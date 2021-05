Quel navigateur consomme le moins de ressources de votre ordinateur?

Depuis le début de l’Internet domestique, nous avons toujours eu besoin de navigateurs pour pouvoir accéder au contenu. Vous vous souvenez de l’ancien Internet Explorer ou Netscape? Ils n’existent plus en tant que tels, mais ont évolué vers d’autres types de produits. Mais venez avec un navigateur qui consomme le moins de ressources possible c’est toujours une nécessité si nos équipements ne sont pas correctement optimisés.

Le navigateur, qu’est-ce que c’est?

Un navigateur Web n’est rien de plus qu’un simple programme qui permet d’accéder aux différents contenus sur Internet. Au-delà du populaire Chrome ou Mozilla, il existe une large gamme d’entre eux développés par de petites entreprises et qui donnent beaucoup de jeu.

Le problème lors de l’utilisation d’un navigateur est que notre équipe est devenue un peu vieille et nous avons besoin d’un navigateur capable de nous montrer le contenu dans un délai raisonnable et ouien ralentissant l’ordinateur.

Bien que la chose la plus conseillée soit de toujours augmenter la mémoire RAM de l’ordinateur, un navigateur avec des caractéristiques à faible coût nous permettra de utilisez l’équipement sans trop de problèmes.

Par conséquent, nous vous invitons à découvrir quels sont les navigateurs qui utilisent moins de ressources et qui sont à votre disposition gratuitement.

Opéra

C’est une vieille connaissance, car il est aussi populaire que Google Chrome, bien que les utilisateurs aient préféré cela au premier. Il fournit depuis de nombreuses années bonnes expériences de navigation dans des équipes qui ont tendance à être un peu justes en termes de performances.

En sa faveur, il dispose d’une interface agréable et facile à utiliser et le meilleur de tous, un VPN gratuit pour pouvoir naviguer en déplaçant votre connexion. Pour cette raison, Opera est largement utilisé dans les pays où l’utilisation d’un VPN est presque une condition de base pour accéder aux réseaux sociaux ou à certains contenus, comme en Chine. Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien pour n’importe quel système d’exploitation.

Navigateur Avant

Le nom vous est probablement familier, car il a été développé par une société de sécurité. Il propose une multitude d’options intéressantes et se vante d’être très rapide et peu coûteux. Offre un bloqueur de publicités intégré, ainsi que la possibilité de télécharger automatiquement les vidéos affichées. De même, filtrez les animations Flash, qui sont principalement des publicités, pour que vous n’ayez à vous soucier de rien. Vous pouvez le télécharger ici et l’essayer, il attire certainement votre attention

Midori

Un projet intéressant qui prétend être le navigateur qui consomme le moins de ressources aujourd’hui. Il propose des options telles qu’un cloud intégré, des informations cryptées de bout en bout très sécurisées, et l’équipe de développement s’assure que vos informations ne seront ni vendues ni transférées à des tiers. Autre point favorable, il est multiplateforme, et vous pouvez le télécharger ici. Le sien look minimaliste Il semble être l’un de ses atouts pour ceux qui souhaitent s’y retrouver, point final.

NetSurf

Navigateur petit et rapide, idéal pour ceux qui recherchent un développement simple et efficace. Ses créateurs ont pensé à un navigateur qui consomme très peu et est multiplateforme. Il assure depuis son propre site Web qu’il est capable de travailler sur des ordinateurs avec un ARM 6 30MHz avec 16 Mo de RAM, ce qu’il faudra voir, mais c’est quand même une bonne déclaration d’intention. Essayez-le à partir de ce lien et soyez surpris.

Mais je ne veux pas sortir des classiques

Le trio classique de navigateurs standardisés le compose Edge, Mozilla et Chrome. À une certaine distance se trouve Safari, qui est développé par Apple et est pratiquement exclusif pour ces ordinateurs.

Les 3 autres sont qui partagent le gâteau de la navigation sur Internet, donc sûrement votre ordinateur en a installé un. Mais choisir le moins consommateur de ressources en laisse un, en particulier Google Chrome.

Oui, le navigateur Mountain View est très puissant et possède de nombreuses extensions utiles, mais c’est un énorme mangeur de RAM. Si votre équipe est assez juste, Chrome n’est pas une bonne option en tant que navigateur, ce qui laisserait le choix entre Edge et Mozilla. Que faire? Eh bien, si votre ordinateur sous Windows, il utiliserait Edge, car il a une compatibilité extrême, bien que le combinant avec Mozilla, qui se vante de dépenser jusqu’à 30% de RAM en moins que Chrome.

Mais bien sûr, ce que l’un a, l’autre ne l’a pas, donc notre recommandation est que utiliser l’un d’entre eux comme principal en laissant l’autre comme réserve ou pour l’utiliser avec des options qui posent généralement des problèmes lors de leur exécution, vous semble-t-il familier d’installer les certificats DNI-e? Mais nous vous recommandons également de ne pas avoir peur avec la liste des navigateurs avec peu de ressources que nous avons créés, qui sont toujours utiles et constituent une excellente alternative. De plus, il est très facile de passer des données sous forme de signets de l’un à l’autre. Tout n’est pas noir ou blanc, il existe une bonne palette de gris qui améliorera votre expérience de manière remarquable.