Quel genre de travailleur la pandémie a-t-elle fait de vous? Il existe trois types

Un nombre record d’Américains quittent leur emploi et le marché du travail chaud ne montre aucun signe de refroidissement. Avec un tel roulement de la main-d’œuvre, les travailleurs à tous les niveaux d’emploi et dans tous les secteurs ont une chance sans précédent de transformer leur emploi actuel en l’emploi de leurs rêves – ou de partir et de le chercher ailleurs.

Alors que le pays continue de sortir de la pandémie, plus de quatre travailleurs sur 10 aux États-Unis (42 %) disent qu’ils « prospèrent » au travail, et environ autant (39 %) disent qu’ils « marchent en roue libre », selon le dernière enquête CNBC|Momentive Workforce. L’enquête, menée auprès de plus de 11 000 travailleurs aux États-Unis du 18 au 25 octobre, révèle que seulement 15 % des travailleurs déclarent qu’ils « luttent » au travail ces jours-ci.

Ces chiffres reflètent une impressionnante bouffée d’optimisme parmi une main-d’œuvre qui a traversé un an et demi de défis liés à la pandémie de Covid-19 : premiers arrêts et licenciements, puis d’interminables journées de télétravail.

Le remaniement des emplois qui a commencé cet été amène de nombreux travailleurs à repenser leur carrière, en particulier ceux qui se sentent déconnectés de leurs collègues, sous-estimés ou tout simplement épuisés. Les gestionnaires qui peuvent repérer un employé en difficulté tôt ou prendre des mesures pour convertir un caboteur en un prospère seront dans une meilleure position à mesure que la « grande démission » se déroulera.

Thrivers, coasters et lutteurs comprennent trois groupes distincts de la main-d’œuvre. Les Thrivers sont les plus satisfaits de leur travail dans l’ensemble, les plus connectés avec leurs collègues, les plus fidèles à leurs employeurs et les moins susceptibles de démissionner. Les lutteurs, d’autre part, ont les scores les plus bas sur toutes les mesures de satisfaction au travail et constituent à leur tour la plus grande menace d’attrition dans un proche avenir. Les sous-verres tombent quelque part au milieu.

Les composantes interdépendantes de la satisfaction au travail

Dans chaque nouvelle itération du CNBC|Momentive Workforce Survey, nous calculons un indice basé sur les réponses à cinq questions conçues pour représenter la satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur salaire, leurs opportunités d’avancement, la reconnaissance de leur travail, le contrôle sur leur travail et la signification ils tirent de leur travail.

Dans ces derniers résultats, l’indice de bonheur de la main-d’œuvre reste stable à un score de 72/100, inchangé par rapport à avril de cette année et novembre 2020. Les Thrivers ont un score de 83, les coasters ont un score de 67 et les lutteurs ont un score de 58.

Sur presque toutes les questions, même tangentiellement liées à la satisfaction au travail, les « thrivers » auto-identifiés obtiennent un score plus élevé que les « coasters », qui à leur tour obtiennent un score plus élevé que les « lutteurs ».

Zoom avant IcôneFlèches pointant vers l’extérieur

Presque toutes les personnes qui disent s’épanouir dans leur travail actuel trouvent que leur travail est très ou assez significatif, dépassant les 88 % de caboteurs et 80 % de lutteurs qui disent la même chose.

Plus radicalement encore, 86 % des prospères se disent bien payés, contre 71 % des caboteurs et 51 % des lutteurs ; et 79 % des prospères déclarent avoir d’excellentes ou de bonnes opportunités d’avancement professionnel, contre 54 % des caboteurs et 39 % des lutteurs.

Les managers et les équipes RH doivent en être conscients : tous ces facteurs sont clairement imbriqués dans l’expérience collaborateur complète. Les travailleurs qui obtiennent un score élevé sur une mesure sont très susceptibles d’obtenir un score élevé sur tous les autres, et il n’y a tout simplement aucun travailleur qui se considère comme s’épanouissant tout en ayant l’impression d’être sous-payé, comme si leur travail n’avait pas de sens ou comme leurs contributions ne sont pas appréciés par leurs collègues.

Les Thrivers ne sont pas des lâcheurs

Avec des taux d’attrition record, les gestionnaires et les cadres sont confrontés à une pression accrue pour retenir les employés les plus performants. Ces dernières données d’enquête indiquent qu’ils pourraient vouloir accorder une attention particulière à qui participe aux réunions Zoom et qui fait un effort supplémentaire pour accueillir les nouveaux membres de l’équipe, tout en approfondissant les données des enquêtes sur l’engagement des employés pour voir comment les travailleurs se sentent vraiment. sur leur travail.

Un tiers de tous les travailleurs (33 %) déclarent avoir sérieusement envisagé de quitter leur emploi au cours des trois derniers mois, cette statistique atteignant 39 % chez les travailleurs âgés de 18 à 34 ans.

Les travailleurs qui se considèrent prospères sont moins de moitié moins susceptibles que les sous-verres (18 % contre 40 %) et trois fois moins susceptibles que les lutteurs (62 %) de dire qu’ils ont envisagé d’arrêter de fumer. Les Thrivers sont également moins susceptibles de dire que leurs équipes sont en sous-effectif (45 %) par rapport aux caboteurs (52 %) et surtout aux lutteurs (71 %).

Zoom avant IcôneFlèches pointant vers l’extérieur

Plus de la moitié des pros (54 %) déclarent se sentir plus fidèles à leur entreprise aujourd’hui qu’avant la pandémie ; c’est plus de deux fois le taux chez les caboteurs (24 %) et trois fois celui des lutteurs (17 %). Les Thrivers sont également plus susceptibles de se sentir plus connectés avec leurs collègues maintenant qu’avant qu’avant la pandémie (47%), tandis que seulement 21% des caboteurs et 18% des lutteurs ressentent la même chose.

Tout comme les composants du bonheur ci-dessus, ces mesures liées à l’engagement sont clairement interdépendantes. Les travailleurs qui sont satisfaits de leur travail, qui ont des liens personnels forts avec leurs collègues et qui sont fidèles à leur entreprise auront bien sûr un engagement durable envers leur travail. Ce qui est le plus surprenant, c’est à quel point cela reste vrai même après les défis importants introduits par la pandémie.

Les télétravailleurs aussi engagés que ceux qui se présentent au bureau

Bien que la plupart des travailleurs (64%) soient retournés au bureau à temps plein, 16% déclarent qu’ils travaillent toujours uniquement à domicile et 17% partagent leur temps entre les deux sites. Mais selon les données de l’enquête, ceux qui restent à la maison ne sont pas moins motivés, engagés et connectés que ceux qui ont repris leurs trajets quotidiens.

Pour la plupart, les travailleurs à distance, en personne et hybrides sont tous à peu près également susceptibles de s’identifier comme des prospères, des caboteurs et des lutteurs ; environ quatre personnes sur dix de chaque groupe s’identifient comme prospères et en roue libre tandis que beaucoup moins disent qu’elles éprouvent des difficultés.

Zoom avant IcôneFlèches pointant vers l’extérieur

En avril de cette année, de nombreux travailleurs ont commencé à se demander si la réouverture imminente des bureaux créerait une double classe de travailleurs : un groupe de collègues ambitieux qui se présentent chaque jour dans leurs bureaux pour se confronter aux supérieurs, et l’autre groupe de travailleurs moins motivés qui préfèrent troquer une voie rapide vers une promotion pour le confort de leur foyer. Bien que cette préoccupation soit toujours présente aujourd’hui, les données ne confirment pas l’hypothèse, du moins pas encore : les employés prospères, en difficulté et en difficulté sont répartis uniformément entre le bureau et le bureau à domicile – et le travail hybride également.

Le professeur de la Wharton School, Adam Grant, a fait des vagues avec un article viral du New York Times qualifiant « la langueur » comme « l’émotion dominante de 2021 ». Mais à mesure que la pandémie s’atténue, la languissement a cédé la place – sinon prospère – au moins à la fin de l’année de manière plus positive qu’elle n’a commencé pour la plupart sur le lieu de travail.

Pour rejoindre le Conseil exécutif de CNBC Workforce, postulez à cnbccouncils.com/wec.