Quel prix DOGE va-t-il chercher? Dogecoin atteindra-t-il 100 $?

Au cas où vous ne l’auriez pas encore entendu, aujourd’hui, Dogecoin a atteint un nouveau record de près de 0,60 $. Cela a laissé les investisseurs crypto du monde entier avec la même question: quel prix atteindra Dogecoin?

Dogecoin atteindra-t-il 1 $? Dogecoin atteindra-t-il 2 $? Dogecoin atteindra-t-il 100 $? Dans cet article, nous avons essayé de vous donner une idée de la hauteur de DOGE en recherchant certains objectifs de prix clés Dogecoin.

Où puis-je acheter Dogecoin: les meilleurs endroits pour investir dans DOGE?

Le prix de Dogecoin atteindra-t-il?

C’est une question qui ferait tortiller la plupart des investisseurs de valeur. En effet, essayer de produire une prédiction fiable du prix futur d’un mème crypto comme Dogecoin est une chose difficile à faire.

Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas examiner les preuves et tirer des conclusions. Avant d’approfondir, il est important que vous compreniez les principaux moteurs de la valeur de Dogecoin.

Le premier moteur est la valeur fondamentale du Dogecoin en tant qu’unité d’échange, et il a quelque chose. En effet, son temps de verrouillage d’une minute est nettement inférieur à celui de Bitcoin et Ethereum, et il traite même les transactions plus rapidement que Litecoin. Pour un mème crypto qui était historiquement utilisé pour donner un pourboire aux créateurs de contenu, c’est assez impressionnant.

Ensuite, nous arrivons au deuxième facteur clé derrière la valeur de Dogecoin: le sentiment du marché. Ce n’est un secret pour personne que le PDG de Tesla, Elon Musk, est un grand fan de DOGE. La force de son influence ne doit pas être mise en doute, et chaque fois qu’il a tweeté sur Dogecoin, une nouvelle barrière de prix a été franchie.

De plus, l’ambiance générale dans le domaine des crypto-monnaies est incroyablement optimiste. Dogecoin a connu d’énormes volumes de négociation ces derniers jours, ainsi qu’une couverture significative dans les médias grand public. C’est en partie pourquoi l’un des plus grands courtiers d’Europe, eToro, a commencé à soutenir la pièce.

Maintenant que nous avons expliqué les principaux facteurs derrière le comportement des prix de DOGE, examinons quelques objectifs de prix pour Dogecoin.

Objectifs de prix Dogecoin

Dogecoin atteindra-t-il 1 $?

Alors Dogecoin atteindra-t-il 1 $? Eh bien, Musk apparaîtra sur Saturday Night Live le 8 mai, et il a laissé entendre qu’il parlerait de Dogecoin d’une manière ou d’une autre. Si tel est le cas, ne serions-nous pas vraiment surpris de voir Dogecoin atteindre 1 $? Tel est le suivi du magnat milliardaire.

L’élan à court terme derrière DOGE est clair, donc si vous souhaitez investir dans Dogecoin, le moment est peut-être venu.

Dogecoin atteindra-t-il 2 $?

Ce serait le prochain record absolu pour l’altcoin. Si Dogecoin parvient à dépasser 1 $, alors il aura établi un élan sérieux et atteindre 2 $ deviendrait une possibilité différente. 1 $ serait un moment tellement historique pour Dogecoin que nous pouvons voir le sentiment devenir férocement haussier.

Si Dogecoin atteint 2 $, les investisseurs qui entrent maintenant gagneront près de quatre fois leur argent, ce qui en fait une proposition de valeur difficile à ignorer.

Dogecoin atteindra-t-il 10 $?

C’est là que les choses commencent à devenir un peu plus invraisemblables, mais pas impossibles. Si Dogecoin doit atteindre 10 $, la pièce devra démontrer quelque chose qu’elle n’a pas encore: la cohérence. Bien que les pics de prix soient de bonnes opportunités commerciales pour les altcoins à microcap, il est peu probable qu’ils entraînent une croissance cumulative à long terme.

Pour que Dogecoin accumule une capitalisation boursière qui en fait l’une des crypto-monnaies les plus précieuses au monde, il lui faudrait attirer des investisseurs à long terme et générer de la valeur de manière durable sur une période plus longue. La nature comique du lancement du projet pourrait créer un doute à son sujet, bien que sa popularité récente ne soit pas une blague.

Dogecoin atteindra-t-il 100 $?

Si Dogecoin atteint 100 $, son offre illimitée de 130 milliards de pièces en ferait la crypto la plus précieuse en termes de capitalisation boursière. Ce serait un moment de transformation pour les crypto-monnaies, bien que certains ne soient pas convaincus qu’une pièce de monnaie farce qui règne en maître est un bon look pour la crypto.

Bien que ce type d’objectif de prix soit peu probable, la montée fulgurante de Bitcoin et d’Ethereum est la preuve que tout peut arriver dans le monde des crypto-monnaies.

Réaction des médias sociaux

