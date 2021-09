Quel sera le prix des nouveaux modèles d’iPhone 13 ?

in

Bonne nouvelle pour les techniciens en général, et Apple en particulier. Le prochain mardi 14 septembre les nouveaux modèles de Iphone 13. Quatre modèles différents (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max), de taille identique au 12, mais avec pas mal de nouveautés.

Mais qu’est-ce qui semble ne changera pas ils sont les prix. Et c’est que, tant dans le 11, que dans le 12, ils ont été maintenus. Dans le cas des deux modèles précédents, les téléphones démarraient à 809 euros pour le modèle le plus basique. Dès lors, et bien que ce ne soit que le jour de la remise des prix que les récompenses soient officiellement connues, tout indique qu’elles seront maintenues.

Malgré cela, plusieurs fuites assurent qu’Apple va augmenter les prix de ses nouveaux appareils, devenant les plus chers à ce jour. Ainsi, le Iphone 13 Il débuterait à 720 euros pour son modèle le plus basique. Le plus cher, le Iphone 13 Pro Max il multiplierait son prix presque par deux.

Quoi qu’il en soit, la seule certitude est que, trois jours après sa présentation (le 1er7 septembre), peut être acheté l’un des quatre modèles en magasin.