Quel groupe est le plus enclin à la crypto ? (Enquête) ⋆ Crypto nouveaux médias

Selon une enquête récente, les investisseurs millennials ont alloué 12% de leur richesse au marché des actifs numériques tandis que les xennials et la génération X ont respectivement distribué 9,2% et 6,3%. Cependant, ce sont les personnes nées entre la fin des années 1970 et le début des années 1980 qui ont le plus profité de ces investissements.

Tendances crypto parmi les générations

L’échange de crypto-monnaie CryptoVantage a mené une étude pour déterminer quels actifs numériques chaque génération privilégie, pourquoi ils sont entrés dans l’espace crypto et quelle partie de leur richesse ils ont allouée sur le marché.

Selon les résultats, les investisseurs de la génération Y ont 12% de leur portefeuille total en monnaies virtuelles. Ainsi, ils se sont classés premiers dans cette statistique. Les Xennials, c’est-à-dire les 40 ans environ, ont alloué 9,2 % de leurs fonds, tandis que l’exposition de la génération X est d’environ 6,3 %.

Bien qu’ils investissent le plus, les millennials ne sont pas des leaders en termes de profits cryptographiques. Près de 76% ont répondu qu’ils avaient tiré profit de leurs investissements, tandis que les xennials se classaient au premier rang avec 80,5%. Quant à la génération X, les chiffres s’élevaient à 71,5 %.

Bitcoin est l’actif d’investissement le plus préféré pour tous car environ 60% de chaque groupe l’a choisi. Ethereum est le deuxième pour les millennials et la génération X. Fait intéressant, c’est le quatrième choix pour les xennials qui ont tendance à opter pour Bitcoin Cash et Dogecoin.

Les plateformes de trading les plus populaires parmi les plus jeunes sont Coinbase et Binance. Les Xennials s’occupent des actifs numériques sur Bitcoin Ira et Binance, tandis que la génération X préfère Bitcoin Armory et Coinbase.

CryptoVantage a demandé aux participants quelles étaient leurs raisons d’investir dans les crypto-monnaies. La curiosité était la première réponse de tous les groupes. La croyance en des rendements élevés s’est classée deuxième. De manière assez surprenante, 18,5% des investisseurs les plus âgés pensent que les actifs virtuels seront la monnaie du futur et ont placé cette réponse comme la troisième raison la plus importante pour sauter dans le train crypto.

Les riches de la génération Y aiment les actifs numériques

Selon une autre enquête, 47% des millionnaires nés entre le début des années 1980 et le début des années 1990 ont investi au moins 25% de leur patrimoine sur le marché des crypto-monnaies. En comparaison, plus de 30% d’entre eux ont alloué au moins la moitié de leurs actifs en monnaies numériques. George Walper – président de la société d’analyse Spectrum Group – a expliqué :

« Les plus jeunes investisseurs se sont jetés dessus très tôt alors qu’il n’était pas bien connu. Ils étaient plus engagés intellectuellement avec l’idée même si elle était nouvelle.

D’un autre côté, la majorité des investisseurs plus âgés possédant au moins 1 million de dollars n’aiment pas beaucoup les crypto-monnaies. 83% d’entre eux ne croient pas au marché et n’y ont pas distribué de fonds. Seulement 1 personne sur 10 conserve plus de 10 % de sa fortune en monnaie virtuelle.

« Les investisseurs plus âgés et les baby-boomers disaient en grande partie : Est-ce légitime ? » Les générations plus âgées sont plus en retard sur la compréhension », a conclu Walper.

