Le prix du Bitcoin est de retour à 46 000 $ après quelques mois de réinitialisation à 30 000 $ et légèrement en dessous. Un effondrement de plus de 50% par rapport au sommet historique actuel de 65 000 $ a poussé la communauté des crypto-monnaies à réclamer un marché baissier, mais selon un indicateur de force de tendance, les ours ne sont nulle part en vue.

En fait, l’outil, appelé indice directionnel moyen, suggère que les taureaux ont désormais repris le contrôle de l’action des prix du Bitcoin à chaque échéance majeure.

Bitcoin prêt pour la poussée finale selon l’indicateur ADX

Le Bitcoin est un actif inhabituellement haussier qui n’a vraiment connu qu’un marché haussier séculaire malgré les baisses récurrentes de 80 à 90 % qui terminent chaque cycle. Ces soi-disant « marchés baissiers » transforment à peine les indicateurs techniques en baisse et aboutissent à de nouveaux sommets moins de quatre ans plus tard.

Au lieu d’un marché baissier, ces phases pourraient mieux être décrites comme un retour à la moyenne après une phase de bulle – une phase de bulle qui n’est pas encore terminée, selon un outil de mesure de la force de la tendance.

L’outil de référence est l’indice directionnel moyen, créé par J. Welles Wilder qui est également le créateur de l’indice de force relative, du SAR parabolique et d’autres indicateurs populaires aujourd’hui.

L’ADX est facile à lire et suggère qu’une tendance s’épanouit lorsque les lectures atteignent plus de 20. Cependant, ce que cette lecture particulière ne vous dit pas, c’est quel côté du marché est en charge : les ours ou les taureaux.

Les taureaux contrôlent BTC à chaque échéance majeure | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Les taureaux contrôlent la crypto sur tous les principaux délais

L’indice directionnel moyen est généralement équipé d’un indicateur directionnel positif et négatif. Ces indicateurs remplissent la pièce manquante du puzzle et donnent aux analystes des indices sur le côté qui gagne avant que la tendance ne commence à se renforcer.

Si les ours sont aux commandes et que l’ADX commence à suivre une tendance, alors la crypto est vouée à des creux plus profonds. Si les taureaux sont aux commandes, alors ils le feront vers de nouveaux sommets.

Le graphique ci-dessus montre que sur la période quotidienne, les taureaux ont le contrôle sur Bitcoin. Sur la période de trois jours, la phase baissière de courte durée se termine et les taureaux viennent de prendre le dessus. Suivant dans la rangée des graphiques BTC, se trouve l’hebdomadaire, qui n’est devenu que de peu haussier. Cela pourrait suggérer un peu plus d’inconvénients sur cette période, mais ailleurs, la direction devrait être à la hausse.

Enfin, le dernier graphique représente le BTCUSD mensuel, qui montre non seulement que les taureaux ne contrôlent jamais vraiment très bien en premier lieu, mais que la tendance haussière n’a pas atteint les sommets passés, ce qui pourrait indiquer que le rallye progressera dans les jours à venir. – du moins, cela semble être ce que suggère l’ADX sur la base de la multitude de signaux haussiers.

