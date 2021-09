Quel produit Amazon nouvellement annoncé vous intéresse le plus ?

in

Cette semaine, Amazon a organisé un événement de presse virtuel pour présenter ses dernières innovations en matière de matériel et d’appareils, de services et d’initiatives de développement durable. Bien sûr, certaines choses qui ont été présentées étaient attendues, comme un nouvel écran intelligent Echo et des mises à jour de ses populaires dispositifs de sécurité domestique Ring et Blink. Mais il y a eu quelques autres surprises qui semblent être révolutionnaires ou inquiétantes, selon votre point de vue.

Pour commencer l’événement, la société a dévoilé un nouvel appareil Echo Show appelé Echo Show 15, qui, en plus d’avoir un écran plus grand, peut être monté sur un mur ou une autre surface. Il dispose également d’une nouvelle interface utilisateur avec des vignettes d’action rapide qu’Amazon appelle des widgets Alexa.

Nous avons également vu la deuxième génération de vêtements de fitness Halo dotés d’un écran AMOLED, de mises à jour du service d’abonnement de fitness Halo, d’un thermostat intelligent Amazon de première partie et de nouvelles sonnettes, lumières et alarmes vidéo intelligentes de ses marques Ring et Blink.

Les produits les plus intrigants présentés par Amazon étaient peut-être les appareils sur invitation uniquement, notamment Glow, Ring Always Home Cam et Astro.

L’Amazon Glow est un appareil interactif qui combine les capacités d’appel vidéo d’un Echo Show avec un affichage virtuel compatible avec un projecteur. Le produit se positionne comme un appareil pouvant faciliter des interactions divertissantes et engageantes entre vos enfants et des parents éloignés.

La Ring Always Home Cam est un drone de vidéosurveillance que vous pouvez utiliser chez vous. Amazon/Ring a en fait annoncé ce produit l’automne dernier, mais il est maintenant enfin disponible pour ceux qui souhaitent demander une invitation à acheter.

Cependant, la star du spectacle était l’Astro, un robot semi-intelligent avec un Echo Show pour visage. Les propriétaires peuvent interagir avec cet appareil en tant qu’animal de compagnie virtuel, l’utiliser comme une sentinelle autonome ou le traiter comme un haut-parleur intelligent mobile Echo. Comme pour les Glow et Always Home Cam, ceux qui sont intéressés doivent demander une invitation à acheter.

Alors, avec toutes ces annonces intrigantes, quel produit vous plaît ? Pensez-vous que vous allez bientôt acheter l’un d’entre eux ou demander une invitation ?

Quel produit Amazon nouvellement annoncé vous intéresse le plus ?

