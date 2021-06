Quel sera le prochain marché en plein essor dans le paysage de l’investissement ?

La plupart des périodes de grande détresse économique sont suivies de booms économiques. Cela était évident après les Première et Seconde Guerres mondiales et plus récemment, après la crise économique asiatique de 1997 et la crise américaine du logement de 2008.

Au milieu de l’horrible pandémie en Inde et dans de nombreuses autres parties du monde, avec des vaccinations à un rythme lent, il est difficile d’imaginer un boom économique en Inde, mais c’est exactement ce à quoi nous nous attendons dans un avenir pas trop lointain.

La plupart des périodes de grande détresse économique sont suivies de booms économiques. Cela était évident après les Première et Seconde Guerres mondiales et plus récemment, après la crise économique asiatique de 1997 et la crise américaine du logement de 2008.

Nifty et Sensex flirtent avec des sommets historiques alors même que les projections de PIB à court terme sont réduites. Nous pensons que cette réaction du marché est rationnelle, étant donné l’attente d’une économie forte à venir. Des politiques monétaires et budgétaires assouplies dans le monde et en Inde soutiennent davantage le maintien de marchés porteurs.

La pandémie de grippe espagnole de 1918 (qui, selon certaines estimations, a tué 5 % de la population indienne) a été suivie d’un boom économique connu sous le nom des années folles. Nous nous attendons à quelque chose de similaire, après la pandémie de Covid.

Voyage et tourisme

En raison de Covid-19, si une industrie a été la plus touchée, c’est bien celle des voyages et du tourisme. Les gens meurent de faim pour sortir de chez eux et voyager depuis plus d’un an maintenant. C’est un secteur qui attend de décoller dès que la pandémie se calmera !

Avec plus de 37 sites du patrimoine mondial, de multiples plages attrayantes et plus de dix zones biogéographiques, l’Inde possède l’une des géographies incroyablement diversifiées au monde ! La beauté naturelle de l’Inde, ainsi que le soutien des politiques gouvernementales telles que le Swadesh Darshan et le camping de caravanes multiples par le ministère du Tourisme, préparent sans aucun doute la voie à un boom dans ce secteur.

Le secteur du tourisme indien devrait croître de 6,7% d’ici 2029, et les touristes internationaux devraient atteindre 30,5 millions d’ici 2028 selon l’IBEF. On s’attend à ce que le secteur, après s’être remis de la pandémie, puisse rapporter à l’économie 50 milliards de dollars d’ici la fin de 2022.

Conseil: Ainsi, investir maintenant dans le secteur indien du voyage et du tourisme pourrait être une sage décision d’investissement.

Nous aimons particulièrement les noms axés sur la technologie du voyage, tels que la réservation de voyages, le covoiturage et l’appel, la comparaison de prix, les conseils de voyage).

Matières premières et énergies alternatives

Le dernier supercycle des matières premières a eu lieu en 2007 et nous pensons être au milieu du suivant. C’est un sous-produit du boom économique mondial.

Le marché des énergies renouvelables devrait également connaître un nouvel essor après la fin de la pandémie. Selon l’IBEF, environ 55 % de la capacité électrique totale installée proviendra d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Les ressources énergétiques non conventionnelles ont gagné en popularité et ont reçu des investissements directs étrangers. Elle est classée au 3e rang mondial pour son potentiel de production d’énergie renouvelable. Selon les rapports, le secteur des énergies renouvelables de l’Inde peut assister à un investissement d’environ 500 milliards de dollars d’ici 2028. Le gouvernement prévoit d’augmenter la capacité des énergies renouvelables de 500 GW d’ici 2030, ce qui constitue un autre coup de pouce pour le secteur. L’objectif récent pour 2022 est de 227 GW, qui a encore été augmenté.

Conseil: Investissez dans des actions de matières premières telles que le cuivre, le minerai de fer, l’énergie, l’immobilier et le secteur des énergies renouvelables.

Industrie Fintech

L’industrie des technologies financières est la prochaine sur notre liste d’opportunités d’investissement mondiales. Le marché mondial de la fintech est en plein essor et devrait atteindre environ 309,98 milliards de dollars d’ici la fin de 2022. Le TCAC de ce secteur devrait être d’environ 24,8%.

L’industrie fintech indienne est la deuxième industrie la mieux financée de l’économie après le commerce électronique. En fait, il s’agit également de l’un des plus grands marchés fintech au monde. L’investissement total a dépassé les 10 milliards de dollars en seulement 4,5 ans de 2016 au premier semestre 2020. Au milieu de la pandémie, ce secteur a connu une augmentation de 60% des investissements, ce qui est louable. Il y a eu environ 4 licornes en 2021 de cette industrie.

Conseil: Donc, si vous recherchez un portefeuille sain mais diversifié, ce qui serait bénéfique maintenant comme bientôt, alors les actions fintech devraient certainement faire partie de votre portefeuille.

Intelligence artificielle

L’IA ou l’intelligence artificielle s’est ouvertement développée tout autour de nous. Avec un marketing ciblé et des flux de médias sociaux personnalisés, nous avons été engloutis par l’IA avec ou sans notre conscience ! En fait, il devrait croître de 957 milliards de dollars d’ici 2035, ce qui représente environ 15 % de la valeur brute actuelle du pays.

L’IA peut évoluer et profiter à de multiples secteurs tels que la fabrication, la technologie, la finance et même aider au pronostic des maladies.

Conseil: Les gestionnaires de fonds sont certainement impatients d’investir dans cette technologie futuriste, et votre portefeuille personnel peut également avoir une longueur d’avance.

Biotech et génomique

La pandémie a montré le besoin d’une technologie médicale transformatrice et de pointe pour nous garder en bonne santé et protéger l’humanité des futures maladies et pandémies.

L’industrie pharmaceutique en Inde devrait en profiter. Il fait partie des plus importants au monde et devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025 selon l’IBEF.

Conseil: Investir dans des noms innovants de biotechnologie et de génomique au sein de l’industrie pharmaceutique plus large

Infrastructure

En 2022, l’Inde devrait être le troisième marché des infrastructures et de la construction. Environ 777,73 milliards de dollars d’investissement sont attendus à la porte pour cette industrie qui sera utilisée pour des projets de développement durable dans le pays.

Conseil: Si vous recherchez un portefeuille diversifié, vous ne pouvez pas manquer le secteur des infrastructures.

Conclusion

Une économie de rebond post-pandémique devrait voir divers secteurs du marché surperformer les autres. Nous exhortons les investisseurs à positionner leurs portefeuilles en conséquence, car le marché global lui-même pourrait ne pas produire des rendements exceptionnels à court terme étant donné que les marchés sont déjà à des niveaux élevés.

par, Soumyo Sarkar, conseiller financier, Fintso et PDG, Sumit Capital. (Ancien gestionnaire de fonds de Wall Street)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.