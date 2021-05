Quel sera l’impact de la mise à jour de Bitcoin Taproot sur le prix du BTC?

Segregated Witness a été activé le 24 août 2017 et le prix du Bitcoin est passé à 49,75% après son activation. SegWit a essentiellement empêché la malléabilité des transactions non intentionnelles et augmenté la limite de taille de bloc en extrayant des données à partir des signatures de transaction Bitcoin. Le 21 juillet 2017, Bitcoin se négociait à 2748 $, soit 49,75% par rapport au 14 juillet 2017, où il se négociait à 1835 $.

Analyser l’avenir du Bitcoin via Taproot

Les principaux avantages de Taproot incluent un niveau de sécurité plus élevé dans les types de transactions. Cela permettra des transactions complexes, telles que celles qui nécessitent plusieurs signatures ou celles dont la libération est retardée. Cela permettra également de réduire les frais, car la taille des données des transactions Bitcoin complexes serait réduite et nous obtiendrions des coûts de transaction inférieurs.

En outre, nous verrons un niveau de flexibilité beaucoup plus élevé en raison du fait qu’il améliorera la fonctionnalité du contrat intelligent et recevra un coup de pouce car il rendra les transactions sur le réseau Lightning moins chères, beaucoup plus flexibles et surtout privées. .

Cela signifie-t-il que vous devriez acheter Bitcoin maintenant?

Bitcoin a certainement connu sa juste part de hauts et de bas ces dernières semaines et le prix d’un BTC oscille autour de 56000 $.

L’un des catalyseurs les plus récents qui ont fait grimper le prix du BTC a été attribué à l’annonce de Tesla selon laquelle il accepterait Bitcoin comme paiement pour ses voitures. Cela a donné plus de raisons de croire que Bitcoin peut servir de moyen de paiement dans les grandes entreprises. Cela dit, grâce à la dernière mise à jour majeure, nous avons vu une augmentation des prix allant jusqu’à 49,75%, et grâce à l’acceptation dans le monde réel, nous l’avons vu croître encore plus, jusqu’à 60 000 $ pour la première fois.

Grâce à cette mise à jour, nous devrions nous attendre à ce que son prix augmente à nouveau, et nous devrions le voir remonter à 60000 $ comme prochain objectif de prix, cependant, d’un autre côté, s’il finit par tomber à nouveau en dessous de 50000 $, c’est difficile de «vendre», car cela implique que les investisseurs n’avaient aucun intérêt à acheter à un niveau de soutien clé.

L’impact résumé

Nous pouvons voir une croissance potentielle de Bitcoin, mais pas seulement grâce à Taproot, mais grâce au fait que grâce à cette mise à jour, de nombreuses autres entreprises le verront potentiellement comme une option viable pour effectuer des transactions, conduisant à l’acceptation de la population générale, et cette popularité entraînera son prix à monter en conséquence.

Les investisseurs devraient acheter des bitcoins dès maintenant, car la mise à jour n’est pas encore disponible et sa publication ne manquera pas de susciter l’attention et la popularité des médias sociaux dans les grandes entreprises. Cela peut également créer un chemin vers une plus grande adoption par la population générale en raison des diverses améliorations apportées par Taproot à la blockchain.