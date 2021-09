Quel sera le quintette de Vogel’s aux Los Angeles Lakers est filtré

in

L’un des principaux candidats pour remporter le ring du NBA en 2022 est les Lakers de Los Angeles. Après l’avoir fait il y a deux saisons et s’être écrasé contre les Phoenix Suns la saison dernière, les élèves de Frank Vogel ont un objectif unique et clair : revenir sur le chemin de la grandeur et ajouter un nouveau titre aux vitrines peuplées de la Centre Staples.

Pour y parvenir, les Angelenos ont eu un été chargé. Des entrées et des sorties qui ont varié la liste que Frank Vogel commande et qui a grandi en talent, en expérience, en ancienneté et en pouces, avec une série de pièces qui, sûrement, contribueront beaucoup aux intérêts des Californiens.

Les doutes du quintette, résolus

En effet, il se trouve que les Lakers de Los Angeles ont tellement de nouveaux visages et un roster tellement chargé de noms qu’il était assez difficile d’essayer de deviner qui seraient les 5 choisis pour apparaître comme starters au début de la saison. Doute résolu par les fuites qui arrivent des Etats-Unis, qui confirment que le quintette de Frank Vogel sera le suivant :

– Russell Westbrook

– Wayne Ellington

-Trévor Ariza

– James Lebron

-Anthony Davis

Le 5 partant serait pour ‘La Ceja’ au lieu de parier sur l’un des pivots de départ que Vogel a à sa disposition, tels que Dwight Howard ou DeAndre Jordan. Les deux stars du jeu intérieur supposé, avec la mobilité que les deux représentent constamment, la présence de Westbrook dans cette position de 1 et l’expérience et la contribution au lancement de 3 des deux signatures en tant que gardien et attaquant.

Que pensez-vous de ce quintette ? Est-ce mieux que l’année dernière ? Les Lakers de Los Angeles seront-ils en tête du classement de la Conférence Ouest et se battront-ils pour le ring ?