Quel sera l’impact de la CBDC de RBI sur les dépôts bancaires, les paiements et les crypto-monnaies privées ? 5 points

Beaucoup de choses que vous savez sur l’argent ou sur la façon dont vous l’avez traité sont appelées à changer dans un proche avenir, car la RBI pense que le temps des CBDC est proche ! La Reserve Bank of India (RBI) prévoit d’introduire progressivement la propre monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) indienne, qui ne cherchera pas seulement à limiter les « conséquences dommageables » des monnaies virtuelles privées, mais pourrait également avoir un impact sur les dépôts bancaires. La CBDC sera la monnaie souveraine de l’Inde sous forme électronique.

S’exprimant lors d’un webinaire organisé par le Vidhi Center for Legal Policy jeudi (22 juillet 2021), le sous-gouverneur de la RBI, T Rabi Sankar, la banque centrale « travaille actuellement sur une stratégie de mise en œuvre progressive et examine les cas d’utilisation qui pourraient être mis en œuvre avec peu ou pas de perturbations. ”. RBI examine actuellement la portée des CBDC, la technologie sous-jacente, le mécanisme de validation, l’architecture de distribution et le degré d’anonymat, etc. “Cependant, mener des projets pilotes dans les segments de gros et de détail pourrait être une possibilité dans un proche avenir”, a-t-il déclaré.

Le sous-gouverneur de la RBI estime que l’avènement des monnaies virtuelles privées a rendu nécessaire l’introduction de la CBDC.

« Développer notre propre CBDC pourrait fournir au public des utilisations que tout VC privé peut fournir et, dans cette mesure, pourrait conserver la préférence du public pour la roupie. Cela pourrait également protéger le public du niveau anormal de volatilité que certaines de ces sociétés de capital-risque connaissent », a-t-il déclaré.

1. Avantages de la CBDC

Selon le sous-gouverneur de la RBI, l’introduction de la CBDC sera bénéfique à bien des égards. Il a déclaré que la CBDC “a le potentiel de fournir des avantages importants, tels qu’une dépendance réduite à l’égard des espèces, un seigneuriage plus élevé en raison de coûts de transaction inférieurs, un risque de règlement réduit”.

« L’introduction de la CBDC conduirait peut-être à une option de paiement plus robuste, efficace, fiable, réglementée et légale. Il existe sans aucun doute des risques associés, mais ils doivent être soigneusement évalués par rapport aux avantages potentiels. Ce serait l’effort de RBI, alors que nous avançons dans la direction de la CBDC indienne, de prendre les mesures nécessaires qui réaffirmeraient la position de leader de l’Inde dans les systèmes de paiement », a déclaré Sankar.

« Les CBDC seront probablement dans l’arsenal de toutes les banques centrales à l’avenir. Cette mise en place nécessitera un étalonnage minutieux et une approche nuancée de la mise en œuvre. Les considérations de la planche à dessin et les consultations des parties prenantes sont importantes. Les défis technologiques ont aussi leur importance. Comme on le dit, chaque idée devra attendre son heure. Le temps des CBDC est peut-être proche », a-t-il ajouté.

Le sous-gouverneur de la RBI a également déclaré que les CBDC auront des avantages évidents par rapport aux autres systèmes de paiement numérique. Il a déclaré que « les paiements effectués à l’aide des CBDC sont définitifs et réduisent ainsi le risque de règlement dans le système financier. Imaginez un système UPI où la CBDC est traitée au lieu des soldes bancaires, comme si de l’argent était remis – le besoin de règlement interbancaire disparaît. Les CBDC permettraient également potentiellement une mondialisation des systèmes de paiement plus en temps réel et plus rentable. »

2. Impact sur les dépôts bancaires

Selon le sous-gouverneur de la RBI, la CBDC étant une monnaie qui ne rapporte pas d’intérêts, son impact sur les dépôts bancaires pourrait « en réalité » être limité.

“Les déposants qui ont besoin de CBDC à des fins transactionnelles sont susceptibles de balayer les soldes de fin de journée vers des comptes de dépôt rémunérés”, a-t-il déclaré.

3. Différence entre les CBDC et les monnaies virtuelles

Le sous-gouverneur de la RBI a défini la CBDC comme un « cours légal émis par une banque centrale sous forme numérique. C’est la même chose qu’une monnaie fiduciaire et est échangeable un à un avec la monnaie fiduciaire. Seule sa forme est différente.

Cependant, il a déclaré que la CBDC n’est pas comparable aux monnaies virtuelles privées qui se sont multipliées au cours de la dernière décennie.

Il a déclaré: «Les monnaies virtuelles privées sont en désaccord substantiel avec le concept historique de l’argent. Ce ne sont pas des marchandises ou des créances sur des marchandises car elles n’ont aucune valeur intrinsèque ; certaines affirmations selon lesquelles ils s’apparentent à l’or semblent clairement opportunistes.

4. CBDC pour compléter la monnaie fiduciaire ?

Commentant le plan CBDc de RBI, Edul Patel, PDG et co-fondateur, Mudrex a déclaré : « L’adoption et le soutien en croissance exponentielle des crypto-monnaies dans le monde ont contraint les pays à réfléchir à des moyens ingénieux de faire partie de cette tarte. Cette pensée a donné naissance à l’idée de monnaies numériques. Les CBDC ne sont pas destinées à remplacer les monnaies fiduciaires mais à les compléter. Ils sont, par essence, une version numérique de la monnaie fiduciaire. Le sous-gouverneur de la RBI a souligné que ces devises seraient moins volatiles que les crypto-monnaies, ce qui ne devrait pas être un mystère du tout. La contribution importante des CBDC permettrait à la vision du gouvernement de s’orienter vers une véritable économie sans numéraire.

Sajai Singh, associé chez J Sagar Associates, a déclaré : « RBI va dans la bonne direction en ce qui concerne les monnaies numériques. Toute monnaie numérique soutenue par RBI s’accompagnera d’une promesse de moins de volatilité et d’une plus grande sécurité pour son porteur. Ce sera très différent des crypto-monnaies, comme Bitcoin et Ethereum, qui sont plutôt populaires, mais comportent d’innombrables risques. De plus, le soutien de RBI à une monnaie numérique assurera sa stabilité financière. Ce sera similaire à dire un potentiel Euro numérique et Yuan numérique. »

5. Impact de la CBDC sur les monnaies virtuelles comme Bitcoin, Dogecoin, Matic, etc.

Selon Patel, les CBDC pourraient avoir un impact direct négligeable sur les monnaies numériques privées telles que Bitcoin, Matic, Doge, etc. Ces cryptomonnaies privées sont basées sur la « décentralisation ». « Les monnaies numériques souveraines contrastent fortement avec la décentralisation, car les banques centrales les gouvernent et les contrôlent. Cependant, au fur et à mesure que les CBDC commenceraient à être adoptées, les gens en apprendraient également davantage sur les crypto-monnaies privées. Il agirait indirectement comme un catalyseur pour faire prendre conscience de l’utilisation pratique des crypto-monnaies. C’est à ce moment-là que les marchés de la cryptographie commenceraient également à augmenter leur participation au détail », a-t-il déclaré à FE Online.

