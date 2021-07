Quel modèle Garmin fēnix est fait pour moi ? Comment choisir la taille et les caractéristiques parfaites

La première étape pour trouver une montre connectée de fitness consiste à connaître les spécifications et les fonctionnalités dont vous avez besoin. La gamme Garmin est plus robuste que jamais, en particulier pour les montres fēnix. Gardez à l’esprit que ces modèles ne sont pas destinés aux débutants en raison de toutes les fonctionnalités avancées et des avantages premium, mais vous trouverez un large éventail d’options pour les aventuriers et les amateurs de plein air. Nous avons rassemblé ci-dessous certains des meilleurs modèles Garmin fēnix.

Une superbe montre polyvalente : Garmin fēnix 5 Plus Sapphire



La série Garmin fēnix 5 Plus a apporté des améliorations intéressantes, notamment des cartes topographiques routables intégrées, un stockage de musique et des paiements mobiles. La cartographie avancée offre une navigation et un suivi de localisation en un coup d’œil. Vous pouvez choisir entre plusieurs tailles (y compris le boîtier standard de 47 mm) et matériaux. La batterie dure 12 jours en mode montre connectée, 18 heures en mode GPS et 8 heures en mode GPS/musique, et elle est étanche jusqu’à 100 mètres.

Pour les petits poignets : Garmin fēnix 5S



Si 47 mm est trop grand et que vous ne souhaitez pas disposer des dernières fonctionnalités, vous préférerez peut-être le Garmin fēnix 5S. Cette montre GPS multisport est livrée dans un modeste boîtier en polymère renforcé de fibres de 42 mm avec une lunette et un couvercle arrière en acier inoxydable. La fēnix 5S fait partie de la série originale, de sorte que vous n’obtiendrez pas les avantages premium des modèles Plus, mais vous bénéficierez toujours du GPS, de la surveillance de la fréquence cardiaque, des profils d’activité intégrés et d’une résistance à l’eau de 10 ATM. La batterie durera neuf jours en mode montre connectée et 14 heures en mode GPS/fréquence cardiaque.

Aussi grand que possible : Garmin fēnix 5X Sapphire



Si vous voulez la plus grande montre possible, la Garmin fēnix 5X Sapphire de 51 mm pourrait être un meilleur choix pour vous. Il est livré dans un boîtier en polymère renforcé de fibres avec une lunette et un couvercle arrière en acier inoxydable, mais vous obtenez plus de batterie avec ce modèle – jusqu’à 12 jours en mode montre intelligente et jusqu’à 20 heures en mode GPS/fréquence cardiaque. La principale différence entre ce monstre et son petit frère est que ce modèle vous donne accès à une cartographie en couleur.

Au milieu : Garmin fēnix 6 Pro



Une bonne option de milieu de gamme dans la série 6 est le Garmin fēnix 6 Pro. Ce n’est pas aussi sophistiqué (ou cher) que certains autres modèles, mais il fait le travail. Le boîtier de 47 mm est livré avec une lunette en acier inoxydable, en titane ou en acier recouvert de DLC. Vous profiterez de deux semaines d’autonomie en mode montre connectée et de 10 heures en mode GPS/musique. La plupart des différences entre les modèles concernent l’apparence extérieure. Ils ont tous des fonctionnalités standard, ainsi qu’un stockage de musique, Garmin Pay et une résistance à l’eau de 10 ATM.

Petit, mais tellement puissant : Garmin fēnix 6S Sapphire



Envie de fantaisie ? Si tel est le cas, vous pouvez vous sentir attiré vers le Garmin fēnix 6S Sapphire de 42 mm. Il est assez petit pour les poignets délicats tout en étant puissant. Choisissez entre une lunette en acier inoxydable ou en acier revêtu de carbone de type diamant (DLC) et plusieurs options de couleurs. Ailleurs, vous bénéficiez de neuf jours d’autonomie en mode montre connectée et de six heures en mode GPS/musique. Certaines nouvelles fonctionnalités incluent des cartes avec une navigation pas à pas, un routage aller-retour et un capteur de pouls pour surveiller la saturation en oxygène du sang.

Plus grand que nature : Garmin fēnix 6X Pro Solar



Rappelez-vous quand nous avons mentionné des différences majeures? Le plus important est de savoir si vous choisissez ou non un modèle à énergie solaire. L’énorme Garmin fēnix 6X Pro Solar est conçu avec Power Glass, une lentille de charge solaire transparente qui utilise l’énergie du soleil pour prolonger la durée de vie de la batterie. La batterie dure 21 jours en mode smartwatch, qui peut être étendue à 24 jours avec une charge solaire lorsqu’elle est utilisée dans les bonnes conditions. Si vous passez la majorité de votre temps à explorer le plein air, cette fonctionnalité pourrait bien valoir le prix.

Quel modèle Garmin fēnix est fait pour moi ? Comment choisir

Tous les modèles Garmin fēnix ont quelque chose de légèrement différent à offrir. Selon ce que vous recherchez, vous trouverez peut-être la montre intelligente Android parfaite pour répondre à vos besoins. Le Garmin fēnix 5 Plus Sapphire est une excellente option de milieu de gamme qui offre un excellent ensemble de fonctionnalités. Vous disposerez d’une cartographie en couleur, de mesures de performances avancées, de paiements mobiles et d’un stockage de musique. Tous les modèles de la série 5 Plus sont une mise à niveau majeure de la série 5 standard. Si vous n’avez pas besoin des avantages les plus avancés des modèles Garmin fēnix 6, le 5 Plus est une option idéale qui vous permet d’économiser de l’argent.

Si vous voulez tous les bienfaits juteux offerts par les 6 modèles, mais que vous souhaitez également une montre qui peut être à la mode si nécessaire, la Garmin fēnix 6S Sapphire est faite pour vous. Il est assez grand pour la plupart des gens à 42 mm sans être extrêmement énorme. La principale raison de choisir ce modèle est son design de haute qualité et ses matériaux haut de gamme. Il peut toujours gérer vos expéditions en plein air, mais il est également assez attrayant pour être porté pour des occasions spéciales.

Il convient de rappeler que les modèles Garmin fēnix 6 et fēnix 5 partagent bon nombre des mêmes caractéristiques. Si vous ne savez pas si vous devez passer du 5 au 6, récapitulons les différences. Les modèles fēnix 6 vous offrent les fonctionnalités standard que vous attendez de Garmin ainsi que de nouveaux avantages, comme la surveillance de l’énergie Body Battery qui vous indique quand être actif et quand vous reposer, des entraînements animés à l’écran, la fonction ClimbPro qui offre des détails sur les ascensions actuelles et à venir, les mesures de vélo de montagne, les fonctions de sécurité, etc.

1. Considérez la taille

L’un des facteurs les plus importants à considérer lors du choix d’une montre connectée est la taille. Les modèles fēnix 5 et 6 sont disponibles en trois tailles différentes : 42 mm, 47 mm et 51 mm. Comme vous pouvez l’imaginer, la taille de votre poignet entre ici en ligne de compte. Si vous avez un petit poignet délicat, vous voudrez probablement vous en tenir à un modèle plus petit, comme le 5S ou le 6S Sapphire.

Dans cet esprit, Garmin offre un aperçu du modèle à considérer pour différentes tailles de poignet. Les modèles de 42 mm sont idéaux pour les poignets dont la circonférence est comprise entre 4,25 et 7,16 pouces. Les modèles de 47 mm fonctionneront mieux sur des poignets allant de 4,96 à 8,18 pouces. Enfin, les modèles massifs de 51 mm peuvent accueillir des poignets entre 5 et 8,26 pouces. Il vous suffit de prendre un mètre ruban et de déterminer la circonférence de votre poignet pour choisir la meilleure taille.

2. Choisissez le bon groupe

De manière générale, le silicone est le matériau de bande le plus courant pour les montres connectées axées sur le fitness. Cependant, la société utilise des bracelets interchangeables, il est donc facile de trouver un remplaçant si vous n’êtes pas satisfait de celui fourni avec votre montre. Par exemple, les modèles 42 mm fonctionnent avec des bandes 20 mm, les modèles 47 mm fonctionnent avec des bandes 22 mm et les modèles 51 mm fonctionnent avec des bandes 26 mm.

Selon le modèle Garmin fēnix que vous choisissez, il peut y avoir plusieurs options de bracelet. Le silicone est le bracelet standard, mais des modèles tels que le 6 Sapphire et le 6X Pro Solar sont également disponibles avec un élégant bracelet en métal. Il est important de noter que cela augmentera le poids total de la montre. Cela peut sembler agréable pour une soirée, mais ce n’est pas exactement un choix idéal pour les entraînements de haute intensité ou les aventures en plein air.

3. Pensez aux fonctionnalités

Bien que les modèles des séries 5 et 6 aient beaucoup en commun, certaines différences peuvent influencer votre décision finale. Le capteur Pulse Ox est une nouvelle fonctionnalité exclusive aux montres fēnix 6, à l’exception des modèles Garmin 5X Plus. Cette fonction peut mesurer la saturation en oxygène dans votre circulation sanguine. Ceci est utile lorsque l’altitude change fréquemment pendant une séance d’entraînement, ce qui a un impact sur votre taux d’oxygène dans le sang. Il est également utile pour fournir de meilleures données sur le sommeil.

Un autre nouvel ajout aux modèles fēnix 6 est PacePro, qui vous permet de créer un plan d’allure. Cela peut être fait en créant un plan dans l’application Garmin Connect ou simplement en sélectionnant une distance. Vous pourrez alors personnaliser le guidage en fonction de vos stratégies de course. La montre fournira un guidage dynamique du rythme ajusté en fonction du profil d’altitude et de la distance de votre activité.

4. Problèmes de durée de vie de la batterie

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, plus la montre est grande, plus la batterie sera grande. C’est pourquoi tant des plus grands modèles Garmin fēnix peuvent offrir une autonomie complète de deux semaines en mode montre connectée. Même les 5S et 6S Sapphire dureront neuf jours en mode batterie. Il est donc sûr de dire que quel que soit le modèle avec lequel vous vous retrouvez, vous ne serez pas déçu par la durée de vie de la batterie.

Les modes d’économie de batterie vous aideront à modifier les paramètres de votre montre pour gérer l’utilisation de la batterie lorsque vous êtes pressé. Par exemple, l’économiseur de batterie vous permet de contrôler vos paramètres quotidiens afin que vous puissiez ajuster des fonctionnalités spécifiques telles que le rétroéclairage, la connexion au smartphone et la surveillance de la fréquence cardiaque. Cependant, cet avantage n’est disponible que sur les montres intelligentes Garmin fēnix 6.

Si vous ne savez toujours pas quel modèle vous convient, pensez à consulter notre tour d’horizon du meilleur guide Garmin Smartwatches. Il comprend plusieurs autres appareils portables Garmin que vous pourriez trouver plus appropriés, surtout si vous ne recherchez pas une montre super avancée à ce stade.

