Meilleure réponse: Tello utilise le réseau LTE et 5G de T-Mobile pour sa couverture, remplaçant l’ancien réseau Sprint.

Quel réseau utilise Tello ?

Comme beaucoup des meilleurs opérateurs MVNO, Tello utilise le réseau national LTE et 5G de T-Mobile pour sa couverture. Dans le passé, Tello utilisait Sprint, mais tous les plans activés récemment seront sur le réseau T-Mobile. C’est très bien pour la plupart des utilisateurs car T-Mobile a travaillé dur au cours des dernières années pour construire un réseau très compétitif. Tant que votre téléphone prend en charge la bande LTE 71 de T-Mobile, vous bénéficierez d’une excellente couverture.

Une bonne chose à propos du réseau de T-Mobile est que la 5G est incluse si vous avez un téléphone compatible 5G. La couverture 5G de T-Mobile utilise à la fois les bandes n71 et n41, la plupart des téléphones 5G des deux dernières années prenant en charge les deux bandes 5G. La bande n71 sert de base au réseau 5G avec 305 millions de personnes couvertes, tandis que la bande n41 ajoute beaucoup plus de vitesse si nécessaire. Actuellement, la bande n41 couvre plus de 165 millions de personnes.

Dans le passé, Tello utilisait le réseau de Sprint pour toute sa couverture, et certains clients avec des téléphones plus anciens peuvent toujours utiliser le réseau. Alors que les nouvelles activations et les personnes qui ont mis à niveau vers un téléphone compatible T-Mobile seront sur le nouveau réseau, certaines personnes peuvent encore avoir besoin de changer.

Même si vous avez une bonne couverture sur le réseau Sprint, T-Mobile se prépare à mettre hors service le réseau de Sprint à partir du début de 2022, vous devrez donc prendre quelques mesures. Si vous utilisez l’un de ces appareils plus anciens, vous avez probablement déjà été contacté pour une mise à niveau ou le serez bientôt. Cela pourrait être le bon moment pour vous assurer que vous utilisez l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile.

Si vous envisagez de vous inscrire à Tello, il y a quelques choses à faire pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre nouvel opérateur. La première consiste à vous assurer que votre téléphone prend en charge autant de réseau que possible. Certains téléphones T-Mobile plus anciens ne prennent pas en charge la nouvelle bande 71 et pourraient avoir une couverture pire que les autres téléphones T-Mobile. Si vous voulez la 5G, assurez-vous simplement que votre téléphone prend en charge les bandes n71 et n41. La plupart des téléphones 5G les plus récents prendront en charge ces bandes, y compris toutes les séries 5G Pixels, Galaxy S20 et S21, ainsi que la série iPhone 12.

Forfaits pas chers

Tello

Créez le plan personnalisé parfait

Tello vous permet de créer un forfait parfaitement adapté avec jusqu’à 25 Go de données haut débit ainsi qu’une utilisation illimitée des appels, des SMS et des points d’accès.

