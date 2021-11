Quel repêchage ! Lewandowski, Cristiano, Bale, Ibra, Chiesa ou Alaba s’affrontent pour aller au Qatar

17/11/2021 à 02:30 CET

pari

Dont l’Espagne s’est débarrassée. Le traditionnel barrage pour les Coupes du monde avec des matches aller-retour a disparu et maintenant l’UEFA a innové avec un format qui ne permet pas une seule erreur car tous les matches sont en un seul match. Les 12 équipes qualifiées seront réparties en trois groupes -avec demi-finales et finale- et le vainqueur de chacun d’eux ira au Qatar. Le meilleur deuxième groupe de la phase de qualification aura le facteur du terrain à domicile en demi-finale, tandis que l’hôte de la finale sera désigné par tirage au sort.

Les deux derniers champions d’Europe, l’Italie et le Portugal, sont pleinement impliqués dans ce tournoi ce simple et simple est un marron pour les favoris lorsqu’il est joué en un seul match. Dans le catalogue des équipes qu’il ne faut pas laisser sans Coupe du monde, en plus des deux équipes déjà évoquées, on retrouve la Suède, la Pologne ou la Russie – le quatrième finaliste de la dernière Coupe du monde – combinées qui auront beaucoup de choses à dire. dans un format qui laissera inévitablement les stars du football planétaire en dehors du rendez-vous qatarien.

Lui pour de nombreux futur Ballon d’Or Robert Lewandowski c’est l’un des noms propres qui pourraient ne pas aller à l’Émirat l’hiver prochain. L’attaquant du Bayern devra faire le plus dur pour se qualifier car il n’a pas le facteur terrain en sa faveur en demi-finale et devra guider ses coéquipiers pour tenter de rééditer son classement pour Russie 2018.

Non seulement le bon Robert risque de ne pas se montrer aux fans, mais lui-même Cristiano Ronaldo -Accompagné d’autres galactiques comme Bruno Fernandes ou Joao Félix- il doit également passer ce barrage compliqué où ils auront le facteur terrain favorable. Attention car les Portugais n’ont raté aucune Coupe du monde depuis 1998 et ne pas y être serait un véritable drame national.

Un autre qui veut être là pour battre le record du plus vieux joueur de champ non-gardien à disputer une Coupe du monde est un Zlatan Ibrahimovic qui a pris le blâme pour les deux défaites de la Suède dans la dernière fenêtre. Le joueur milanais est revenu dans l’équipe nationale aggravant les résultats précédents et aura quelque chose à dire lors d’un barrage où il aura également un terrain en sa faveur.

Poursuivant dans le sillage des favoris, on ne peut ignorer une grande équipe comme l’Italie avec Federico Chiesa comme le chef visible de l’équipe azzurro. Leur qualification non directe pour la Coupe du monde était un véritable accident qu’ils devront réparer pour éviter de se voir dans la pire séquence de leur histoire après avoir été absents du championnat de Russie en 2018.

Ne pas voir Chiesa est un drame pour les amateurs de football, mais voir non plus David louange ce serait un plat de bon goût pour les amateurs. Le défenseur central du Real Madrid tentera de ramener l’Autriche à une Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Le joueur polyvalent est une autre star qui est en danger avec son coéquipier Gareth Bale. Le Gallois, amoureux total de son équipe, veut avant tout être présent à l’épreuve de la Coupe du monde et personne ne doute que d’ici mars ses blessures et ses problèmes physiques seront oubliés pour une entreprise aussi intéressante. Les séries éliminatoires laisseront plus d’un grand match et aussi beaucoup de larmes en cours de route.