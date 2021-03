Quel nouveau système d’exploitation avez-vous le plus hâte de voir dévoilé à la WWDC 2021?

Apple pourrait annoncer les dates de la WWDC 2021 à tout moment maintenant. Comme nous l’avons expliqué précédemment, la société annonce la date à laquelle sa Conférence mondiale des développeurs aura lieu à cette époque chaque année. Cette année, nous attendons iOS 15, watchOS 8 et plus encore…

L’année dernière, Apple a retardé la WWDC de quelques semaines. Au lieu d’être au début de juin, c’était plus proche de la fin du mois. En raison de la pandémie de coronavirus, l’événement, pour la première fois, s’est déroulé entièrement en ligne.

Pour la WWDC 2021, nous ne savons toujours pas avec certitude comment Apple va gérer les événements en personne et s’ils vont se produire, mais ce à quoi nous pouvons nous attendre à la WWDC 2021, ce sont de nouveaux systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Mac. , Apple Watch et Apple TV seront dévoilés.

Pour cette année, nous allons probablement voir les introductions d’iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15.

Nous ne savons toujours pas grand-chose de ces mises à jour, mais certaines des choses sur ma liste de souhaits incluent:

iOS 15 et iPadOS 15 devrait recevoir une nouvelle mise à jour de l’interface. Les icônes d’application devraient être plus proches de celles de macOS Big Sur, Apple passant le design plat à un style néo-skeuomorphisme. Pour le watchOS 8, notre collègue Parker Ortolani nous a donné quelques idées de ce à quoi s’attendre ici. Comme nous recevons toujours les mises à jour de watchOS, attendez-vous à plus de cadrans, d’exercices et à une carte Apple Maps encore plus puissante avec une Siri améliorée. Pour macOS 12, nous devrions avoir un système d’exploitation plus axé sur les Mac Apple Silicon, mais j’espère juste une version plus stable du logiciel, comme cela s’est produit avec macOS High Sierra. Enfin, pour tvOS 15, oui, vous l’avez: de nouveaux fonds d’écran animés. A part ça, qui sait à quoi s’attendre. Certaines possibilités incluent une meilleure intégration avec le HomeKit, de nouveaux ajustements pour le HomePod, et c’est probablement tout.

Bien sûr, au moment où Apple annonce la WWDC 2021 et que la keynote aura lieu, nous allons voir beaucoup de nouvelles choses. Nous avons également pu voir du nouveau matériel, car le Mac Pro et le Pro Display XDR ont été présentés à la WWDC 2019.

Dites-nous dans le sondage ci-dessous: Quel nouvel OS êtes-vous le plus impatient de voir dévoilé à la WWDC 2021?

Répondez à notre sondage

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: