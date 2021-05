Quel profil sonore utilisez-vous principalement sur votre téléphone?

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Il est facile d’oublier que les smartphones sont en fait des téléphones qui peuvent passer ou recevoir des appels (imaginez cela?!). Mais tout ce qu’il faut, c’est une sonnerie pour nous faire comprendre que nous avons un appareil capable de plus que de prendre des photos et de naviguer sur le Web.

Là encore, combien de lecteurs Android Authority ont leur téléphone configuré pour sonner pour les appels entrants en premier lieu? Nous aimerions savoir quel profil sonore vous utilisez principalement sur votre téléphone. Votez dans le sondage ci-dessous et laissez un commentaire si vous souhaitez élaborer.

Mon téléphone est réglé sur silencieux la grande majorité du temps, mais je change pour vibrer lorsque j’attends un appel téléphonique en premier lieu. Par exemple, je passerai en mode vibreur lorsque j’attends une livraison par messagerie ou un appel d’un être cher.

La plupart des compagnies de téléphone vous permettent de modifier les profils sonores via la nuance de notification et / ou le menu des paramètres. Mais les goûts d’Apple et OnePlus facilitent également le basculement d’un mode Ne pas déranger grâce aux curseurs d’alerte sur le côté de leurs téléphones.

Ce ne serait pas non plus le premier sondage sur les sonneries que nous ayons mené, car un sondage de 2019 a révélé que la majorité des lecteurs d’Android Authority utilisent des sonneries personnalisées. Il semble donc clairement qu’il y ait un appétit pour la personnalisation du profil sonore. Néanmoins, vous pouvez faire entendre votre voix dans notre dernier sondage ci-dessus.