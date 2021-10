Quel jeu José Altuve a-t-il fait à l’arrêt-court ?

Quelle pièce a fait José Altuve au sens propre de l’arrêt-court dans la même première manche du match 6 de la série de championnats de la Ligue majeure américaine 2021.

Le jeu

Quelle pièce de Jose Altuve 👏 pic.twitter.com/HE54AkmbCi – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 23 octobre 2021

De l’arrêt

Lorsque le coup sûr de Kike Hernández a frappé, il semblait que ce serait un autre coup sûr pour le Portoricain en séries éliminatoires, mais Altuve est apparu comme un fantôme et a fait le jeu.

Décalage

Altuve a joué le jeu parce que Kike Hernández jouait une formation spéciale chargée vers le côté gauche du terrain.

Une partie de la chaux et d’autres du sable

Altuve a brillé défensivement depuis la série contre les White Sox de Chicago, mais a commis ses grosses erreurs contre les Red Sox de Boston lors des matchs 1 et 3.

