Quel Kindle d’Amazon devriez-vous acheter : Kindle, Paperwhite ou Oasis ?

Le choix ne manque pas si vous êtes à la recherche d’une liseuse électronique, Amazon à lui seul proposant trois Kindle à différents prix. Amazon fabrique des liseuses électroniques depuis plus d’une décennie maintenant, et pendant cette période, elle a dominé grâce à une combinaison de techniques matérielles et d’un magasin de livres électroniques exceptionnel.

La gamme Kindle actuelle commence à 90 $ et va jusqu’à 250 $. Que vous souhaitiez commencer avec des liseuses électroniques ou que vous souhaitiez passer à un modèle plus riche en fonctionnalités, ce sont les meilleurs Kindles que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Sauter à:

Kindle : le point de départ idéal

Source : Amazon

Le Kindle à 90 $ a beaucoup d’atouts : une autonomie incroyable, la possibilité de diffuser des livres audio via Bluetooth et désormais des LED orientées vers l’avant pour que vous puissiez lire dans l’obscurité. Le Kindle de la génération actuelle est également plus fin et plus léger que son prédécesseur, mais il y a quelques inconvénients. Il n’offre pas autant de stockage pour votre bibliothèque, et la densité de pixels à 167 ppi n’est pas idéale.

Il existe également un Bluetooth intégré qui vous permet de diffuser vos livres audio préférés. La variante de base est un choix décent si vous ne souhaitez pas dépenser plus de cent dollars pour une liseuse, mais vous obtenez bien plus avec la variante suivante de la série. Comme la plupart des Kindle traditionnels, le modèle d’entrée de gamme est disponible en version noire ou blanche.

Excellente liseuse de base

Tout nouveau Kindle

La liseuse de démarrage

Ce Kindle d’entrée de gamme est une bonne option pour ceux qui cherchent à essayer le style de vie des livres électroniques. Avec une lumière intégrée et des semaines d’autonomie, vous êtes sûr de vous débarrasser du bug de lecture en un rien de temps.

Kindle Paperwhite : le choix évident pour tout le monde

Source : Amazon

Le Paperwhite est l’option par défaut pour la plupart des gens. Il coûte 140 $ – 50 $ de plus que le modèle de base – et est livré avec un rétroéclairage et un écran plus grand de 6,8 pouces de 300 ppi. L’écran de 300 ppi du Paperwhite est tout aussi vibrant que l’Oasis, plus coûteux, et vous avez la possibilité de régler l’intensité du rétroéclairage. Il offre deux fois plus de stockage que le modèle de base Kindle – 8 Go contre 4 Go, et Amazon offre la possibilité d’aller jusqu’à un modèle de 32 Go.

Le dos a un revêtement en plastique doux au toucher qui permet de tenir confortablement le Kindle pendant des heures. De plus, l’édition actuelle est presque 20 grammes plus légère que les versions précédentes. L’écran est maintenant aligné avec les lunettes sur le dessus de l’appareil. Ainsi, vous n’aurez pas de peluches ou de liquides à l’intérieur, et il est maintenant étanche, comme le plus cher Oasis.

Contrairement au modèle de base qui se décline en noir et blanc, vous pouvez choisir votre Paperwhite en version noir ou bleu crépuscule. La meilleure nouveauté de cette génération est la lumière chaude réglable, idéale pour lire la nuit. L’éclairage chaleureux est plus agréable pour les yeux et fait une réelle différence. Si vous recherchez un Kindle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, alors le Paperwhite est celui qu’il vous faut.

Le Kindle pour tous

Kindle Paperwhite

La liseuse par défaut

Le Kindle Paperwhite offre le meilleur rapport qualité-prix de tous les lecteurs électroniques que nous avons testés et se situe au bon endroit de la gamme Kindle d’Amazon.

Kindle Oasis : le choix de mise à niveau

Source : Nick Sutrich / Android Central

L’Oasis est le Kindle phare d’Amazon. C’était le premier de la gamme à offrir une résistance à l’eau – bien que maintenant d’autres modèles aient également cette fonctionnalité. La certification IPX8 lui permet d’être immergé dans jusqu’à deux mètres d’eau douce pendant 60 minutes. Cela fait de l’Oasis une excellente option si vous cherchez à lire au bord de la piscine ou dans la baignoire.

L’Oasis ne ressemble à aucun autre Kindle, et c’est à cause d’un design unique qui voit les composants internes situés d’un côté. Le cahier des charges de l’Oasis était d’imiter un livre plié en deux, et il excelle à le faire. Contrairement au reste de la série, l’Oasis a une finition en aluminium brossé à l’arrière. Bien qu’il ne soit pas aussi confortable que le plastique doux au toucher, vous avez la possibilité de l’accessoiriser avec un étui en tissu.

La résolution de l’écran sur l’Oasis est la même à 300 ppi, mais la liseuse a un panneau plus grand de 7 pouces. Il dispose également de 25 LED ainsi que d’un capteur de lumière ambiante et d’un accéléromètre qui change l’orientation de l’écran en fonction de la main avec laquelle vous tenez l’Oasis. Le différenciateur de l’Oasis est l’éclairage chaleureux qui s’ajuste automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant de votre pièce.

Pour correspondre à sa sensation et à son prix haut de gamme, vous pouvez vous procurer l’Oasis tout en aluminium dans les couleurs graphite ou or champagne. Si vous voulez la meilleure liseuse Kindle disponible aujourd’hui, l’Oasis devrait être en haut de votre liste.

Bonté Kindle Premium

Le tout nouveau Kindle Oasis

Le meilleur argent Kindle que l’on puisse acheter

Le tout nouveau Kindle Oasis offre une expérience Kindle premium à un prix premium. Bien que nous aimions cette version, nous pensons que la plupart feraient mieux de prendre le Paperwhite.

Ajouter du contenu à votre nouveau Kindle

L’achat d’un Kindle n’est que la moitié de l’histoire ; vous aurez également envie de prendre quelques livres à lire sur l’appareil. Heureusement, Amazon propose une pléthore d’options de lecture, de sa boutique de livres électroniques Kindle habituelle aux services d’abonnement et de prêt tels que Kindle Unlimited, Kindle Newsstand et la bibliothèque de prêt des propriétaires Kindle.

Kindle illimité



Kindle Unlimited est l’un des meilleurs services de prêt de livres électroniques disponibles aujourd’hui. Vous pouvez choisir parmi plus d’un million de titres, des milliers de livres audio et des magazines populaires. Kindle Unlimited vous permet d’enregistrer dix livres sur votre appareil à tout moment, mais vous devrez retourner un livre si vous souhaitez en ajouter d’autres.

10 $/mois. sur Amazon

Kiosque à journaux Kindle



Kindle Newsstand est l’option d’abonnement aux magazines et journaux numériques à la carte d’Amazon. Une large sélection d’abonnements est disponible à partir de 5 $ par mois.

À partir de 5$/mois. sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

VOIP toute la journée

VoLTE : comment l’utiliser et pourquoi vous devez vous en soucier

VoLTE – ou Voice over LTE – est la nouvelle norme pour les appels aux États-Unis, au Canada et dans certaines parties de l’Europe. Non seulement cela facilite une qualité d’appel beaucoup plus élevée entre les téléphones portables, mais cela permet aux appareils de rester connectés au LTE pendant un appel, améliorant ainsi les vitesses de données pour tout le monde.

Le meilleur ajustement

Trouvez le bon look pour votre Kindle Paperwhite

Vous adorez votre Kindle Paperwhite, mais parfois nos appareils ont besoin d’un petit quelque chose en plus pour la protection, l’apparence ou la lecture mains libres. Donc, si vous êtes à la recherche de l’étui parfait, consultez ces options pour la 1re à la 10e génération.