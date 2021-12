Quel groupe est le plus important : Deep Purple ou Black Sabbath ? Rob Halford pèse

Dans une récente interview avec l’espagnol Mariskal Rock, JUDAS PRIEST chanteuse Rob Halford on lui a demandé quel groupe britannique était le plus important pour lui personnellement alors qu’il faisait son apparition sur la scène musicale à Birmingham, en Angleterre, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, VIOLET FONCÉ ou SABBAT NOIR. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ils sont tous importants pour moi pour tous les styles et la variété de musique qu’ils présentent. J’ai été naturellement attiré par SABBAT à cause de la lourdeur. Si tu mets MAUVE sur et puis vous mettez SABBAT sur, ou SABBAT alors MAUVE, ce sont tous les deux des groupes très forts et puissants, selon l’album que vous écoutez.

« MAUVE sont des roches dures ; pour moi, ce ne sont pas du métal », a-t-il poursuivi. « Je serai probablement tué pour avoir dit cela, mais c’est ce que je ressens. SABBAT sont exclusivement métalliques, bien que Tony [Iommi, SABBATH guitarist] a toujours dit SABBAT n’est pas en métal. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c’est le monde dans lequel nous vivons, quand les musiciens parlent les uns des autres.

« Il y a une certaine vitesse, il y a une certaine intensité dans MAUVE c’est aussi dans SABBAT, mais c’est dans une texture différente. Quand tu écoutes quoi [DEEP PURPLE drummer] Ian Paice faisait, par exemple, pousser ces chansons, j’étais aussi excité par ça que je l’étais par ‘Les fées portent des bottes’ ou ‘Homme de fer’ ou l’un de ces morceaux super lourds de SABBAT.

« Donc, ils étaient tous importants pour moi, comme les groupes le sont pour tous les musiciens » Rob ajoutée. « Tous les musiciens sont inspirés et influencés par d’autres musiciens, ils sont donc tous très précieux pour moi. Je n’en mettrais pas un au-dessus des autres en termes de liste. Toute la représentation du travail qu’ils font est importante. »

JUDAS PRIEST a récemment annoncé le report « 50 ans de heavy metal » Dates de la tournée nord-américaine de mars à avril 2022. Le soutien pour le trek viendra de QUEENSRŸCHE.

JUDAS PRIEST a été contraint de reporter environ deux douzaines de spectacles nord-américains lors de sa tournée du 50e anniversaire reprogrammée fin septembre après que le guitariste du groupe Richie Faulkner a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors d’une représentation au Plus fort que la vie Festival. Il a fini par subir une intervention chirurgicale vitale de 10 heures à une courte distance au Rudd Heart and Lung Center de l’UofL Health – Hôpital juif de Louisville, Kentucky.

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Halford rejoint le groupe en 1973 et guitariste Glenn Tipton signé en 1974. Rob à gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Faulkner.



