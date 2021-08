Quel sera l’impact de ce qui s’est passé avec Plant et Kovalev ?

Le principal représentant de Dmitry Bivol, Andrey Ryabinsky, a confirmé à Sky Sports qu’ils avaient reçu une proposition de l’équipe de Canelo, mais qu’ils n’avaient pas encore trouvé d’accord sur un éventuel combat. Cependant, au milieu de sa brève déclaration, il y a une phrase qui résume la base de la négociation. Un point crucial qui définit l’une des clés des conversations. Mais ce n’est pas le seul. Il y a au moins trois autres facteurs à discuter et un cinquième qui pourrait être la véritable pomme de discorde. Un élément qui n’avait pas d’importance dans les derniers combats de Canelo, mais, c’était dans celui que le Mexicain allait tenir contre Caleb Plant, puisque c’est Plant lui-même qui l’a évoqué dans sa récente interview avec ESPN.

Dans cette vidéo, nous discutons en profondeur de tous les détails de la négociation qui permettrait ou empêcherait le Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol, la clé cachée suggérée par Caleb Plant et le poids qu’aurait l’ombre de Sergey Kovalev dans cette négociation. En d’autres termes, quelle importance cela aurait-il pour l’attitude de l’équipe Bivol, ce qui s’est passé avant, pendant et après le seul combat à ce jour fait par Canelo dans la division des mi-lourds, précisément avec un autre Russe et qui s’est soldé par un véritable scandale.

LIGNE DE TEMPS

Clé #1 (1:27)

Clé #2 (6:33)

Clé n°3 (7:49)

Clé n°4 (10:21)

Clé cachée (12:01)