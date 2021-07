Quel rôle l’Inde peut-elle jouer pour décider de l’avenir afghan lors de la réunion de l’OCS ?

L’Inde soutient les efforts de l’OCS pour faire face aux défis posés par le terrorisme et soutient l’idée de renforcer les forces de défense afghanes.

Par P. Stobdan,

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a été officiellement créée en 2001 pour atténuer la menace pour l’Asie centrale émanant de l’Afghanistan. Même avant le 11 septembre, les groupes terroristes basés dans la région Afghanistan-Pakistan tels que le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (IMU), le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), Hizb-u-Tehrir (HUT) se sont efforcés de renverser les régimes d’Asie centrale. et créer des califats musulmans dans la région.

En fait, l’objectif de l’OCS a été de maintenir la stabilité régionale tout en créant une structure antiterroriste régionale (RATS) en 2002 à Tachkent.

Un organe formel « le groupe de contact SCO-Afghanistan » a été créé en 2005 qui a incité l’OCS à organiser une conférence spéciale sur l’Afghanistan à Moscou en 2009 avec la participation du secrétaire général de l’ONU, les États-Unis, l’UE, l’OTAN, l’OSCE, l’OTSC, et des représentants de l’OCI.

Mais le Groupe de contact sur l’Afghanistan a rapidement cessé d’exister suite au déplacement de l’attention sécuritaire vers l’Asie occidentale (Syrie et Irak), notamment pour faire face au phénomène de l’EIIS.

Alors que les problèmes de sécurité s’éloignent à nouveau de l’Asie occidentale vers l’Afghanistan, en particulier après le retrait américain, l’OCS se préparerait à nouveau à faire face au débordement afghan en Asie centrale.

Néanmoins, une grande partie des problèmes liés à l’expansion de l’OCS et à ses exercices militaires conjoints depuis 2012 sont liés à la prévention des menaces émanant d’Afghanistan.

En fait, c’est lors du sommet de l’OCS 2012 à Pékin, que le président chinois Hu Jintao a annoncé le statut d’observateur pour l’Afghanistan. Le sommet de Bichkek en 2013 a discuté de l’impact probable du retrait des États-Unis et de l’OTAN d’Afghanistan.

De toute évidence, c’était l’Afghanistan et non l’entrée de l’Inde et du Pakistan qui devait déterminer la pertinence réelle de l’OCS.

Mais pour les Russes et les Asiatiques centraux intelligents, ils ont trouvé plus facile de traiter le terrorisme plus directement avec le Pakistan qu’avec l’Afghanistan. Le Pakistan et les talibans ont commodément coopéré avec les États eurasiens pour livrer les terroristes tchétchènes, ouzbeks et daghestanais basés en Afghanistan.

Quant à l’Afghanistan, bien qu’observateur, la pertinence et les attentes de l’OCS n’ont pu être jugées. Kaboul est resté moins enthousiaste à l’idée de rejoindre l’instance eurasienne, peut-être aussi en raison de la priorité politique américaine à avoir sur le pays. Kaboul a préféré ne pas rejoindre la géopolitique eurasienne – une zone de compétition américano-chinoise-russie.

Cependant, dans l’évolution de l’environnement de sécurité régionale, en particulier depuis le retrait des troupes occidentales de 2014, les perspectives de l’Afghanistan vis-à-vis de l’OCS ont également changé. Les cercles afghans influents ont également commencé à plaider en faveur de l’adhésion à l’OCS en tant que membre à part entière.

Du point de vue de l’Afghanistan, la rivalité sans fin entre deux États d’Asie du Sud, le Pakistan et l’Inde, a posé un problème, qu’il envisagerait également de tirer parti de sa position au sein de l’OCS pour réglementer la politique régionale de l’Asie centrale et du Sud, en tant que telle, son entrée dans l’OCS aurait entraîner un résultat souhaitable pour l’Afghanistan.

Depuis lors, l’Afghanistan a considéré l’OCS comme une alternative pour trouver une solution régionale, ce qui a amené le président Ashraf Ghani à assister au sommet de l’OCS de 2018 à Qingdao avec une délégation afghane de haut niveau.

Pour sa part, l’OCS dirigée par la Chine a commencé à jeter les bases du développement de la coopération économique et sécuritaire avec l’Afghanistan.

Lorsque le président Ghani a demandé la coopération des pays de la région pour lutter contre le terrorisme, la Russie et la Chine ont commencé à mettre l’accent sur le rôle important joué par les États de la région en amenant le gouvernement afghan et les talibans à négocier la paix. La Russie a même noué des contacts avec les talibans.

Lors du sommet de Tachkent en 2016, l’OCS a discuté de l’élargissement de la coopération économique avec l’Afghanistan et de la transformation du pays en une plaque tournante régionale du commerce et du transit tout en fournissant de l’électricité et en promouvant la connectivité ferroviaire.

Il est clair qu’en 2016, l’Afghanistan a commencé à figurer davantage dans le schéma de l’OCS tout en tenant compte de sa proximité géographique régionale étroite et de l’interdépendance économique avec l’Asie centrale, la Chine et l’Asie du Sud.

Il y a eu une poussée dans l’articulation académique parmi les Asiatiques centraux pour parler de la communauté historique, ethnique et culturelle partagée entre l’Afghanistan et l’Asie centrale, par conséquent, doit favoriser une intégration régionale plus étroite. La Russie et la Chine ont fait pression pour une solution axée sur l’OCS pour le problème afghan. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ont cherché un engagement plus étroit avec l’Afghanistan, y compris avec les talibans.

Relance du Groupe de contact sur l’Afghanistan

L’OCS a relancé son groupe de contact sur l’Afghanistan après une interruption de neuf ans en octobre 2017 lors d’une réunion tenue au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Moscou en octobre 2017.

La reprise est intervenue dans le contexte du changement de politique afghane de la Russie au milieu de sa frappe contre l’Etat islamique en Syrie. Moscou a vu la présence croissante de l’Etat islamique en Afghanistan plutôt que celle des talibans constituer une menace plus grande pour l’Asie centrale.

L’OCS jouant un “rôle plus important dans le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan” est venue à la lumière de la protection de la Chine de ses projets BRI et CPEC de l’Initiative la Ceinture et la Route passant à proximité de l’Afghanistan. La Chine a rapidement étendu ses liaisons ferroviaires avec l’Afghanistan Mazar-e-Sharif via la ligne de chemin de fer ouzbek.

Sur le front diplomatique, la Russie et la Chine ont commencé à prendre position en faveur de l’adhésion des talibans au processus de réconciliation et ont reconnu le rôle du Pakistan dans les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme. De plus, l’OCS a également commencé à considérer la question afghane comme un sous-ensemble de son complexe de sécurité régionale. La Chine a particulièrement couvert ses propres paris en formulant un groupement de sécurité sous-régional, le Mécanisme quadrilatéral de coopération et de coordination (QCCM) impliquant l’Afghanistan, le Pakistan et le Tadjikistan dans le but de freiner le militantisme ouïghour.

Pékin a également lancé le mécanisme de dialogue des ministres des Affaires étrangères Chine-Afghanistan-Pakistan pour amener les talibans afghans à rejoindre le processus de réconciliation. L’Afghanistan s’est également engagé à coopérer plus étroitement dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Le président Ghani chérit l’amitié de l’Afghanistan avec la Chine.

Face à cela, la première réunion du groupe de contact s’est tenue au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Moscou le 11 octobre 2017. La deuxième réunion du groupe de contact s’est tenue en mai 2018 à Pékin et la troisième à Bichkek en 2019 a discuté du projet de feuille de route pour actions supplémentaires. Depuis lors, le groupe de contact de l’OCS a commencé à manifester son intérêt pour aider le processus de paix afghan, en particulier après l’accélération des négociations de paix afghanes en 2019.

De manière significative, le Secrétariat de l’OCS a organisé une table ronde sur l’Afghanistan le 9 janvier 2019 au cours de laquelle le Secrétaire général Vladimir Norov a détaillé l’évaluation clé du Groupe de contact et son futur programme. Il a observé que la société afghane est plus radicalisée et qu’il y a une tendance accrue des éléments radicaux à se concentrer dans les provinces du nord de l’Afghanistan en vue d’établir une tête de pont pour pénétrer en Asie centrale comme ils l’ont fait dans la région de Batken dans les années 1990. L’OCS a noté que plus de 65% des revenus des terroristes sont générés par la drogue.

Contre le retrait des troupes américaines, l’OCS semble déterminé à défendre la souveraineté de l’Afghanistan.

Plus important encore, l’OCS commence à considérer que l’Afghanistan n’est pas une source de menaces mais un espace d’opportunités – pour encourager l’engagement de l’Afghanistan dans la connectivité des transports régionaux conformément à l’initiative de partenariat de l’OCS pour la « Grande Eurasie », la BRI, et en cohérence avec les stratégies nationales des États membres.

C’est contre cela que Tachkent accueille une conférence internationale « Asie centrale et du Sud : connectivité régionale, défis et opportunités » les 15 et 16 juillet au cours de laquelle le Premier ministre pakistanais Imran Khan, le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar, le président Ghani d’Afghanistan , le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, entre autres, seront réunis.

L’Inde a participé activement aux activités de l’OCS après être devenue membre à part entière de l’OCS en 2017. Delhi n’a pas tardé à rejoindre le premier groupe de contact de l’OCS sur l’Afghanistan en octobre 2017, où elle a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les États membres de l’OCS dans leurs efforts. apporter la paix, la prospérité et la stabilité en Afghanistan.

New Delhi serait assez clair sur sa position d’opposition à l’engagement avec des groupes terroristes qui cherchent à renverser le gouvernement afghan légitime, et il est possible que la position de l’Inde sur l’Afghanistan dans l’OCS soit en contradiction avec celle des autres.

Dans quelle mesure l’Inde peut-elle jouer un rôle dans la formulation d’un consensus régional sur l’avenir de l’Afghanistan dans le cadre de l’OCS serait une question importante. L’Inde soutient les efforts de l’OCS pour faire face aux défis posés par le terrorisme et soutient l’idée de renforcer les forces de défense afghanes. Pour cela, New Delhi a été profondément engagée avec la Russie, l’Iran et d’autres pays de la région.

Quant aux autres membres d’Asie centrale et à la Russie, ils ont suffisamment de mécanismes en place dans le cadre de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) pour contrer les menaces le long des frontières entre l’Afghanistan et l’Asie centrale.

L’Inde ne peut évidemment pas se permettre de jouer un rôle de spoiler. Son approche doit s’inscrire dans le format d’une paix et d’une réconciliation dirigées et contrôlées par les Afghans. Du point de vue indien, ISIS peut facilement être combattu militairement, mais toute tentative de légitimer les talibans risquerait d’avoir un impact répercuté sur toute la région de l’Asie du Sud et centrale. De plus, la position de l’Inde est que le Pakistan est la principale source du terrorisme et a des liens avec toutes les organisations terroristes. Et, si les talibans arrivent au pouvoir, Islamabad fomentera plusieurs intérêts non réglementés dans l’OCS pour déséquilibrer les intérêts indiens dans la région.

Dans une situation qui reste en mouvement aujourd’hui et avec le Pakistan dedans, tout projet de création d’un contre-groupe de type Alliances du Nord pour contrer les talibans a peu de chances de porter ses fruits.

Pour l’Inde, graviter l’Afghanistan vers l’OCS serait une évolution positive mais l’Afghanistan devenant le pont entre l’Asie centrale et l’Asie du Sud resterait un slogan tant que le Pakistan ne jouerait pas un rôle constructif.

La discussion de Jaishanker à Douchanbé et à Tachkent avec Sergei Lavrov et Wang Yi serait essentielle pour trouver un impératif commun de travailler ensemble de manière collaborative en Afghanistan – dans un esprit de partage du travail.

Le défi pour l’Inde est de séparer son programme stratégique de l’exploration de nouvelles opportunités économiques en Afghanistan qui sont liées à l’Asie centrale. Les domaines potentiels pourraient être la fabrication, le transport et la construction. L’Inde pourrait prendre l’initiative de créer un cartel de chaînes d’approvisionnement et de consommation de fruits secs pour intégrer les centres de production d’Asie centrale à l’Afghanistan pour un approvisionnement ultérieur vers l’Inde et le marché mondial. Par ailleurs, l’Inde doit s’engager dans la reconstruction des secteurs afghans de l’agriculture et de l’irrigation.

Afin de ne pas s’isoler sur la question afghane au sein du groupe de contact de l’OCS, l’Inde devrait trouver une meilleure entente avec le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan (KUT) et la Russie. Le KUT peut constituer un partenaire plus fiable pour l’Inde au sein de l’OCS.

L’Inde devrait travailler avec le KUT au sein de la RATS pour réglementer l’organisme et élaborer des mécanismes/arrangements entre les États membres, y compris l’Afghanistan, pour conclure (a) des accords d’extradition bilatéraux, (b) faire le point sur les extrémistes radicaux et les terroristes opérant activement dans le région, y compris dans les zones FATA/Waziristan, (c) recueillir des renseignements concrets sur leurs activités, (d) identifier les sources de financement du terrorisme et travailler ensemble pour bloquer ces canaux, (e) coopérer conjointement aux programmes de déradicalisation à travers Clergé islamo-soufi en Inde, en Afghanistan et en Asie centrale.

(L’auteur a servi en Asie centrale et fait actuellement partie du conseil consultatif de la société Oxus pour les affaires d’Asie centrale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

