais ce modèle Garmin Instinct suit la tendance habituelle. Vous obtenez donc l’écran monochrome visible au soleil, un boîtier de 45 mm avec des bandes de 22 mm, une durabilité de qualité militaire et une résistance à l’eau de 10 ATM. La seule vraie différence est qu’il n’est disponible qu’en une seule couleur, Black Lava. La batterie durera jusqu’à 14 jours en mode montre intelligente, 80 heures en mode Esports, 16 heures en mode GPS et 40 heures en mode UltraTrac.

Le meilleur Instinct pour les compétiteurs

Garmin Instinct Esports Edition – Montre intelligente de jeu GPS

Jeu sur

Les joueurs compétitifs peuvent se sentir exclus de l’arène des montres intelligentes, mais l’édition Garmin Instinct Esports change cela. Vous pourrez analyser les performances de jeu via un profil d’activité esport dédié, et ce n’est que la pointe de l’iceberg !

