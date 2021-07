Quel sera le sport le plus regardé aux prochains Jeux Olympiques ?

in

19/07/2021

Le à 16h55 CEST

Les Jeux Olympiques sont sur le point de commencer. L’attente est maximale bien qu’il s’agisse d’JO assez atypiques qui ont été reportés d’un an et qui se tiennent aussi dans le cadre du coronavirus, pour lesquels les circonstances ont évolué de manière assez anormale mais qu’elles n’ont pas fait . que l’attente se perd en un rien de temps.

Les Jeux olympiques sont une fête dans laquelle de nombreux sports minoritaires acquièrent une grande visibilité. C’est le cas de l’Athlétisme, qui devient l’un des sports les plus regardés de nos jours. Cependant, le Les sports les plus regardés sont la gymnastique, la natation, le volley-ball et le tennis.

Cependant, cette itération des Jeux olympiques apportera de nouveaux sports, qui généreront également une grande attente et il est certain qu’ils seront suivis de manière massive. De plus, il faut tenir compte du fait qu’ils sont des sports assez spectaculaires, qui susciteront sûrement une attente intéressante. Ces sports sont :

Surf, Skateboard, Escalade sportifKaraté Baseball

On peut voir les Jeux Olympiques du 23 juillet au 10 août via RTVE et Eurosport.