Quel parc à thème Walt Disney propose la meilleure cuisine? Epcot, Magic Kingdom Et Plus, Classé

Théâtre Sci-Fi Dine-In: Le tarif du Sci-Fi Dine-In Theatre est pour la plupart des choses standard. Ce sont des hamburgers, des sandwichs, des frites et des milk-shakes. Cependant, ce sont de bien meilleurs hamburgers que ceux que vous trouverez dans la plupart des points de service au comptoir, et ils vous sont servis pendant que vous êtes assis dans des stands qui ressemblent à des voitures des années 1950 garées au drive-in. C’est amusant et bonne nourriture.

PizzeRizzo: PizzeRizzo n’est pas seulement une option de restauration au comptoir. C’est une façon de vivre. Du moins, c’est comme ça que ça semble. Et vous savez quoi, c’est une très bonne pizza, l’une des meilleures que vous trouverez dans n’importe quel parc à thème, alors vous pourriez aussi bien.

Torréfacteurs Ronto: Que vous soyez à la recherche d’un petit-déjeuner, d’un déjeuner ou d’une collation copieuse, les wraps du Galaxy’s Edge’s Ronto Roasters sont toujours à la mode. Ils ont également un menu complet d’options pour ceux qui cherchent à faire face aux restrictions alimentaires, aux allergies ou à tout autre problème alimentaire.