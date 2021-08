Quel numéro de maillot Cristiano Ronaldo pourrait-il porter pour Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

in

Après avoir scellé son retour à Manchester United hier, Cristiano Ronaldo a une grande décision entre les mains.

Après avoir rejeté ses rivaux acharnés, Manchester City, pour le club qui l’a développé et fait de lui l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Ronaldo revient 12 ans après son départ.

Mais il est peu probable qu’il porte son maillot emblématique numéro sept alors qu’il entame son deuxième passage avec le club, car ce numéro appartient à Edinson Cavani.

À son arrivée en 2003, l’international portugais a reçu le maillot numéro sept suite au départ de David Beckham.

Un défi auquel le jeune de 18 ans n’était pas ravi :

“Quand je suis arrivé à United, j’en ai demandé 28 mais l’entraîneur a dit : Non, tu en porteras sept.”

“J’étais pétrifié car je savais que Beckham portait cette chemise. Mais j’ai relevé le défi et depuis, c’est mon chiffre porte-bonheur. J’ai tout gagné au football avec ce maillot.

Au cours des six années suivantes, Ronaldo s’est ajouté à la liste des grands à avoir porté le maillot convoité, aux côtés de George Best, Eric Cantona et Beckham susmentionné.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a jamais porté que trois numéros de maillot dans sa carrière en club, sept, neuf et 28.

Avec sept et neuf occupés respectivement par Cavani et Anthony Martial, son retour à Old Trafford pourrait le voir revenir à son tout premier numéro dans le football professionnel, 28.

CR7 a enfilé le numéro 28 lors de sa seule saison avec le Sporting Lisbonne au Portugal, une saison où il a marqué cinq buts en 31 matchs tout en attirant l’attention de tous les grands clubs du monde.

Une autre option pourrait être 77 pour des raisons évidentes, d’autres alternatives étant 12, 15 ou 24.

Il est possible que Ronaldo porte le numéro sept pour les matches de la Ligue des champions, car ces chiffres n’ont pas encore été finalisés, mais il reste à voir à quel point Cavani serait heureux de partager le célèbre maillot.