Quel onze prendra Carlo Ancelotti contre le FC Barcelone ?

24/10/2021 à 10h15 CEST

Le Real Madrid rend visite au FC Barcelona de Ronald Koeman lors de la 10e journée de LaLiga Santander dans l’un des grands matchs de dimanche et de la saison 2021/22. Après avoir récupéré avec une victoire contre Shakhtar Donetsk dans leur engagement européen, les blancs arrivent au grand événement dans une bonne dynamique et avec un léger favoritisme contre l’équipe culé.

L’entraîneur italien, Carlo Ancelotti, vous pouvez compter sur Eden Hazard et Daniel Carvajal, qui ont été libérés, ont exercé normalement et sont inscrits sur la liste des sommés de se rendre à Barcelone. Luka Jovic, Gareth Bale et Daniel Ceballos ne seront pas là, qui poursuivent leur convalescence et l’évolution marquera le retour aux terrains de jeu et à la dynamique d’équipe. Oui, il a récupéré Ferland Mendy, qui a déjà joué dans la visite de l’équipe ukrainienne au cours de la semaine.

Précisément, le côté français partira du début dans la file gauche de l’arrière avec Eder Militao et David Alaba, en plus de Nacho ou Lucas Vázquez, occupant la bande opposée. CAsemiro, Kroos et Modric compléteront le médullaire et Fede Valverde ou Rodrygo accompagneront les deux indiscutables en attaque : Karim Benzema et Vinicius Júnior, qui totalisent 14 des 22 buts du Real Madrid en Liga.

Courtois, l’ange gardien du Real Madrid

L’ancien gardien de Chelsea, Thibaut Courtois, est l’un des joueurs les plus importants et décisifs du schéma de Carlo Ancelotti : il a joué chaque minute cette saison et a encaissé un peu plus d’un but par match (12 sur un total de 11 matchs). Il a également quitté sa cage inviolée à quatre reprises cette saison : l’Inter et le Shakhtar en Ligue des champions et le Betis et Villarreal en Liga.

Le Belge a disputé son 140e match avec le Real Madrid contre l’équipe ukrainienne, où il a encaissé 136 buts et laissé son but invaincu jusqu’à 76 fois (54,3%). Le gardien est arrivé de Chelsea à l’été 2018 en échange de 35 millions d’euros.