Quel sera le rôle de Batman dans le film Nightwing de DC ? Le réalisateur Chris McKay explique

Pour chaque grand film que nous voyons sur grand écran, il y en a un autre, ou plus d’un, qui ne le fait jamais. Nous avons entendu d’innombrables histoires de films qui semblaient incroyables, du moins sur le papier, qui ne se sont jamais produits. Coincé au milieu de ces deux extrêmes se trouvent les films qui ne se sont pas encore produits, mais qui pourraient peut-être encore le faire, et c’est là que vit le film Nightwing du réalisateur Chris McKay. À ce stade, il n’est pas clair si le film se produira un jour, et même si c’est le cas, il semble que de nombreuses décisions doivent encore être prises concernant le film, comme si nous verrions ou non Batman.