Le showrunner actuel de Doctor Who, Chris Chibnall, a dû ressentir la même chose que Christopher Eccleston, étant donné le statut actuel de l’émission avec l’origine et la régénération du Docteur. La casquette de régénération actuelle du Docteur a été prouvée bien au-delà de ce qui était initialement pensé possible et, apparemment, elle n’est même pas de Gallifrey. Le déménagement était une rupture majeure avec les traditions et le canon, mais, comme Eccleston le soutiendrait au nom de Chibnall, il est peut-être nécessaire de maintenir la série en vie.