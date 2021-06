Quel iPad acheter en 2021 : guide pour choisir la tablette Apple qui vous convient | La technologie

Si vous envisagez d’acheter un iPad et que vous avez des doutes sur les modèles dont vous disposez et celui que vous pouvez choisir, ne vous inquiétez pas car nous allons vous aider pour que vous ne commettiez pas d’erreurs. Dans cet article, nous vous indiquons quels modèles d’iPad sont actuellement en vente et leurs caractéristiques.

En plus du nouveau iPad Pro avec M1, ces derniers temps nous avons vécu Renouvellement iPad Air et de ipad mini. La vitrine s’est beaucoup agrandie et vous pouvez déjà vous procurer un appareil selon le prix qui convient le mieux à votre économie.

Ainsi, pour la première fois depuis longtemps, Apple dispose d’un catalogue avec des équipements de différents niveaux. L’iPad Mini 2019 et l’iPad Air 2019 ont des processeurs Apple A12, les mêmes que l’iPhone Xs et sont les meilleures alternatives à l’iPad Pro 2018, avec le très puissant A12X Bionic. De plus, l’iPad Pro 2020, l’iPad Air 2020 et l’iPad Pro avec M1 sont également sortis.

Nous allons détailler tout cela ci-dessous, puisque nous allons dire tout ce que vous devez savoir pour acheter un iPad en 2021.

Index des contenus

iPad Pro 2021 avec processeur M1

Lancement de la nouvelle génération d’iPad Pro il y a quelques mois en deux versions et avec de nombreux changements. A commencer par le nouveau processeur qui est venu sur ces tablettes pour apporter un plus de puissance et de stabilité : M1.

En plus du processeur qui est également implémenté dans l’iPad après être passé par les ordinateurs portables Apple, il a opté pour mini écran LED et une édition Magic Keyboard vierge pour donner une plus grande polyvalence et qu’il y en a plus qui misent sur cet appareil lorsqu’ils travaillent. Si vous voulez mieux le connaître, voici nos impressions lorsque nous l’avons reçu.

A cette occasion, il a été décidé de vendre deux modèles différents dont les prix changent également considérablement et qui diffèrent principalement par l’écran, le processeur (le moins cher possède un A12Z Bionic) et la batterie. Le plus puissant coûte 1 699 euros et le plus basique 1 259 euros.

iPad Pro 2020, le plus puissant

Avec ce lancement, Apple a renouvelé sa gamme iPad Pro 2020 grâce à la mise en œuvre du dernier matériel de l’entreprise, le Pomme Bionic A12Z, ce qui l’a conduit à surpasser tous les modèles précédents.

Ce modèle est livré avec équipé de 1 To de stockage et connectivité LTE. L’un des aspects les plus frappants est le prix qui dépasse les 1 000 euros, mais cette fois, il a opté pour un appareil haut de gamme qui est également complété par le nouveau Magic Keyboard. Si vous souhaitez connaître ce modèle en profondeur, voici notre analyse de l’iPad Pro 2020.

L’un des principaux changements qu’Apple a mis en œuvre est dans le module caméra, ce qui augmente considérablement sa taille et ses performances par rapport aux versions précédentes. Ainsi que l’arrière en aluminium qui arbore une spectaculaire finition mate gris sidéral

iPad Air 4

Lancé en 2020, le nouvel iPad Air a mis à jour son design et inclus un Écran Liquid Retina de 10,9 pouces (2 360 x 1640 pixels). Comme prévu, le Face ID a été remplacé par le capteur d’empreintes digitales Touch ID et comprenait également le Connecteurs intelligents et connecteurs USB Type-C pour le rendre compatible avec le Magic Keyboard.

De plus, le processeur vers A14 Bionic avec une lithographie 5 nm ce qui améliore les performances de 40% par rapport au modèle précédent et réduit considérablement la consommation de la batterie.

iPad 8e génération 2020

La 8e mise à jour de l’iPad le plus basique a célébré son 10e anniversaire en 2020. Comme la génération précédente a 10,2 “pouces de votre écran Retina et le Bouton d’accueil avec fonctions Touch ID. Quant à la puissance, elle est pilotée par un Processeur A12 Bionic qui augmentent sa puissance jusqu’à 40%.

L’iPad de 8e génération est compatible avec les claviers Smart Keyboard et Logitech qui incluent un trackpad. De plus, comme il est spécialement conçu pour la retouche et le dessin, il comprend également prise en charge de l’Apple Pencil 2. Quant au système d’exploitation, il est directement livré avec iPadOS 14.

iPad 7ème génération 2019, le plus abordable

Nous continuons avec l’iPad de septième génération 2019. Par rapport aux autres modèles se distingue par son nouvel écran Retina, légèrement plus gros que ceux des iPad classiques, qui passent des 9,7 pouces du modèle 2018 à 10,2 pouces.

Le processeur reste le A10 Fusion que nous avons trouvé dans la génération précédente, Il possède une caméra arrière de 8 Mpx et une caméra frontale de 1,2 Mpx avec flash, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales.

Il est également compatible avec l’Apple Pencil, qui remplace la souris pour effectuer diverses tâches, telles que la sélection, le copier-coller ou la soumission. Son prix officiel en Espagne commence à 379 euros, mais vous pouvez le trouver sur Amazon à partir de 339 euros.

iPad Mini 5, plus de puissance dans moins de taille

Et c’est ça, iPad Mini 5, ou alors iPad Mini 2019, est petit, mais intimidateur. La rénovation a rendu un appareil génial qu’il avait été oublié depuis 2015 et que, cette année, il ne change pas en ce qui concerne le design, mais il change dans les composants internes.

Le processeur, comme nous l’avons vu, est le A12 Bionic, un processeur qui comble le fossé entre les processeurs mobiles et portables grâce à sa grande puissance de calcul et un GPU très avancé. De plus, il est livré avec un écran compatible avec l’Apple Pencil de première génération et avec un meilleur traitement de la luminosité et des couleurs grâce à la dalle True Tone.

Sinon, il reste “le même” que la génération précédente. Les caméras changent, mais le design est identique. C’est l’une des meilleures alternatives si vous voulez un iPad 2019 pour le prix (à partir de 404 euros) et la taille si vous voulez une tablette compacte.

iPad Air 2019, l’iPad le plus complet sans passer au Pro

Avec cette tablette la rénovation a été un peu plus profonde que celle de la Mini, puisqu’elle est passée à 10,5”, ce qui en a fait une choix intermédiaire entre l’iPad 9,7 pouces et l’iPad Pro.

La conception maintient toujours les cadres, le TouchID et il est un peu plus fin que l’iPad 9,7”, à seulement 0,61 cm d’épaisseur pour les 0,75 cm de l’iPad 9,7”, mais l’essentiel c’est l’intérieur, puisque la puce A12 alimente également cet iPad. Il dispose également d’un écran Retina True Tone et Compatibilité Apple Pencil, et le prix commence à 494 euros.

iPad Pro 2018, un autre concept

Nous nous sommes retrouvés avec ce qui était le meilleur iPad à l’époque à la fois dans la conception et, surtout, la puissance. L’iPad Pro 2018, dans toutes ses tailles, c’était une vraie bête grâce au processeur A12X Bionic. Son écran est excellent, avec du HDR, 600 nits, et un traitement des couleurs très réussi.

Le design attire aussi l’attention, mais surtout il se démarque par ce qui a été commenté : puissance, qualité d’écran et de son, autonomie et un Connexion USB Type-C ce qui, bien que très limité, élargit quelque peu les possibilités du dispositif dans certaines applications.

C’est la tablette la plus puissante et la meilleure pour un environnement professionnel et éducatif grâce, également, à l’Apple Pencil de deuxième génération, mais elle a un prix qui commence à 791 euros, auquel il faut ajouter un clavier presque obligatoire et un Pencil qui il est essentiel.

Voici les alternatives que vous avez si vous voulez acheter un iPad en 2021. Il existe des appareils pour tous les goûts et toutes les approches.