Quel rôle les régimes d’assurance garantis jouent-ils dans l’atteinte des objectifs à long terme?

Les produits d’assurance-vie garantis offrent des rendements fixes indépendamment des fluctuations des taux d’intérêt.

Les produits d’assurance-vie sont destinés à fournir une protection. Ils sont principalement destinés à fournir un coussin financier aux membres survivants de la famille en cas de décès du soutien de famille. L’assurance-vie est donc un outil financier pour aider les candidats non seulement à maintenir le même niveau de vie, mais aussi à atteindre les objectifs financiers au fur et à mesure qu’ils se présentent au cours des différentes étapes de la vie. Les régimes d’assurance temporaire conviennent le mieux pour obtenir une couverture élevée à faible coût. Cependant, il existe également des plans d’épargne qui offrent une protection ainsi qu’une opportunité d’épargner pour des objectifs de vie futurs.

Avant d’acheter, assurez-vous de faire une analyse appropriée en fonction des besoins afin de tirer le meilleur parti des régimes d’assurance-vie. Différents produits d’assurance-vie existent et peuvent ne pas convenir à tous, par conséquent, prenez une décision d’achat éclairée. Sanjay Tiwari, directeur de la stratégie, Exide Life Insurance, dans une interview exclusive avec FE Online, parle du rôle des régimes d’assurance non seulement dans la protection, mais aussi dans l’épargne pour atteindre les objectifs à long terme. Extraits :

Le taux d’intérêt offert par la plupart des placements à revenu fixe est faible. Comment les régimes d’assurance-vie peuvent-ils aider quelqu’un qui cherche à épargner des fonds à long terme?

Les instruments d’épargne tels que les FD bancaires, le fonds de prévoyance publique et le régime d’épargne national sont très populaires car la plupart des Indiens sont constamment à la recherche de produits offrant des rendements fixes sur leur épargne.

Cependant, ces instruments présentent des inconvénients tels que des taux d’intérêt fluctuants et, dans certains cas, une imposition sur les rendements et un plafond sur le montant maximum pouvant être investi. Contrairement aux produits d’assurance, ils ne sont pas assortis d’une couverture vie.

Parmi les produits d’assurance, les plans d’épargne garantie continuent d’offrir des rendements fixes sur l’épargne. De plus, les assurés ont également la possibilité de choisir la structure de paiement en fonction de l’évolution de leurs objectifs de vie.

De plus, il existe des ULIP qui sont des produits d’investissement à long terme mais qui sont liés au marché. Au fil des ans, les ULIP ont évolué en tant que catégorie et offrent désormais une multitude de flexibilités, notamment la structure de paiement des primes et la sélection de fonds. Les investisseurs peuvent choisir parmi une gamme d’options de fonds d’actions, équilibrés ou de dette.

De plus, les ULIP offrent aux particuliers la possibilité de gérer leur investissement en passant d’un fonds à l’autre (généralement sans frais supplémentaires) en fonction de vos objectifs financiers et de vos étapes de vie. Étant donné que ces produits sont assortis d’un verrouillage, cela encourage les clients à rester disciplinés avec le paiement des primes et garantit la création de richesse à long terme. D’autres catégories telles que les régimes pour enfants et les régimes de retraite incitent les clients à épargner vers des objectifs spécifiques tels que les études/le mariage de l’enfant ou la planification de la retraite.

Quel rôle les régimes d’assurance garantis jouent-ils dans l’atteinte des objectifs à long terme des individus ?

En fonction de la nature des objectifs d’un individu et des niveaux de revenu attendus, il existe une multitude de produits d’assurance parmi lesquels il peut choisir. Les plans d’assurance vie garantie sont des produits qui offrent des rendements garantis sur l’épargne, en plus d’une couverture vie pour sécuriser l’avenir financier des proches.

Les rendements ne sont pas soumis à la volatilité du marché ou à l’évolution des taux d’intérêt. L’élément de rendements fixes et garantis en fait une proposition attrayante, en particulier pour les personnes qui ont un faible appétit pour le risque et qui souhaitent obtenir de meilleurs rendements que les autres instruments d’épargne. Étant donné qu’il s’agit de plans d’investissement à relativement long terme, les rendements peuvent être alignés sur divers besoins ou objectifs financiers à l’étape de la vie. Ils peuvent également aider à combler l’écart dans les flux de trésorerie si le preneur d’assurance opte pour la structure de versement du revenu régulier. L’option du montant forfaitaire peut aider à atteindre des objectifs importants.

Une multitude de produits d’épargne garantie offrent aujourd’hui le choix d’opter pour des avenants tels que la santé ou une couverture temporaire complémentaire pour renforcer la protection. Bien que les coureurs aient un petit coût supplémentaire, ils aident à combler le manque de protection globale grâce à une couverture plus élevée. Compte tenu de l’incertitude liée à la pandémie, nous constatons un intérêt accru pour les plans d’épargne garantis, en particulier de la part des particuliers qui souhaitent éviter la volatilité des marchés.

À quel taux de rendement interne (TRI) peut-on s’attendre lors de l’achat d’un régime d’assurance-vie ?

Il est important de comprendre que l’assurance-vie n’est pas la même chose que les autres produits de placement. Les régimes d’assurance-vie sont conçus en tenant compte des objectifs financiers et de la protection à long terme. Les produits d’assurance aident non seulement les individus à se préparer aux besoins à long terme, mais offrent également une couverture vie qui garantit l’avenir financier des personnes à charge de l’assuré en cas de décès malheureux.

Le TRI n’est peut-être pas la meilleure façon d’examiner les produits d’assurance-vie, car ce sont des plans complets et ne se concentrent pas uniquement sur les rendements en termes absolus. En plus d’offrir des rendements, ils aident également à protéger les objectifs financiers du preneur d’assurance.

Cependant, il n’y a pas de TRI standard pour les entreprises et les produits. Cela varie d’un produit à l’autre et d’un assureur à l’autre. Des facteurs tels que l’âge et la structure de paiement jouent également un rôle dans la détermination du TRI.

Comme les taux d’intérêt sont bas, pourquoi devrait-on bloquer des fonds dans des régimes d’assurance qui ont généralement une durée de vie plus longue ?

Les produits d’assurance-vie garantis offrent des rendements fixes indépendamment des fluctuations des taux d’intérêt. Même dans un scénario de taux d’intérêt bas, les produits d’assurance vie offrent des avantages qu’aucun autre produit financier n’offre, notamment une couverture vie, des avenants supplémentaires, des rendements garantis, un filet de sécurité et des avantages fiscaux.

Investir dans des régimes d’assurance offre des avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu en plus des produits non imposables en vertu de l’article 10(10)D en cas d’échéance ou de décès.

Si une personne cherche à épargner à long terme dans le but de toucher un revenu fixe ou un paiement forfaitaire, avec un appétit pour le risque très faible, alors les régimes d’assurance sont la bonne option. Pour les personnes plus jeunes qui souhaitent investir avec un horizon de 15 à 20 ans, les régimes d’assurance peuvent aider à répondre à divers besoins, y compris la création de richesse. En outre, ils constituent une option lucrative pour les HNI, en particulier à un moment où les taux d’intérêt sont sur une tendance baissière.

