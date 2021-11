Quel onze Xavi Hernández obtiendra-t-il à ses débuts?

17/11/2021 à 08h30 CET

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, fait ses débuts devant le banc culé dans le derby contre l’Espanyol au Camp Nou samedi prochain 20 novembre à partir de 21h00.. Ses onze premiers, où ils ne seront pas en sécurité blessés Ansu Fati, Dembélé, Agüero et Braithwaite, est une supposition.

Les Catalans, qui sont dans une situation critique en Liga avec une surprenante neuvième position, ont besoin d’une victoire pour revenir dans la dynamique gagnante. Pour cela, le coach a à sa disposition tous les joueurs disponibles à l’exception des blessés et ses onze premiers seront marqués par 4-3-3.

L’entraîneur Egarense a les doutes de Nico González et Sergiño Dest, qui continuent de s’entraîner en marge et pourraient être exclus de l’appel par mesure de précaution. Le onze que Xavi Hernández pourrait mettre est le suivant : Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba ; De Jong, Busquets, Pedri ; Gavi, Depay, Coutinho.

En attendant Ansu Fati et Dembélé

Le FC Barcelone affronte la 14e journée dans un match clé pour les aspirations de la Liga : après deux défaites et deux nuls, l’équipe a un urgent besoin d’une victoire pour se rapprocher des places européennes au classement. Un match nul ou une défaite pourraient condamner l’équipe culé à la seconde moitié du classement à l’issue du premier tiers de la saison 2021/22.

Xavi Hernández attend Ansu Fati et Ousmane Dembélé, blessés contre le Celta de Vigo et réapparaîtront en fonction de leur récupération. Tous deux sont deux footballeurs différentiels et sont destinés à être importants et décisifs pour l’entraîneur catalan dans son aventure à la tête du FC Barcelone..