Quel sera le prochain rôle de Lucas Till après l’annulation de “MacGyver”

MacGyver a peut-être été annulé plus tôt cette année, mais la star Lucas Till passe déjà à un autre projet. À la fin du mois de mai, TV Line a annoncé que Till avait rejoint le projet FX, The Spook Who Sat By the Door. Ce nouveau spectacle est basé sur le livre du même nom de Sam Greenlee.

L’Épouvanteur qui s’assit à la porte mettra en vedette Y’lan Noel dans le rôle principal de Dan Freeman, qui est le premier agent noir de la CIA. Till incarnera l’agent de la CIA Graham Renfroe dans la série, qui se déroule dans les années 1960. La série FX a également lancé Nafessa Williams, qui a récemment joué dans Black Lightning de The CW, Nathan Darrow de House of Cards et Tom Irwin de Devious Maids. L’implication de Till dans ce projet intervient peu de temps après la fin de MacGyver fin avril.

Après la fin de leurs deux émissions, Lucas Till et Nafessa Williams ont signé pour le nouveau drame de la CIA de FXhttps://t.co/fqa7jlRLIz – JustJared.com (@JustJared) 29 mai 2021

MacGyver a diffusé la finale de la série le 30 avril. Il avait été initialement annoncé début avril que MacGyver se terminerait après la saison 5. À l’époque, Kelly Kahl, présidente de CBS Entertainment, avait publié une déclaration concernant l’annulation de l’émission. Dans sa déclaration, Kahl a exprimé sa gratitude aux acteurs et à l’équipe pour tout le travail qu’ils ont accompli au cours des cinq dernières saisons. Il a également déclaré qu’ils voulaient révéler la nouvelle de l’annulation de MacGyver à l’avance afin que la production puisse produire une finale satisfaisante pour les fans dévoués de la série.

“Nous tous à CBS sommes extrêmement reconnaissants pour le travail incroyable et le dévouement de Lucas et du reste de la distribution, ainsi que de Monica, des scénaristes et de toute l’équipe”, a déclaré Kahl. sauver le monde avec un peu plus que du chewing-gum et un trombone et a fait de ce spectacle le leur. Nous sommes ravis de pouvoir donner à cette base de fans dévoués et fidèles l’opportunité de dire au revoir à leurs personnages préférés de la manière réfléchie que cette série mérite. Bien sûr, Till a également publié une déclaration sur l’annulation de l’émission. Dans son message, il a remercié les fans de la série d’avoir suivi leur parcours, écrivant, en partie, “Les cinq dernières années ont été ce que je considérerai plus tard comme les années les plus formatrices de ma vie… J’étais nerveux à l’idée de prendre le manteau d’un icône et vous m’avez permis d’entrer dans vos maisons et m’avez accepté.