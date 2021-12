Quel jour est le réveillon de Noël 2021 ?

. Des clients apprécient les décorations de Noël traditionnelles du « pays des merveilles » au restaurant allemand Rolf’s le 22 décembre 2004 à New York.

La veille de Noël est la veille des vacances qui célèbrent Noël. Étant traditionnel de célébrer Noël chaque année le 25 décembre, cette année, le réveillon de Noël ou le réveillon de Noël sera célébré le vendredi 24 décembre.

La veille de Noël est le vendredi 24 décembre 2021

Que fête le réveillon de Noël ?

Le réveillon de Noël est la célébration chrétienne de la nuit de la naissance de Jésus, la nuit du 24 décembre, et de nombreux pays ont une tradition religieuse ou culturelle pour la célébrer en réunion avec la famille et les amis. Parmi les différentes coutumes pour célébrer cette journée, il y a le rassemblement autour de la table pour profiter d’un bon dîner, et plus tard le rassemblement autour du sapin de Noël pour offrir des cadeaux.

Pour les familles chrétiennes pratiquantes, la veille de Noël est une nuit d’une grande importance car c’est le jour de la naissance de Jésus, fils de Dieu et sauveur de l’humanité. Pour commémorer ce grand anniversaire, les catholiques se rendent dans les églises avant minuit pour célébrer la fameuse ‘Misa del Gallo’

Vous pouvez participer à la Sainte Messe en ligne. Ce sont les heures de la messe du pape François et de l’archidiocèse de Mexico. 👉https: //t.co/U89htbog1l – De la foi (@DesdeLaFeMx) 16 décembre 2021

Par contre, pour d’autres personnes moins croyantes, ce soir est une nuit de fête et de joie. C’est une soirée qui s’habille des plus beaux habits, attendant impatiemment que 12 heures arrivent à minuit pour découvrir les cadeaux. Ensuite, pour quelques-uns, il s’agit de continuer la fête avec de la danse, plus de nourriture et de boissons jusqu’à l’aube du jour de Noël.

Pourquoi la nuit du 24 décembre s’appelle-t-elle le réveillon de Noël ?

Comme nous l’avons noté plus tôt, parce que la veille de Noël a deux raisons spécifiques d’être appelée ainsi. Le premier et le plus important étant le 24 décembre, jour où le catholicisme commémore la naissance du sauveur, Jésus de Nazareth. Et la deuxième raison est attribuée aux temps plus modernes où ce soir c’est la fête, le partage avec la famille, les voisins et les amis. Une fête et un festin qui nous rendent heureux.

Jouer

L’histoire du réveillon de Noël et de Noël, la naissance de JésusHistoires de Noël pour les enfants expliquées avec des dessins animés. Célébré à Noël, Jésus est né dans le portail de Belen. Plus de vidéos de Noël pour enfants, d’histoires et de chants de Noël : goo.gl/Nx02Xv L’histoire de Noël pour les enfants dans les dessins animés. Explication de Noël et du réveillon, récit de la bible de la naissance du… 05-12-2015T12 :00 :00Z

L’origine païenne du réveillon de Noël : Bien qu’actuellement l’axe central du réveillon de Noël soit la naissance de Jésus, tous les chrétiens ne célèbrent pas cette fête, car ils considèrent qu’elle a son origine dans les fêtes païennes et, à vrai dire, il existe de nombreuses festivités anciennes qui tournaient autour du 24 décembre. Principalement parce que c’est le jour où le soleil se lève pendant les mois d’hiver, exactement trois jours après le solstice d’hiver qui est le 21 du même mois.

Les premières origines de cette fête remontent à l’Egypte et au dieu Ra. Ensuite, nous avons que dans la Grèce antique juste à cette date, les cérémonies et le culte du dieu Apollon ont été effectués, faisant de tout l’épicentre de la célébration tourner autour de l’oracle de Delphes, le temple principal érigé et consacré à ce dieu.

Enfin et peu de temps avant la montée du christianisme, c’était la date de la célébration des Saturnales, une fête romaine en l’honneur du dieu Saturne, où les gens appréciaient un banquet savoureux et abondant et échangeaient des cadeaux.

Très semblable à la veille de Noël, mais contrairement à celle-ci, la célébration a duré sept jours qui a commencé le 17 décembre et s’est terminée le 23 décembre et il a été permis pendant cette période de se laisser emporter par tous les excès que l’on voulait, désobéissant ainsi aux règles fiscales imposée le reste de l’année.

Symboles actuels du réveillon de Noël

• La naissance: C’est une représentation miniature d’une ville au centre de laquelle se trouve la crèche dans laquelle Jésus est né. Il peut être aussi grand ou petit que celui qui le construit le souhaite.

• Sapin de Noël: Un endroit idéal pour déposer des cadeaux et remplir la pièce principale de la maison de couleur et de joie.

• Père Noël: Bien qu’il s’agisse d’une tradition plus nordique, de nombreux enfants écrivent année après année à cet homme au costume rouge et au visage joyeux, des lettres pour leur apporter le cadeau souhaité.

• Bébé jésus: Dans de nombreux pays latins et chrétiens, le personnage qui apporte les cadeaux est ce petit nouveau-né, représentant l’espoir d’un nouveau départ.

• La fleur du réveillon : Également connue sous le nom de fleur de Noël ou poinsettia (pascuero), elle a tendance à décorer de nombreuses maisons au cours de cette soirée.

Douanes la veille de Noël

L’une des coutumes du réveillon de Noël est de décorer le sapin de Noël avec des lumières et des décorations colorées. Tous les cadeaux qui seront reçus dans la nuit du 24 décembre sont disposés autour de cette parure.

Une autre des coutumes les plus étroitement liées à la population latine est dans la construction de la crèche, qui personnifie Marie et Joseph dans une auberge à Bethléem dans la chaleur de la mule et du bœuf où a eu lieu la naissance de l’Enfant Jésus.

Enfin, dans le cadre des activités traditionnelles de cette période, l’intonation des chants de Noël, des chants de Noël et les inévitables cartes et messages de vœux pour le réveillon de Noël, Noël et le Nouvel An sont envisagés.

Jouer

20 meilleurs chants de Noël du monde chantant des histoiresAbonnez-vous à notre chaîne ici 👉 goo.gl/daFpGQ 👈 Accompagnez ce Noël magique avec les chants de Noël animés que nous avons pour vous. Profitez de Mi Burrito Sabanero, Campana Sobre Campana, Silent Night et bien d’autres succès que vous pouvez partager en famille. Apprenez-en plus sur les chants de Noël animés sur : bit.ly/2m039Ew 👈 Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 👇 Facebook : facebook.com/CanticuentosInfantil/…2017-12-01T19:51:05Z

LIRE LA SUITE : Victimes de la tornade du Kentucky : noms et photos