Quel modèle Garmin Forerunner est fait pour moi ? Comment choisir la taille et les caractéristiques parfaites

Quel que soit le type de coureur que vous êtes, il existe une montre connectée Android qui peut améliorer votre expérience de suivi. Plus précisément, il existe un modèle Garmin Forerunner qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Que vous recherchiez une option économique ou que vous soyez occupé à vous préparer pour un triathlon, les options sont infinies. Nous avons rassemblé les meilleurs modèles Garmin Forerunner pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à tous vos besoins de course.

Go-to Garmin: Garmin Forerunner 245



Choix du personnel

Ceux qui recherchent une montre de course GPS de milieu de gamme apprécieront la Garmin Forerunner 245 et toutes ses fonctionnalités. Vous bénéficiez d’un capteur de fréquence cardiaque, de sept jours d’autonomie en mode montre intelligente et d’un suivi d’activité robuste. Plus important encore, vous pouvez obtenir des détails détaillés sur vos courses, y compris la charge d’entraînement, l’état de l’entraînement et l’effet de l’entraînement. Le capteur Pulse Ox vous aide à mieux évaluer comment votre corps absorbe l’oxygène.

Lieu de départ : Garmin Forerunner 55



Les coureurs occasionnels qui souhaitent commencer à suivre leurs courses et autres entraînements pourraient préférer le Garmin Forerunner 55. Il s’agit d’une mise à niveau du modèle Forerunner 45 et offre des avantages supplémentaires tout en restant à un prix raisonnable. Vous bénéficiez de fonctionnalités clés telles que le GPS intégré, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et des mesures d’entraînement avancées. Il est livré dans un étui léger et offre deux semaines d’autonomie. Les débutants vont adorer cette valeur !

GPS pas cher : Garmin Forerunner 35



Parfois, vous voulez les bases sans avoir à vous ruiner. Le Garmin Forerunner 35 est un choix parfait. Vous obtenez neuf jours de jus avec ce modèle. Il sera facile de suivre vos entraînements avec des fonctionnalités clés, notamment le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi des activités. Il n’a peut-être pas de métriques avancées, mais pour le prix bas, vous ne pouvez pas le battre. Vous aurez également des notifications de smartphone sur votre poignet lorsque votre téléphone est connecté.

Des tonnes de fonctionnalités : Garmin Forerunner 645 Music



Avec une semaine d’autonomie, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le Garmin Forerunner 645 Music. Ce modèle est destiné aux athlètes polyvalents qui aiment courir ainsi que d’autres sports. Il offre une dynamique de course avancée, y compris l’équilibre du temps de contact au sol, la longueur de la foulée et le rapport vertical. Les autres profils d’activité intégrés incluent le cyclisme, la natation, la musculation et bien plus encore. Sans oublier que vous pouvez stocker de la musique dessus pour une écoute facile.

Toutes les statistiques : Garmin Forerunner 945



Les coureurs sérieux auront besoin d’un modèle Garmin Forerunner capable de suivre tous les détails. La Forerunner 945 fera l’affaire. Vous obtenez deux semaines de batterie sur une seule charge. La fonction Performance Condition analyse votre allure, votre fréquence cardiaque et la variabilité de votre fréquence cardiaque pour vous informer de vos performances. Il a également d’autres mesures de formation avancées. Il existe une nouvelle version LTE avec des fonctionnalités de suivi de sécurité améliorées lorsque vous êtes en déplacement, mais elle est plus chère.

Triathlon, ça vous tente ? : Garmin Forerunner 745



Être un triathlète demande de l’engagement et de la discipline, vous aurez donc besoin d’une montre de course qui peut suivre. Le Garmin Forerunner 745 peut tout faire. Il offre une autonomie d’une semaine et vous disposerez de fonctionnalités de course avancées qui mesurent la cadence, la longueur de foulée, le temps de contact avec le sol, etc. Les outils de surveillance des performances vous fournissent des données clés, notamment la VO2 max, la charge d’entraînement, l’état de l’entraînement, ainsi que les effets de l’entraînement aérobie et anaérobie.

Quel modèle Garmin Forerunner est fait pour moi ? Comment choisir

Comme vous pouvez le constater, les modèles Garmin Forerunner ne manquent pas. La gamme continue de croître et de s’améliorer au fil des années. L’une des meilleures options qui continue d’impressionner est le Garmin Forerunner 245, qui s’adresse aux coureurs passionnés qui souhaitent faire passer leur expérience de suivi au niveau supérieur. Son prix est raisonnable pour une montre de course et est livrée avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour suivre vos progrès et améliorer vos performances.

Ceux qui n’ont pas besoin des fonctionnalités les plus avancées pourraient préférer quelque chose d’un peu moins avancé, comme le Garmin Forerunner 55. Il offre encore de nombreux avantages, notamment le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et le GPS embarqué. Vous bénéficiez toujours d’excellentes fonctionnalités de course telles que le temps de récupération, les entraînements quotidiens suggérés, le prédicteur de course et les alertes de cadence.

1. Considérez la taille

Lorsque vous êtes un coureur, la taille de votre montre connectée fait une énorme différence dans l’expérience portable. Vous ne voulez pas d’un appareil encombrant géant qui gênera vos entraînements. Heureusement, toutes les conceptions Garmin Forerunner prennent cela en considération. Il existe une grande variété de tailles parmi lesquelles choisir et certains modèles offrent même plus d’une option de taille.

Si vous voulez garder les choses aussi compactes et légères que possible, les Garmin Forerunner 35 et 55 sont tous deux de bons choix. Pour commencer, le Forerunner 35 est différent des autres modèles en ce sens qu’il a un design rectangulaire plutôt que circulaire. Les dimensions sont de 35,5 x 40,7 x 13,3 mm et il pèse un peu plus de 37 g. Le Forerunner 55 est également assez léger à 37 g et a des dimensions légèrement plus grandes de 42 x 42 x 11,6 mm. Ces modèles Forerunner sont parmi les options les plus petites et les plus légères, il est donc facile de trouver quelque chose de compact.

Si vous appréciez un écran plus grand et un design plus durable, le Forerunner 245 est un excellent choix. Il est livré dans un boîtier de 42 mm avec un écran de 1,2 pouces. Le Forerunner 745 est similaire et a un boîtier de 44 mm et un peu plus de poids à 47 g. Si vous voulez l’une des plus grandes options possibles, la Forerunner 945 répondra à vos besoins. Il est livré dans un boîtier de 47 mm et pèse 50 g.

2. Choisissez le bon groupe

Un autre élément important à considérer est le bracelet de montre que vous utiliserez. La plupart du temps, le bracelet standard fourni avec votre Garmin Forerunner sera suffisant pour le moment. Cependant, lorsque vous commencez à utiliser votre appareil portable, vous constaterez peut-être que vos préférences changent. Que vous souhaitiez quelque chose de plus chic pour ces soirées ou que vous préfériez un tissu tissé au silicone, il y a beaucoup de choix.

Tous les modèles Forerunner sont compatibles soit avec le système de bande QuickFit de Garmin, soit avec les bandes à dégagement rapide standard. Nous gardons constamment un œil sur toutes les meilleures options. Que vous recherchiez des bracelets Forerunner 245, Garmin Forerunner 55 ou Forerunner 945, vous serez satisfait du nombre d’options dont vous disposez.

3. Pensez aux fonctionnalités

Assurez-vous de considérer les fonctionnalités qui comptent le plus pour vous dans une montre intelligente. La société est connue pour offrir un ensemble de fonctionnalités de base qui vous permettent de rester sur la bonne voie. Vous trouverez des montres connectées avec GPS, surveillance de la fréquence cardiaque et suivi d’activité. Si vous vous contentez de l’essentiel et souhaitez économiser de l’argent, vous apprécierez peut-être la simplicité du Forerunner 35.

Ceux qui souhaitent un suivi détaillé et des fonctionnalités supplémentaires devront envisager certaines des autres options. Vous les paierez plus cher, mais si vous vous engagez à suivre vos progrès et à améliorer vos performances, ce sera de l’argent bien dépensé. Vous aurez accès à des dynamiques de course avancées sur les Forerunner 245, 645 Music et 745.

Si vous voulez toutes ces fonctionnalités plus une cartographie en couleur, vous préférerez peut-être le Forerunner 945. Il existe également le Garmin Forerunner 945 LTE, qui offre les mêmes fonctionnalités de santé / forme physique avec en prime la connectivité LTE pour rester en sécurité pendant que vous êtes en courant. Cependant, vous ne diffuserez pas de chansons, ne prendrez pas d’appels ou n’enverrez pas de SMS. Il est spécialement conçu pour donner aux coureurs une tranquillité d’esprit au cas où ils auraient besoin d’aide. Si vous voulez pouvoir faire d’autres choses avec votre montre, vous devrez explorer d’autres montres intelligentes avec LTE.

4. Problèmes de durée de vie de la batterie

Vous n’avez pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie lorsque vous choisissez un modèle Garmin Forerunner. Ces montres connectées sont connues pour leur autonomie de batterie exceptionnelle. Si vous voulez la plus longue durée de vie de la batterie possible, le 945 et le 55 offrent tous deux deux bonnes semaines en mode smartwatch. Même le Forerunner 35 économique vous donnera neuf jours de jus. De manière générale, vous pouvez vous attendre à au moins une semaine d’autonomie, quel que soit le modèle que vous choisissez. Les 245, 645 Music et 745 offrent tous sept jours complets d’autonomie en mode montre connectée.

La bonne nouvelle est qu’il existe un modèle Garmin Forerunner pour à peu près tout le monde, principalement parce qu’il s’agit de l’une des meilleures montres intelligentes Garmin que vous pouvez acheter. Quel que soit votre niveau de coureur, vous pourrez trouver une montre conçue pour votre style de vie. Bien sûr, vous pouvez également consulter toutes les autres montres proposées par la société pour vous assurer de faire le bon choix.

