Quel routeur choisir ? | La technologie

Vous en avez assez des limitations du routeur fourni par votre fournisseur d’accès Internet et vous avez décidé d’en acheter un nouveau. Mais lequel choisir ? Nous vous aidons à prendre la meilleure décision

Tout le monde sait que les routeurs installés par les fournisseurs Internet ont tendance à avoir des fonctionnalités et des restrictions limitées dans leurs options de configuration.

La solution est de s’emparer un routeur premium, qui offre des fonctionnalités plus avancées et un accès à l’interface utilisateur pour le configurer comme vous le souhaitez (par exemple, l’ouverture de ports pour se connecter à certains services de jeux en ligne).

Cependant, l’offre de routeurs disponibles sur le marché est très large… comment trancher alors ? Avec l’aide d’AVM, le fabricant allemand de la gamme leader de solutions de connectivité en Europe, et de la FRITZ! Box primée, vous pouvez trouver votre routeur idéal en trois étapes qui répondent à trois questions importantes. Sont ici:

Quel type de connexion as-tu installé ?

La première chose à faire est de savoir quelle technologie de connexion vous avez à la maison ou au bureau. Si vous disposez d’une connexion fibre optique (la plus courante en Espagne), il existe des appareils qui remplissent les mêmes fonctions, modem et routeur, que celui installé par votre opérateur.

Le problème est que les fournisseurs d’accès Internet ne fournissent pas beaucoup de facilités pour remplacer les terminaux en fibre et vous pouvez avoir des difficultés à le configurer.

La solution consiste en connectez le routeur que vous avez acheté au modem fibre en mode pont, pour avoir une plus grande portée, vitesse et fonctionnalités.

Vous souhaitez profiter d’un système domotique également dans votre maison ? Ainsi, avec un routeur à la pointe de la technologie, vous pouvez facilement le faire.

Si vous disposez d’une connexion ADSL/VDSL, il est alors plus simple de remplacer le routeur de l’opérateur par le vôtre.

Ainsi, vous pourrez accéder à des technologies qui ne sont généralement pas intégrées dans les routeurs les plus basiques des fournisseurs, comme le Supervectoring 35b pour un débit VDSL plus élevé, ou le réseau sans fil grâce à la compatibilité avec la dernière norme WiFi 6.

Enfin, si vous disposez d’une connexion au réseau mobile (parce que vous n’avez pas de ligne téléphonique), vous pouvez également bénéficier des avantages offerts par un routeur de nouvelle génération. Pour cela, il suffit d’insérer une carte SIM avec un forfait data dans un routeur pour réseaux mobiles.

Vous pouvez profiter d’une connexion Internet sans fil dans toute votre maison ou votre bureau, pour vous connecter depuis n’importe quel appareil, sans avoir à partager la connexion WiFi de votre smartphone. Ces types de routeurs pour réseaux mobiles fonctionnent avec les derniers protocoles, tels que la 5G.

De quelle portée et de quelles connexions avez-vous besoin ?

L’étape suivante consiste à évaluer l’étendue et le type de connexions dont vous avez besoin sur votre réseau. La taille de votre maison ou de votre bureau est un facteur décisif lors du choix du routeur.

Ainsi, s’il s’agit d’une maison ou d’un appartement spacieux, vous aurez probablement besoin d’un routeur prenant en charge les technologies pour étendre la portée, comme le WiFi Mesh.

Cela vous permettra d’installer des répéteurs WiFi si nécessaire et de les gérer directement avec le routeur dans le cadre d’un réseau sans fil unique.

Au contraire, dans une maison ou un petit bureau, un routeur plus simple avec moins de puissance suffiracar tous les appareils seront à portée du réseau principal.

Bien entendu, vous devez vous assurer qu’il dispose de ports LAN et USB pour avoir la possibilité de connecter des appareils directement au routeur et ainsi partager vos disques durs, imprimantes, etc. sur le réseau local.

Avez-vous besoin d’un routeur avec des fonctions supplémentaires ?

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre réseau sans fil ? Actuellement, les routeurs premium peuvent offrir beaucoup plus de fonctionnalités supplémentaires, en plus de l’accès à Internet.

En quelques étapes seulement, vous pouvez transformer votre routeur en une centrale domotique interactive qui vous permet, par exemple, de contrôler la machine à laver à distance ou d’activer et désactiver l’éclairage selon un horaire.

Vous pouvez également transformer votre routeur en serveur multimédia pour transférer des images, de la musique, des vidéos, des stations de radio Internet et même des podcasts vers les différents appareils de votre réseau local.

De plus, il existe des routeurs qui incluent des fonctions de standard pour connecter vos téléphones ou fax sans fil. Et une autre option intéressante est de configurer un serveur NAS sur votre réseau, de partager des fichiers de travail et de faire des copies de sauvegarde de tous vos appareils dans un emplacement central.

Comme vous pouvez le voir, les possibilités d’un routeur premium sont immenses, alors… choisissez le vôtre judicieusement !