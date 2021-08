Quel numéro de maillot Cristiano Ronaldo prendra-t-il à Manchester United ? CR7 recevra-t-il l’ancien numéro 7 d’Edinson Cavani ?

in

Cristiano Ronaldo a re-signé pour Manchester United en provenance de la Juventus et a fait un retour sensationnel à Old Trafford.

L’icône portugaise a décidé de rentrer chez lui dans le club où il est devenu une superstar mondiale, l’accord étant officiellement confirmé vendredi.

Ronaldo pourrait prendre le maillot n°28 avec lequel il a débuté au Sporting, s’il ne parvient pas à retrouver son célèbre n°7

Lorsque les fans ont commencé à se poser la question de son numéro de maillot, la réaction immédiate a été de supposer qu’il récupérerait son célèbre ancien n°7.

Cependant, il semble que cela ne soit pas si simple.

Edinson Cavani est l’actuel numéro 7 du club pour la saison après avoir signé une prolongation de contrat d’un an à Old Trafford en mai.

Mais l’Uruguayen se retirera-t-il pour que Ronaldo récupère le maillot qu’il a laissé en 2009 ? talkSPORT.com jette un œil…

Peu de gens se souviennent que CR7 était CR9 lors de sa première saison au Real Madrid Quel est le numéro de maillot de Cristiano Ronaldo à Manchester United ?

Les Red Devils n’ont pas encore confirmé quel kit CR7 prendra lors de son deuxième passage à Old Trafford.

La déclaration de United a déclaré que “tout le monde au club a hâte d’accueillir Cristiano à nouveau à Manchester”, mais a refusé de révéler son numéro de maillot.

Ronaldo portait le célèbre maillot n°7 lors de son premier passage au club, le même numéro porté par George Best et Eric Cantona.

Le Portugais a ensuite marqué l’histoire du maillot en remportant trois titres de Premier League, la Ligue des champions et son premier Ballon d’Or.

Ronaldo a pris le n ° 7 à son arrivée à United après avoir fait irruption sur la scène avec le n ° 28 au club d’enfance du Sporting Lisbonne.

Depuis le, le joueur de 36 ans a enfilé le numéro pratiquement depuis une seule saison lorsqu’il a déménagé pour la première fois au Real Madrid.

Ronaldo portait alors le kit n ° 9 alors que la légende de Los Blancos, Raul, occupait le n ° 7 à cette époque avant de quitter le club l’été suivant.

Ronaldo va maintenant s’ajouter aux 118 buts qu’il a marqués pour United, mais avec quel numéro ? Edinson Cavani abandonnera-t-il le maillot n°7 ?

L’ancienne star du Paris Saint-Germain Cavani occupe actuellement le numéro historique du club.

L’attaquant vétéran aurait même refusé de donner le n°7 à Jadon Sancho à son arrivée, l’ailier se contentant plutôt du n°25.

Pourtant, la seule façon pour Ronaldo de récupérer le maillot est que la Premier League accorde une dérogation spéciale pour permettre le changement ou que Cavani parte.

Le journaliste d’ESPN, Dale Johnson, l’a souligné et a ajouté qu’une telle dispense spéciale n’avait jamais été accordée auparavant.

Le journaliste de Sky, Dharmesh Sheth, a expliqué: «La section M du livre des règles de la Premier League dit que, tant qu’il reste avec le club, un joueur conservera son numéro de maillot tout au long de la saison pour laquelle il a été attribué.

“Cela veut dire que [Ronaldo could not get No.7] à moins qu’Edinson Cavani ne quitte United ou United ne demande une dérogation spéciale au conseil d’administration de la Premier League, ce qui est hautement improbable.

« United aurait besoin de trouver une très bonne raison pour laquelle Cristiano Ronaldo devrait avoir ce maillot n ° 7.

“Dans l’état actuel des choses, vous devez dire qu’à moins qu’Edinson Cavani ne quitte Man United dans les prochains jours, ce à quoi nous ne nous attendons pas, il est peu probable que Cristiano Ronaldo porte le n ° 7 après son retour.”

Cependant, Ronaldo peut porter le maillot n ° 7 en Ligue des champions si United l’approuve tout en enfilant un numéro différent au niveau national.

Henrikh Mkhitaryan portait le numéro 7 de la Premier League mais le numéro 77 en Europe lors de la saison 2017-18.