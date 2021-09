Quel genre de coéquipier George Russell sera-t-il pour Lewis Hamilton ?

in

Lewis Hamilton a eu une série d’expériences avec ses coéquipiers jusqu’à présent dans sa carrière, alors où George Russell s’intégrera-t-il dans ce spectre ?

Les passages de Hamilton avec le conducteur de l’autre côté de son garage ont fourni leur juste part de moments controversés, mais il a également eu des relations solides au cours de cette période.

Russell a été assuré d’un statut égal chez Mercedes l’année prochaine, mais il a dit lui-même qu’il voulait éviter les disputes du passé du temps de Hamilton avec Nico Rosberg dans l’équipe.

Voici un aperçu des anciens coéquipiers du septuple champion du monde jusqu’à présent, et si nous pouvons ou non nous attendre à des similitudes lorsque Russell se rendra dans le garage Mercedes :

Je veux prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à @GeorgeRussell63 dans l’équipe. Grâce à un travail acharné, il a à juste titre mérité sa place. J’ai hâte de le voir grandir en tant que pilote avec cette grande équipe et de travailler avec lui pour élever @MercedesAMGF1 plus haut. À l’année prochaine🙏🏾 pic.twitter.com/CRsgrilmUd – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 septembre 2021

Fernando Alonso (2007)

À première vue, le partenariat de Hamilton avec Alonso chez McLaren peut avoir une histoire similaire à ce qu’il aura avec Russell – bien que pas identique. Hamilton est allé chez McLaren avec un pedigree élevé, venant de remporter le championnat GP2 et venant défier l’ordre établi en s’associant au champion du monde en titre.

Beaucoup s’attendaient peut-être à ce que la recrue britannique joue le rôle de second violon derrière l’Espagnol, mais Hamilton s’est rapidement avéré être dans le rythme d’Alonso et leur relation s’est détériorée au fil de la saison, les deux pilotes se battant pour le titre jusqu’à la dernière course. .

Si Russell est capable d’entrer dans Mercedes et de bouleverser l’applecart au sein de l’équipe, leur relation pourrait aller de la même manière que la rupture d’Hamilton et Alonso.

D’un autre côté, ils pourraient rester amicaux l’un avec l’autre de la même manière que Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont réussi lorsque le pilote monégasque a rapidement pris le rythme de Vettel lorsqu’il a rejoint Ferrari.

Heikki Kovalainen (2008-2009)

Alors que Hamilton se précipitait vers son premier championnat du monde en 2008, Kovalainen n’a jamais vraiment réussi à suivre régulièrement le rythme de son coéquipier McLaren. Il a ensuite terminé septième au classement tandis que Hamilton a dépassé Timo Glock dans le dernier virage à Interlagos pour battre Felipe Massa au titre.

Dans cet esprit, leur relation – en public du moins – semblait relativement sans friction, car le Finlandais semblait assez clairement jouer un rôle de soutien à Hamilton.

Couplé à cela, leur différence de vitesse et le manque de compétitivité de la McLaren 2009 signifient que leur temps ensemble aura été principalement consacré à essayer d’améliorer la voiture plutôt que de se disputer hors piste et de se battre pour des victoires dessus.

Avec des changements de réglementation massifs à venir pour l’année prochaine, si Mercedes tarde à sortir des blocs, Russell et Hamilton adopteront probablement la relation entretenue par plusieurs coéquipiers du milieu de terrain : travailler ensemble pour le bien de l’équipe au lieu de se battre entre eux.

Jenson Button (2010-2012)

Button est arrivé chez McLaren en tant que champion du monde en titre et, comme Russell, a été assuré qu’il bénéficierait d’un traitement égal au sein de l’équipe avant de signer un accord.

Mais tout au long de leur temps ensemble, Button a déclaré qu’il n’y avait pas de vrais problèmes entre lui et Hamilton car ils se sont tous deux battus en tête du peloton et ont défié le Red Bull de Sebastian Vettel.

Leur bataille ferme mais loyale en Turquie en 2010 et leur collision au Canada en 2011 ont été les points chauds clés entre les deux, mais Button a déclaré à propos de leur temps ensemble : « Nous nous sommes entendus, nous ne nous sommes pas vraiment disputés. Il y a eu plusieurs fois – mal informé, je dirais, des deux côtés. Nous avons eu quelques problèmes mais rien de grave.

À bien des égards, ce serait le scénario idéal pour Russell et Hamilton l’année prochaine.

Les deux pilotes ont pu concourir sur un pied d’égalité, courir équitablement sans trop de frictions et ont pu travailler dans le meilleur intérêt de leur équipe.

Nico Rosberg (2013-2016)

Russell a lui-même admis qu’il ne voulait pas qu’une répétition de ce qui s’est passé entre Hamilton et Rosberg se produise à leur époque en tant que coéquipiers, et Mercedes sera entièrement d’accord.

Russell et Hamilton n’ont cependant pas la longue histoire que lui et l’Allemand avaient, car lui et Rosberg avaient couru ensemble depuis leur adolescence.

Après un début relativement positif, la compétition pour les titres dans une Mercedes qui était de loin la classe du peloton a vu l’ambiance au sein de l’équipe s’aggraver progressivement au fil du temps.

La paire a eu plusieurs affrontements sur la bonne voie, mais Rosberg n’a pas caché les arguments qu’ils auraient également à huis clos. De toute évidence, les deux ne se sont pas réconciliés non plus, Hamilton passant directement devant son ancien coéquipier alors qu’il était sur la grille sans même un «bonjour».

Si Hamilton et Russell s’affrontent pour le Championnat du monde 2022, une tension similaire entre eux ne peut être complètement exclue.

Valtteri Bottas (2017-2021)

Ce qui pourrait être un point gênant pour Russell alors qu’il entre dans l’équipe, c’est qu’il remplacera la personne que Hamilton a ouvertement décrite comme son « meilleur coéquipier de tous les temps » de sa carrière – et le plus ancien pour démarrer, avec cinq saisons ensemble chez Mercedes.

Bien que Bottas se soit montré largement sur ou proche du rythme de Hamilton lors des qualifications, il n’a pas été en mesure de le maintenir assez souvent en course pour qu’il défie le chef d’équipe pour un championnat du monde – peut-être dans la même veine que son compatriote. compatriote Kovalainen.

Contrairement à Rosberg et Hamilton également, Bottas a été disposé – bien qu’à contrecœur – à jouer le jeu d’équipe et à permettre à Hamilton de passer lorsque l’équipe le lui a demandé. Que Russell permette ou non que la même chose lui arrive, c’est une autre affaire.

Je suis extrêmement fier d’avoir travaillé aux côtés de @ValtteriBottas au cours des 5 dernières années. Nous avons fait partie d’une équipe qui a remporté 4 championnats des constructeurs et nous nous sommes motivés les uns les autres pour continuer à traverser les hauts et les bas. Merci VB🙏🏾 finissons fort. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 6 septembre 2021

Ce qui est clair pour le joueur de 23 ans, c’est qu’il veut absolument tirer le meilleur parti de l’opportunité qui lui est offerte par Toto Wolff et l’équipe alors qu’il passe du statut de junior Mercedes aux rangs seniors.

En faveur de Russell, il a été entendu à la radio de l’équipe en Hongrie avant les vacances d’été disant à son équipe de donner la priorité à Nicholas Latifi après que les deux se soient frayé un chemin dans le top 10 au milieu du carnage au virage 1.

Le jeune Britannique a déclaré qu’il voulait saisir l’opportunité d’apprendre, de rivaliser et d’essayer de battre le pilote le plus titré que le sport ait jamais eu, et la façon dont ils s’entendront chez Mercedes sera une sous-intrigue intrigante en 2022. saison.