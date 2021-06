Quel genre de reine Nuestra Belleza Latina cherchera-t-elle en 2021 ?

. Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel et Clarissa Molina sont les favoris du public dans l’histoire de « Nuestra Belleza Latina » d’Univision.

Après une longue attente et beaucoup d’attentes parmi les adeptes de Nuestra Belleza Latina, qui a eu sa dernière édition en 2018, lorsque le Vénézuélien Migbelis Castellanos a été choisi comme vainqueur, les fans de NBL sont submergés par l’excitation avec le prochain retour du célèbre émission de télé-réalité à l’écran.

Et sachant que le concours, qui élira cette année la 12e reine de Nuestra Belleza Latina, aura lieu en septembre, Univision a désormais donné une avance sur qui sera le futur gagnant.

A travers sa page Instagram, la chaîne a assuré que la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina sera une femme qui répondra à trois exigences essentielles.

Avant tout, l’émission recherche une femme leader, comme indiqué dans un clip promotionnel, dans lequel ils invitent tous les téléspectateurs et adeptes du concours populaire, à se joindre à eux pour découvrir qui ils définissent désormais comme Star “.

En outre, la chaîne susmentionnée a ajouté que le gagnant du groupe et de la couronne qui l’accréditera en tant que Nuestra Belleza Latina, et qui aura un contrat pour travailler avec Univisión, doit être une femme “talentueuse et entreprenante”.

« Nous sommes revenus ! Et cette année nous recherchons une star, une femme de talent, une entrepreneure, une leader. 🤩⁠ », ont-ils commenté sur leur Instagram officiel de l’émission. “La nouvelle saison de #NuestraBellezaLatina arrivera en septembre via @Univision.”

Le message sur la nouvelle saison du programme a suscité tant d’émotion parmi les fans qui ont vu le spectacle depuis 2007, quand il a commencé avec le couronnement de la Mexicaine Alejandra Espinoza.

Et bien que beaucoup pensent que parce qu’il s’agit d’un concours de beauté, le concours Univisión accordera une importance particulière à cet aspect, cette année, la chaîne a clairement indiqué qu’il y aurait un changement à 360 degrés dans les concepts de beauté, ce qui donnerait possibilité de diversité.

En mai dernier, lors de l’annonce officielle de l’émission, la chaîne mentionnait que l’édition 2021 vise à valoriser le talent des femmes latines.

“Nuestra Belleza Latina” (saison 12) – Le concours de réalité le plus ancien et le plus populaire d’Univision aura sa saison la plus diversifiée à ce jour et poursuivra sa mission de cultiver et d’améliorer le talent féminin pour forger la prochaine star d’Univision », a commenté la chaîne par une déclaration.

Un autre détail qui a été révélé jusqu’à présent est que l’ancienne Miss Colombie et ancienne candidate de Miss Univers, Daniella lvarez, qui a perdu sa jambe l’année dernière après avoir souffert d’une infection grave qui a forcé les médecins à amputer son membre, sera membre du jury.