Quel joueur NBA a le plus besoin d’une bague ?

Photo de Michael Gonzales / NBAE via .

Chris et Seerat partagent également leurs réactions à la cérémonie de retrait du numéro de Dirk Nowitzki et réfléchissent à sa carrière et à son impact sur la NBA

Chris et Seerat partagent leurs réactions à la cérémonie de retrait du numéro de Dirk Nowitzki et réfléchissent à sa carrière et à son impact sur la NBA. Ensuite, ils discutent de la façon dont gagner un championnat a affecté la perception de sa carrière et parlent des stars actuelles qu’ils aimeraient voir renforcer leur héritage de la même manière, notamment Chris Paul (19:57), Jimmy Butler (27:28) et DeMar DeRozan (30:38).

Hôtes : Chris Ryan et Seerat Sohi

Assistant de production : Chris Sutton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS