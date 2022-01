Quel sera le principal enjeu politique en 2022 ? – RedState

L’année 2022 est enfin arrivée, et elle est sur le point de s’effondrer. Étant une année électorale, nous pouvons nous attendre à voir la conversation politique s’intensifier et devenir encore plus au vitriol et à l’absurde. Étant donné que c’est le début d’une nouvelle saison, beaucoup spéculent sur ce à quoi ressemblera le paysage politique à mesure que nous nous rapprochons des élections de mi-mandat, qui seront probablement cruciales.

Plusieurs questions seront au premier plan, notamment l’économie, l’éducation, la COVID-19 et une pléthore d’autres. Mais un examen global plus attentif suggère qu’il y a un problème qui sous-tendra de nombreuses conversations que la nation a actuellement.

Le problème sera racial et se concentrera en grande partie sur les tentatives des progressistes d’utiliser les problèmes raciaux pour salir leurs adversaires et gagner plus de pouvoir.

Oui, cela ressemble à une affirmation « l’eau est mouillée », mais je vous assure qu’il y a plus que cela, cher lecteur. En fait, c’est déjà le cas depuis début 2020.

Commençons par la question des « droits de vote ». Je mets ce terme entre guillemets parce que lorsque les démocrates discutent du sujet, ils aiment souvent prétendre que les États qui adoptent de nouvelles lois électorales empêchent en fait de larges bandes d’Américains de voter. Ils ne fournissent généralement aucune preuve convaincante de cette affirmation, car il ne s’agit que d’excréments de bovins chauds sur un petit pain de blé.

Néanmoins, je m’attends à ce que la gauche s’attaque de manière agressive à cette question cette année, alors que le président Joe Biden et la société tentent de faire adopter une législation électorale prétendument conçue pour empêcher les États d’empêcher les gens de voter.

Biden a indiqué jeudi dernier qu’il serait prêt à envisager une « exclusion » limitée à l’obstruction systématique afin de faire adopter divers projets de loi liés aux droits de vote. Lors d’une interview avec David Muir d’ABC News, le président a indiqué qu’une telle décision serait un dernier recours, mais qu’il est ouvert à l’idée.

« Je ne pense pas que nous devions aller aussi loin », a-t-il déclaré à Muir, « mais je le serais si c’est, si c’est – la seule chose entre l’adoption de la législation sur le droit de vote et son non-adoption est l’obstruction systématique, je soutiens faisant exception des droits de vote pour l’obstruction systématique.

Le président a récemment déclaré aux journalistes « qu’il n’y a rien de plus important au niveau national que le droit de vote », ce qui indiquait qu’il se concentrerait fortement sur la question en 2022.

Comme Fox News l’a expliqué :

Se débarrasser de la règle de l’obstruction systématique abaisserait le seuil typique de 60 voix pour le passage à 50. Dans le Sénat divisé à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris peut rompre l’égalité, permettant aux démocrates de dépasser les républicains.

Dans un éditorial écrit pour The Hill, Antjuan Seawright a utilisé le récit de Jim Crow 2.0 dont la gauche était extrêmement friande l’année dernière, notant comment «[w]orsque la Reconstruction a apporté l’émancipation historique aux anciens esclaves, les lois Jim Crow les ont rencontrés dans les bureaux d’inscription des électeurs avec des taxes de vote et des tests d’alphabétisation leur demandant de compter les bonbons à la gelée dans des bocaux ou de prédire combien de bulles pourraient être dans un morceau de chewing-gum.

Il a poursuivi, affirmant qu’en 2020, les gens ont été confrontés à une « division violente » et à « une intimidation accrue » lorsqu’ils ont essayé de voter. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’il n’a fourni aucune preuve ou source pour étayer ses affirmations, n’est-ce pas ?

Il a continué:

Mais plutôt que de les féliciter pour leur dévouement à la responsabilité civique et au patriotisme, les dirigeants du GOP dans des États tels que la Géorgie, l’Iowa, le Kansas et le Texas – et plus encore – rendront en fait plus difficile pour les gens de voter en ciblant les bulletins de vote par correspondance, le vote anticipé et les efforts d’inscription des électeurs – les efforts mêmes qui ont rendu possible le taux de participation de 2020.

La question des droits de vote n’est pas vraiment une question de droits de vote. C’est juste un autre sujet que les démocrates utilisent pour promouvoir un récit racial. Ils utilisent les Noirs américains et la privation du droit de vote qu’ils ont reçue dans le passé comme un moyen de salir quiconque n’est pas d’accord avec leurs opinions sur la question comme étant raciste.

Deuxièmement, cela peut sembler contre-intuitif à ce stade, mais je ne pense pas que les démocrates en aient fini avec la question de la brutalité policière. Pour ceux qui s’opposent à la brutalité policière et privilégient la responsabilité des policiers qui abusent de leur autorité, 2021 n’a pas été une mauvaise année, notamment avec la condamnation de Derek Chauvin dans le meurtre de George Floyd. Malheureusement, ce fut également une excellente année pour les arnaqueurs de course et les arnaqueurs qui utilisent le problème pour pousser leur récit habituel «tout le monde est raciste».

La mort du mouvement de financement de la police était importante, mais il ne s’agit toujours que d’un revers pour la gauche dure qui exploite la question de la brutalité policière pour faire avancer l’idée que l’Amérique est toujours une nation fondamentalement raciste. En fait, le problème est revenu sous les projecteurs lorsque le militant de Black Lives Matter, Hawk Newsome, a semblé menacer de nouvelles émeutes à New York lorsque le maire élu Eric Adams a annoncé qu’il serait rétabli dans un programme de police en civil pour lutter contre la hausse des taux de criminalité.

Adams a été élu en grande partie parce qu’il a repoussé le sentiment anti-flic fomenté par l’extrême gauche. Cependant, le programme qu’il rétablit avait quelques problèmes de corruption, mais il a juré qu’il favoriserait également un système dans lequel les agents seraient tenus responsables s’ils dépassaient leurs limites.

Mais, même si l’organisation mondiale Black Lives Matter a perdu de son importance à la fin de l’année dernière, cela ne signifie pas qu’elle est hors du champ de bataille. Tout ce dont la gauche dure a besoin, c’est d’une ou deux autres fusillades policières très médiatisées et controversées pour remettre la question de la brutalité policière sur le devant de la scène, et nous débattrons tous de la façon dont l’Amérique est à nouveau raciste.

Enfin et surtout, nous avons l’éducation, qui est devenue un problème brûlant en 2020 et 2021 lorsque les parents ont vu de près ce que leurs enfants apprenaient de manière personnelle. Généralement, les problèmes liés à l’éducation sont liés à la qualité de l’enseignement en classe. Mais au cours de la dernière année, ce numéro s’est davantage concentré sur la race et sur la façon dont les idées progressistes d’extrême gauche sont insufflées dans le programme.

Lorsque des articles de presse détaillaient des cas dans lesquels les enseignants qualifiaient les élèves d’« oppresseurs » et d’« opprimés » par la couleur de leur peau, un énorme contrecoup s’en est suivi. C’est alors que la bataille sur les concepts de la théorie critique de la race (CRT) enseignés dans les écoles a commencé. Les révélations sur les enseignants et les administrateurs enseignant aux enfants que les États-Unis sont fondamentalement racistes et qu’il était important de lutter contre la «blanchiment» ont incité les politiciens républicains à adopter une législation prétendument conçue pour limiter l’enseignement de ces principes d’extrême gauche.

Cependant, la gauche a répondu à la réaction en prétendant que le CRT n’était pas présent dans le programme de nombreuses écoles, ou en le défendant en affirmant de manière trompeuse que le débat ne concerne que l’enseignement de la véritable histoire de l’Amérique et que si vous vous y opposez, vous êtes un raciste. . Cette conversation particulière offre une opportunité parfaite pour les progressistes de faire la course à l’appât, ce qui est encore une autre raison pour laquelle la course sera au centre de la conversation nationale en 2022.

Cela ne veut pas dire que des problèmes comme l’immigration, l’économie et COVID-19 ne seront toujours pas un facteur. La pandémie, en particulier, restera derrière de près, en particulier lorsque les démocrates continueront de rechercher des moyens nouveaux et créatifs d’utiliser le virus pour édicter davantage de restrictions et de mandats. Mais il convient de rappeler qu’ils n’en ont pas encore fini avec la course, et ne le seront pas dans un avenir proche. C’est leur sujet de prédilection depuis des décennies. Pourquoi reculeraient-ils maintenant ?