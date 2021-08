Quel marché baissier ? Les investisseurs jettent des liquidités record derrière les entreprises de blockchain en 2021 ⋆ Crypto new media

Malgré la légère reprise récente du marché des crypto-monnaies, force est de constater que l’industrie de la cryptographie a été confrontée à une grande volatilité au cours des derniers mois, comme en témoigne la capitalisation boursière totale du secteur qui a chuté de 2,5 billions de dollars. à 1,18 billion de dollars sur une période de 45 jours plus tôt cette année.

Cependant, malgré tous ces hauts et ces bas, 2021 a continué de voir une quantité croissante de capitaux entrer dans cet espace en évolution rapide. Par exemple, des rapports indiquent qu’au cours du premier semestre de l’année seulement, les fonds de capital-risque (VC) ont investi 17 milliards de dollars dans diverses startups et entreprises liées à la cryptographie.

Pour mettre les choses en perspective, le chiffre indiqué ci-dessus est de loin le plus observé au cours d’une seule année et est presque égal au montant total levé au cours de toutes les années précédentes combinées. Johnny Lyu, PDG de l’échange de crypto-monnaie KuCoin, a déclaré à Cointelegraph : « Les investisseurs débutants en crypto-monnaie ont déjà atteint la rentabilité et ont une compréhension approfondie des règles de développement du marché. C’est la principale raison pour laquelle ils sont prêts à investir malgré les fluctuations du marché.

Lyu a en outre estimé que pour les investisseurs traditionnels, l’industrie de la cryptographie leur permet d’obtenir des rendements plus élevés dans un cycle plus court, citant la volatilité du Bitcoin (BTC) comme exemple de la même chose. “Lorsque le marché connaît de la volatilité, c’est le meilleur moment pour investir, et les investisseurs en profiteront.”

Regardons de plus près les chiffres

Une grande partie du chiffre de 17 milliards de dollars susmentionné provient d’un seul accord qui a vu un nouvel échange de crypto-monnaie appelé Bullish retirer 10 milliards de dollars en espèces et en actifs numériques à la suite d’une injection initiale par Block.one de 100 millions de dollars, 164 000 BTC et 20 millions de jetons EOS. . Block.one a mené l’augmentation de capital aux côtés de Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital et d’autres investisseurs.

En fait, ce seul accord aurait suffi à faire de 2021 l’année la plus importante pour les investissements en capital-risque dans l’espace crypto, mais si cela ne suffisait pas, les 7,2 milliards de dollars restants auraient égalé 2021 avec le record de 2018 de 7,4 milliards de dollars levés. , ce qui est d’autant plus impressionnant qu’il reste encore cinq mois avant la fin de l’année.

À ce sujet, Igneus Terrenus, responsable de la communication pour l’échange de crypto-monnaie Bybit, a déclaré à Cointelegraph que ces chiffres ne sont pas vraiment surprenants puisque les VC sont connus pour leur appétit vorace pour le risque : pour puiser dans quelque chose de beaucoup plus rare et unique, à savoir des partenaires et des talents avec lesquels ils peuvent créer ensemble de la valeur à long terme.

Activités de VC plus notables

Il y a un peu plus d’un mois, Andreessen Horowitz, société de capital-risque basée dans la Silicon Valley, a annoncé le lancement de son fonds de cryptographie de 2,2 milliards de dollars, avec un porte-parole affirmant que la société était «radicalement optimiste» à propos de cet espace malgré les fluctuations de prix. “Nous pensons que la prochaine vague d’innovation informatique sera tirée par la crypto”, ont déclaré les partenaires Katie Haun et Chris Dixon.

En outre, il convient de souligner que le premier fonds d’Andreessen axé sur la cryptographie a été lancé il y a près de trois ans, à une époque où le marché était à son plus bas niveau historique, démontrant ainsi la conviction à long terme de l’entreprise par rapport à cette industrie encore naissante.

De même, Fireblocks, un fournisseur d’infrastructure pour les actifs numériques, a révélé qu’il avait réussi à lever 310 millions de dollars lors d’un tour de table de série D, portant ainsi la valorisation totale de l’entreprise à 2 milliards de dollars en moins de six mois. La collecte de fonds a été co-dirigée par des géants institutionnels tels que Sequoia Capital, Stripes et la branche capital-risque de la plus ancienne banque de Thaïlande, Siam Commercial Bank.

Solana, un projet qui vise à offrir un niveau élevé d’évolutivité et de vitesse de transaction, a également récemment annoncé qu’il avait conclu une vente de jetons privés de 314,15 millions de dollars, faisant du total à neuf chiffres le quatrième plus grand événement de collecte de fonds de l’histoire de l’industrie de la crypto. Parmi les investisseurs de la société figurent Polychain Capital, Alameda Research et Blockchange Ventures, entre autres.

L’échange de crypto-monnaie FTX a également récemment clôturé un cycle de financement de 900 millions de dollars, qui a réuni un total de 60 participants, dont Softbank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck et la famille Paul Tudor Jones. En conséquence, la valorisation de la plateforme de trading est passée de 1,2 milliard de dollars il y a un an à 18 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes sociétés de crypto-monnaie au monde.

Enfin, Dapper Labs, l’équipe derrière CryptoKitties et NBA Top Shot, a obtenu un nouveau financement d’environ 305 millions de dollars en mars auprès d’un certain nombre de stars passées et présentes de la NBA, notamment Michael Jordan, Kevin Durant et Alex Caruso, et d’autres investisseurs dont The Chernin Group et la société de capital-risque de Will Smith, Dreamers VC. Après la clôture de ce dernier cycle de financement, Dapper Labs aurait désormais une valorisation de 2,6 milliards de dollars.

Est-ce que plus d’argent institutionnel arrive?

Pour mieux comprendre si davantage de capitaux continueront d’entrer dans l’espace cryptographique, Cointelegraph a contacté Antoni Trenchev, associé directeur chez Nexo, un fournisseur de services d’actifs numériques. À son avis, le secteur de la crypto-finance possède un énorme potentiel inexploité, en particulier avec les monnaies numériques permettant un niveau d’inclusion sans précédent pour les personnes sous-bancarisées. Il ajouta:

« Les accords que nous voyons en ce moment – ​​comme Fireblocks s’emparant de 310 millions de dollars, SoftBank investissant 200 millions de dollars dans l’échange de crypto-monnaies brésilien Mercado Bitcoin – sont conclus par des gestionnaires de fonds d’un milliard de dollars après des mois de discussions au sein du conseil d’administration et le résultat de décisions stratégiques à long terme. plutôt qu’un jugement momentané.

De plus, les entreprises de technologie financière semblent actuellement avoir une opportunité sans précédent de s’appuyer sur leur clientèle existante en proposant des produits et des services modernes dont les utilisateurs et les entreprises ont vraiment besoin, en particulier ceux qui peuvent servir de couverture contre l’inflation – dont les craintes se profilent à l’horizon. l’horizon partout dans le monde.

Simon Kim, PDG de Hashed, un fonds de capital-risque en phase de démarrage, estime que les VC commencent tout juste à comprendre la valeur intrinsèque des projets de cryptographie, car il était difficile de justifier le prix des jetons que la plupart des projets de blockchain avaient créés au cours des dernières années :

«Ethereum facilite des millions de transactions via de nombreux services DeFi, des jeux métavers et des services NFT construits sur le réseau. Il y a maintenant plus de 20 millions de comptes d’utilisateurs actifs mensuels utilisant Ethereum. La valeur intrinsèque des jetons DeFi est encore plus apparente qu’Ethereum ou Bitcoin.

Il a en outre souligné que tout comme la croissance des leaders de l’industrie informatique tels qu’Amazon et Google au milieu de la bulle Internet, de nombreux projets de cryptographie ont aujourd’hui une base solide avec un modèle commercial et des données appropriés. « C’est pourquoi les VC investissent maintenant leur argent dans des projets de cryptographie. Ils croient maintenant que les prochains Google, Amazon et Facebook pourraient être trouvés dans l’espace », a déclaré Kim, concluant.

Sur une note plus technique, Lyu a souligné que l’augmentation des investissements en capital-risque peut, en grande partie, être attribuée au nombre croissant d’utilisateurs qui ont apparemment afflué dans divers échanges centralisés (CEX) et échanges décentralisés (DEX) ces derniers mois, ajoutant : « Certains DEX populaires tels que Uniswap et PancakeSwap ont dépassé les chiffres de trafic liés à certains des principaux CEX. »

Ce qui nous attend?

Malgré la pandémie de COVID-19 qui a mis l’économie mondiale dans une sorte d’arrêt au cours de la dernière année et demie, les rapports suggèrent que le financement mondial du capital-risque au cours du premier semestre 2021 a brisé tous les records précédents, le chiffre s’établissant désormais à 288 milliards de dollars. C’est plus de 100 milliards de dollars par rapport au record du dernier cycle de six mois établi au cours de la seconde moitié de l’année dernière.

Jehan Chu, associé directeur de Kenetic, une société de capital-risque investissant dans des sociétés de blockchain, a déclaré à Cointelegraph que la surabondance continue de capitaux dans le monde oblige les investisseurs à prendre de plus en plus de risques à la recherche d’alpha, et malgré l’incertitude institutionnelle persistante concernant le futur de la crypto, ils n’ont d’autre choix que d’investir dans l’espace :

«Heureusement, la technologie blockchain et la cryptographie sont passées d’un spectacle de carnaval à un avenir inévitable, de sorte que la confiance dans les sociétés sous-jacentes est à un niveau record. De plus, une génération d’argent bon marché provenant de l’imprimerie américaine s’est concentrée entre les mains des investisseurs. Il n’y a jamais eu autant de capitaux et les portes traditionnelles ont été érodées par la politique partisane et une mauvaise gestion financière. »

L’associé directeur fondateur de Borderless Capital, Arul Murugan, estime qu’à mesure que davantage d’applications seront mises en ligne, une plus grande infrastructure devra être construite et que davantage d’infrastructures seront construites, cela attirera encore plus d’applications, créant un cercle vertueux qui a commencé à se produire cette année.

Non seulement cela, il est d’avis que l’écart entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée (DeFi) se comble avec de plus en plus de personnes se dirigeant vers le spectre cryptographique. Murugan a exprimé l’avis : « À l’heure actuelle, la crypto représente moins de 1% de la finance traditionnelle et les gens voient d’énormes opportunités de croissance. »

Par conséquent, à mesure qu’un avenir de plus en plus numérisé se rapproche, l’utilisation de la technologie cryptographique continuera probablement de croître, il va donc de soi que de plus en plus d’acteurs de l’espace financier traditionnel continueront à se frayer un chemin sur ce marché en plein essor, l’aidant à croître même davantage.