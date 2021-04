Quel navigateur devez-vous utiliser sur votre Mac?

Les ordinateurs Mac d’Apple et son navigateur Safari vont de pair depuis des années. C’est une application solide, parfaitement adaptée à macOS, mais que faire si vous voulez quelque chose de différent? Si vous possédez un téléphone Android, vous serez peut-être plutôt attiré par le côté obscur de Chrome. Empilons Safari vs Chrome dans la bataille ultime du navigateur et voyons lequel est le meilleur pour vos besoins.

Nous passerons en revue la plupart des fonctionnalités clés de chaque navigateur. Après tout, vous pouvez passer des heures à travailler dans un navigateur chaque jour, vous voulez donc choisir le meilleur. Prêt à couronner un gagnant? Commençons.

L’apparence est-elle tout?

Nous ne sommes pas ici pour discuter du navigateur qui a le meilleur aspect, mais une conception soignée peut aller très loin. À bien des égards, cette bataille revient à Apple contre Google. Vous pouvez immédiatement vous pencher dans un sens ou dans l’autre en vous basant uniquement sur les apparences.

Prenons par exemple l’organisation des onglets. Dans Safari, vous trouverez une disposition en grille qui permet de trouver facilement n’importe quel onglet en quelques secondes sur un bureau. Cependant, Safari transforme ses onglets en un jeu de cartes sur mobile, vous obligeant à parcourir une liste infinie. Vous ne pouvez voir que le haut de chaque onglet, ce qui peut être déroutant si vous avez plusieurs onglets ouverts à partir d’un site.

Les onglets de bureau de Safari sont faciles à utiliser, mais ses onglets mobiles sont comme un jeu de cartes.

Sur Chrome, vous deviendrez rapidement de bons amis avec la barre d’onglets. Vous pouvez continuer à ajouter des onglets autant que vous le souhaitez, et ils se rétréciront pour accueillir de nouvelles fenêtres. Ce n’est pas une mauvaise configuration tant que vous ne pouvez pas lire vos onglets. Finalement, il s’agira d’un logo de site Web et d’un bouton de sortie, et vous devrez parcourir chacun d’eux.

Chrome n’arrive pas à se décider en ce qui concerne les onglets mobiles. Il est passé par plusieurs dispositions de grille différentes, et vous pouvez maintenant ouvrir de nouveaux onglets à l’intérieur des groupes d’onglets. L’idée est de regrouper les onglets associés, mais c’est surtout un moyen facile de se perdre.

Comment les fonctionnalités de Safari et de Chrome s’empilent-elles?

Comme vous vous en doutez, Chrome est la voie à suivre si vous faites partie de l’écosystème de Google. Si vous possédez un Chromecast ou certains appareils Google Nest, il sera beaucoup plus facile d’en tirer le meilleur parti. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris à peu près n’importe où dans Chrome et rechercher l’option Diffuser chaque fois que vous souhaitez également mettre votre contenu à la télévision.

Chrome est même livré avec Google Translate intégré, vous pouvez donc traduire des pages Web étrangères en quelques secondes. Il existe des milliers d’autres extensions que vous pouvez également explorer, et Chrome a même un gestionnaire de tâches intégré au cas où vous auriez à interrompre des processus lourds.

Safari, cependant, est le roi de la continuité. Si vous avez un iPad, un iPhone et un Mac, vous pouvez facilement passer des fenêtres et des onglets entre eux. C’est un moyen facile d’emporter un article avec vous si vous n’avez pas le temps de tout lire. De plus, vous pouvez utiliser vos autres mesures de sécurité Apple pour vérifier les achats. Une fois que vous avez vérifié sur Safari, vous serez invité à saisir Touch ID ou Face ID pour protéger votre achat.

Malheureusement, il a fallu à Apple jusqu’à Safari 14 pour enfin introduire des extensions. Vous pouvez maintenant ajouter Grammarly et sélectionner des gestionnaires de mots de passe à votre navigateur, ce qui rend Safari plus conforme aux fonctionnalités dont Chrome dispose depuis un certain temps.

De plus, Safari n’est toujours pas disponible en dehors du royaume Apple. Ce n’est vraiment votre meilleur pari que si vous êtes all-in sur iOS et macOS. Si vous avez un PC Windows ou un téléphone Android, vous devrez regarder Firefox ou Chrome pour accéder à tous vos appareils. Il n’est pas vraiment facile de lutter contre Safari contre Chrome lorsque vous ne pouvez télécharger qu’un des navigateurs sur la moitié de vos appareils.

Quelles sont les mesures de sécurité et de confidentialité?

Se sentir en sécurité en ligne est un élément important de tout navigateur, et c’est un élément clé de Safari par rapport à Chrome. Les deux navigateurs utilisent la base de données de navigation sécurisée de Google pour se prémunir contre les tentatives de phishing et autres logiciels malveillants. C’est un excellent moyen de savoir que quelqu’un s’occupe de vous pendant que vous vaquez à votre journée, même si vous finissez par envoyer beaucoup de données directement à Google.

Cependant, la plus grande différence entre les navigateurs réside dans la fréquence de mise à jour. Les mises à jour sont un moyen important de garder une longueur d’avance sur les cybercriminels, et Google Chrome a l’avantage facile. Les mises à jour de Safari sont souvent liées aux modifications de macOS, mais Chrome peut appliquer des modifications à tout moment. En fait, vous obtiendrez probablement une forme de patch à peu près toutes les deux semaines.

Les deux navigateurs sont très sécurisés, mais la confidentialité est une autre affaire.

Les deux navigateurs bloquent les fenêtres contextuelles par défaut, mais Chrome va plus loin en vous signalant lorsque vous vous aventurez sur un site dangereux. Il affiche un avertissement Non sécurisé ainsi qu’une petite fenêtre contextuelle. Safari, en revanche, indique la sécurité avec une petite icône de verrouillage verte.

Bien que nous soyons heureux de donner des points à Google pour la sécurité, la confidentialité est une tout autre affaire. La société basée à Mountain View n’hésite pas à vouloir toutes les données sur lesquelles elle peut mettre la main, bien qu’elle explique généralement les choses en essayant d’améliorer votre expérience. Les fonctionnalités communes telles que les recommandations de sites Web et la recherche prédictive doivent provenir de quelque part, n’est-ce pas?

Apple recueille également toutes sortes d’informations sur Safari, y compris les noms, les emplacements et les adresses IP. Il peut partager ces informations selon les besoins, même s’il prétend ne pas partager les appareils cryptés avec les autorités.

Un navigateur est-il plus simple à utiliser?

La facilité d’utilisation dans Safari vs Chrome est un point assez subjectif, et cela dépend probablement de vos autres appareils. Si vous venez d’un iPhone, vous êtes probablement habitué à Safari, tandis que les utilisateurs d’Android sont probablement plus à l’aise dans Chrome. Vous devrez déterminer quelle configuration d’onglet est la plus facile pour votre propre usage, mais il n’est pas difficile d’ajuster entre les deux.

L’un des plus gros inconvénients de Safari est que vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l’application. Vous devrez vous diriger vers l’application de paramètres dédiée d’Apple chaque fois que vous souhaitez modifier quelque chose. Les paramètres de Chrome, comme la plupart des navigateurs, se trouvent directement dans l’application, ce qui vous facilite la vie si vous souhaitez modifier à la volée.

Safari vs Chrome: quel navigateur gagne?

Nous l’avons fait allusion ici et là, mais le gagnant de Safari vs Chrome dépend de vos besoins. Si vous vivez complètement à l’intérieur de l’écosystème d’Apple, vous serez mieux avec Safari. La fonction Handoff est difficile à surmonter et il est agréable d’avoir une sécurité supplémentaire autour de vos achats. Cependant, vous voudrez probablement lancer Chrome si vous avez d’autres appareils Android ou Windows dans votre maison. C’est le seul moyen de partager des onglets et des informations de connexion entre les appareils.

Bien que nous ayons approfondi Safari vs Chrome, ce ne sont pas vos seules options. Si vous n’avez pas été influencé dans un sens ou dans l’autre, il est peut-être temps de changer les choses. Il y a des tonnes d’autres navigateurs à prendre en compte, et nous aborderons simplement quelques favoris.

Existe-t-il de bonnes alternatives?

Navigateur courageux

L’un des navigateurs les plus récents, Brave Browser, a été lancé en 2016 avec de nombreuses fonctionnalités. Il contient un bloqueur de publicités intégré et propose HTTPS à peu près partout où vous regardez. Brave propose des ajustements de paramètres par site et vous pouvez même suivre ce que vous bloquez. Le meilleur de tous est peut-être le fait que Brave Browser est gratuit.

Opéra

Opera est une autre bonne alternative au navigateur, et sa fonction de messagerie aide à nettoyer votre expérience globale. Vous n’aurez pas à passer d’une application à l’autre, il vous suffit d’ouvrir une petite fenêtre de message et de poursuivre les discussions pendant que vous passez votre journée. Opera dispose également d’un bloqueur de publicités intégré pour que les choses se passent bien, et d’un VPN inclus au cas où vous espérez profiter de contenu géo-restreint.

CanardDuckGo

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, DuckDuckGo est une bonne option. Comme Brave, il s’appuie fortement sur HTTPS et propose un mode de recherche privé. Cela va même jusqu’à donner à chaque site Web que vous visitez une cote de confidentialité de A à F. Vous ne pouvez pas synchroniser tous vos mots de passe, mais le bouton de fermeture efface vos données de navigation, ce qui est un avantage appréciable.