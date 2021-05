Quel mensonge pratique | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, Ticker du marché:

Oh, regardez ceci:

Au-delà de la sécurité, exiger des vaccinations obligatoires nous permet également de montrer l’exemple à ceux qui hésitent à se faire vacciner. Les dirigeants à tous les niveaux ont défendu le vaccin et prennent des mesures pour éduquer les personnes qui hésitent à se faire vacciner. En rendant obligatoire les vaccins, les établissements de santé montreront au monde entier que nous faisons confiance à l’innocuité et à l’efficacité du vaccin, et inspirez les autres à suivre.

Riiiight.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

En plus tu es ne pas à l’abri des poursuites, votre institution ne l’est pas non plus. Pfizer l’est, mais vous ne l’êtes pas. Suce d’être toi Si et quand l’un des membres de votre personnel est gravement blessé ou tué en prenant les coups de feu. Peut-être que cela n’a pas été et ne se produira pas, mais cette responsabilité est illimitée et permanent pour vous deux personnellement et votre institution. De plus, la responsabilité est civile, donc non, il n’est pas nécessaire de prouver que le coup était la cause – juste plus probable qu’improbable de l’avis du jury. Ce n’est pas comme si vous n’aviez pas un très beau bâtiment et une institution là-bas qui ressemble à des poches terriblement profondes pour faire un raid si quelqu’un meurt ou peut-être pire, est définitivement désactivé d’avoir pris cette photo, non?

Et ce n’est pas comme si les médias sociaux n’étaient pas inondés de personnes qui ont vécu cela déjà et est-ce que partout dans GoFundMe et ailleurs mendient de l’argent car ils ont été frappés par des factures médicales d’un demi-million de dollars et n’ont pas terminé – n’est-ce pas? Si c’est le résultat d’une décision entièrement volontaire, c’est bien sûr sur eux, aussi stupide soit-il, mais si c’est le résultat d’un mandat Eh bien, qui doit payer pour ça Marc et comment pensez-vous que cela se terminera pour vous et votre hôpital lorsque, pas si, il se retrouve devant le tribunal?

Parce que cela se terminera devant le tribunal et que vous serez nommé défendeur, à la fois personnellement et collectivement.

Peut-être votre menace renvoyer quiconque ne se soumettra pas est vide de sens. On verra. Peut-être que votre service juridique vous a expliqué tout cela et que vous agitez vos bras en faisant du bruit, en publiant des OpEds parce que vous savez très bien que vous êtes si loin sur le rebord juridique à 300 pieds que votre plus grande peur est que quelqu’un va venir avec une tronçonneuse. Peut-être que l’arme que vous prétendez pousser dans le visage des gens, en d’autres termes, n’est pas réellement chargée et vous savez très bien qu’elle est vide. Peut-être que la vraie raison pour laquelle vous avez publié l’OpEd est que l’autre centre médical de la ville n’impose rien, vous avez demandé et on vous a dit d’aller en enfer et tu as peur que le meilleur le talent quittera et ira y travailler, éviscérant la qualité de vos services. Est-ce vraiment ce dont il s’agit?; une autre astuce illégale de monopole du chapitre 1 de 15 USC pour aller de pair avec tous les autres foutus près de tous les centres médicaux des États-Unis ont réussi au cours des 30 dernières années?

Peut-être que, compte tenu de ce bluff explosif, vous «gagnerez» en ce sens que tous ceux qui travaillent pour vous quitteront ou perdront du terrain et que tous les autres employeurs médicaux de la région accepteront également votre chape.

Mais peut-être qu’un ou plusieurs ne le seront pas.

Si même une l’employé refuse alors vous êtes forcé dans un scénario sans issue. Vous pouvez non plus les renvoyer, auquel cas vous êtes exposé comme un hypocrite et menteur, vous êtes donc mis au pilori pour votre stand «basé sur des principes» qui est exposé comme rien de plus que des fanfaronnades et des taureaux **** ou vous pouvez les renvoyer et découvrir si vous êtes vraiment sur un terrain juridique solide si un ou plusieurs d’entre eux intentent une action en justice. Je vous souhaite la meilleure des chances, étant donné que la loi est assez clair que la coercition ne peut pas être appliquée ou l’EUA est nulle car elle a été délivrée à la condition que toutes les personnes recevant lesdits injections donnent leur consentement éclairé. Si vous avez administré une injection à quelqu’un d’un produit sans licence et non approuvé car vos actions annulé l’EUA pour cette personne alors vous êtes exactement la même position qu’un violeur qui prétend que sa victime a «consenti» parce qu’il n’a pas eu à lui arracher ses vêtements puisqu’elle les a enlevés «volontairement» après avoir montré le pistolet.

Je parie que cet argument joue très bien devant un jury. Je prendrai plaisir à vous voir, vous et votre hôpital, être déchiquetés si et quand vous le tentez, en particulier lorsque la première pièce du demandeur est le tableau VAERS du CDC montrant que sur une base de doses 100 fois autant de personnes sont mortes associées à ces injections qu’au vaccin contre la grippe saisonnière, qui est également administré de préférence aux Américains plus âgés et plus malades.

En savoir plus @ Market-Ticker.org