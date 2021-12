Quel risque la variante omicron pose-t-elle pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 ?

Dans des pays comme Afrique du Sud et au Royaume-Uni, la variante omicron a provoqué un grave pic de cas de Covid-19. Maintenant, les États-Unis constatent une augmentation des cas qui leur sont propres, ce qui suscite des inquiétudes quant à la façon dont les Américains se comporteront cet hiver avec les voyages, les vacances et les grands rassemblements qui se profilent.

« Omicron peut encore devenir une menace majeure pour la santé publique, car ce qu’omicron [possibly] manque de gravité, il compense en transmission », écrit Umair Irfan de Vox.

Certaines données ont montré que l’omicron présente un risque plus faible pour les personnes vaccinées, mais il reste un problème de santé pour l’ensemble de la population. Selon des estimations du Royaume-Uni, l’omicron est 20 à 50 % plus transmissible que les autres variantes et a maintenant été signalé dans plus de 30 États des États-Unis.

Mais la meilleure défense contre l’omicron n’a rien de nouveau : les vaccinations.

« Les vaccins offrent toujours une forte protection contre l’hospitalisation, et si une personne vaccinée tombe malade et a besoin d’un traitement hospitalier, ses séjours sont généralement plus courts. Avec un rappel, les experts s’attendent à ce que la protection résiste à l’omicron », écrit Dylan Scott de Vox.

D’autres mesures préventives comme le masquage et la distanciation sociale restent des mesures individuelles intéressantes. À plus grande échelle, certains endroits comme la Californie, New York et Washington, DC, rétablissent les mandats de masques d’intérieur pour freiner la propagation.

Alors que des données sur cette variante continuent d’émerger – y compris quels traitements pourraient être efficaces contre elle – les experts de la santé sont restés préoccupés par l’impact des taux de transmission d’omicron sur les hospitalisations et les infections révolutionnaires du pays.

